Wdróż ClassQuiz jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa alternatywa dla Kahoot do quizów klasowych na żywo dla wielu graczy z punktacją w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z ClassQuiz
ClassQuiz to open source'owa, samodzielnie hostowana platforma quizowa zaprojektowana dla nauczycieli, trenerów i edukatorów, którzy szukają alternatywy szanującej prywatność dla komercyjnych usług quizowych dla klas. Gracze dołączają do gry, wprowadzając kod PIN na dowolnym urządzeniu, odpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym i widzą tabele wyników na żywo po każdej rundzie.
Samodzielne hostowanie ClassQuiz na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad treścią quizów, odpowiedziami uczniów i danymi konta, pozwala uniknąć opłat licencyjnych za każde miejsce i działa w sieciach szkolnych bez zewnętrznych zależności. Stos technologiczny obejmuje API, proces roboczy w tle, PostgreSQL, Redis i Meilisearch do wyszukiwania quizów.
Główne cechy ClassQuiz
Tryb wieloosobowy w czasie rzeczywistym
Prowadź sesje quizów na żywo, gdzie gracze dołączają za pomocą kodu PIN i odpowiadają na zsynchronizowane pytania za pośrednictwem połączenia WebSocket.
Tworzenie quizów
Twórz pytania wielokrotnego wyboru, ABCD, zakresowe, do głosowania i z wprowadzaniem tekstu, z obrazami, limitami czasu i punktacją za każdą odpowiedź.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Odkryj publiczne quizy natychmiast dzięki wbudowanemu indeksowi Meilisearch, który szereguje wyniki według tytułu, tagów i opisu.
Samodzielnie hostowana prywatność
Zachowaj wszystkie dane quizu, nazwy graczy i odpowiedzi na własnej infrastrukturze bez telemetrii ani analiz stron trzecich.
Przechowywanie obrazów
Dołączaj obrazy do pytań, używając wbudowanej pamięci lokalnej lub podłącz dowolny backend kompatybilny z S3, aby uzyskać nieograniczoną liczbę multimediów.
OAuth i SSO
Połącz Google, GitHub lub dowolnego niestandardowego dostawcę OpenID Connect, aby nauczyciele mogli logować się za pomocą istniejących kont szkolnych.
Dlaczego warto uruchomić ClassQuiz na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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