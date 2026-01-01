Wdróż ArchivesSpace jednym kliknięciem.
System zarządzania informacją archiwalną typu open-source do zarządzania rękopisami, dokumentacją i obiektami cyfrowymi.
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Co możesz zbudować z ArchivesSpace
ArchivesSpace to wiodący system zarządzania informacjami archiwalnymi o otwartym kodzie źródłowym, stworzony przez archiwistów dla archiwistów. Łączy on w sobie procesy akcesji, porządkowania, opisu i publicznego udostępniania w jednej aplikacji, która wspiera pełny cykl życia archiwum — od początkowej darowizny po dostęp online dla badaczy.
Samodzielne hostowanie ArchivesSpace na własnym VPS-ie utrzymuje pomoce archiwalne, rejestry akcesji i dane użytkowników pod kontrolą Twojej instytucji, bez opłat za rekordy czy uzależnienia od dostawcy. Dołączony interfejs dla personelu, portal dostępu publicznego, interfejs API REST i punkt końcowy OAI-PMH zapewniają Twojemu archiwum kompletną platformę do opisu i odkrywania zasobów od razu po uruchomieniu.
Główne cechy ArchivesSpace
Opis archiwalny
Twórz i zarządzaj zasobami, nabytkami, obiektami archiwalnymi oraz obiektami cyfrowymi zgodnie ze standardami DACS, ISAD(G) i ISAAR(CPF).
Publiczny portal dostępowy
Badacze przeglądają pomoce archiwalne, przeszukują zbiory i przeglądają obiekty cyfrowe za pośrednictwem wbudowanego publicznego interfejsu wyszukiwania.
EAD i MARCXML eksport
Eksportuj rekordy zasobów jako EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS lub Dublin Core do integracji z warstwami wyszukiwania i katalogami konsorcyjnymi.
Zbieranie OAI-PMH
Udostępnij metadane opisowe za pośrednictwem OAI-PMH, aby agregatory takie jak DPLA lub Europeana mogły automatycznie zbierać kolekcje.
REST API
Udokumentowane JSON REST API umożliwia integracje z systemami cyfrowej archiwizacji, potokami ETL i niestandardowymi interfejsami użytkownika.
Dlaczego warto uruchomić ArchivesSpace na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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