ClassQuiz to open source'owa, samodzielnie hostowana platforma quizowa zaprojektowana dla nauczycieli, trenerów i edukatorów, którzy szukają alternatywy szanującej prywatność dla komercyjnych usług quizowych dla klas. Gracze dołączają do gry, wprowadzając kod PIN na dowolnym urządzeniu, odpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym i widzą tabele wyników na żywo po każdej rundzie.

Samodzielne hostowanie ClassQuiz na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad treścią quizów, odpowiedziami uczniów i danymi konta, pozwala uniknąć opłat licencyjnych za każde miejsce i działa w sieciach szkolnych bez zewnętrznych zależności. Stos technologiczny obejmuje API, proces roboczy w tle, PostgreSQL, Redis i Meilisearch do wyszukiwania quizów.