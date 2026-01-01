ArchivesSpace to wiodący system zarządzania informacjami archiwalnymi o otwartym kodzie źródłowym, stworzony przez archiwistów dla archiwistów. Łączy on w sobie procesy akcesji, porządkowania, opisu i publicznego udostępniania w jednej aplikacji, która wspiera pełny cykl życia archiwum — od początkowej darowizny po dostęp online dla badaczy.

Samodzielne hostowanie ArchivesSpace na własnym VPS-ie utrzymuje pomoce archiwalne, rejestry akcesji i dane użytkowników pod kontrolą Twojej instytucji, bez opłat za rekordy czy uzależnienia od dostawcy. Dołączony interfejs dla personelu, portal dostępu publicznego, interfejs API REST i punkt końcowy OAI-PMH zapewniają Twojemu archiwum kompletną platformę do opisu i odkrywania zasobów od razu po uruchomieniu.