Wdróż Crafty Controller za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Panel sterowania oparty na sieci web do tworzenia, konfigurowania i obsługi wielu serwerów Minecraft Java i Bedrock z jednego pulpitu nawigacyjnego.
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Co możesz zbudować z Crafty Controller
Crafty Controller to webowy interfejs graficzny o otwartym kodzie źródłowym do zarządzania serwerami Minecraft Java i Bedrock z jednego panelu sterowania. Zastępuje żonglowanie sesjami SSH i kartami ekranu konsolami na żywo dla każdego serwera, wbudowanym menedżerem plików, zaplanowanymi zadaniami i kopiami zapasowymi uruchamianymi jednym kliknięciem — wszystko to w przejrzystym interfejsie webowym z wieloużytkownikowym dostępem opartym na rolach.
Samodzielne hostowanie Crafty na Twoim VPS zachowuje pełną własność Twoich światów, konfiguracji wtyczek i danych graczy na sprzęcie, który kontrolujesz. Możesz uruchamiać nowe serwery z popularnych typów plików jar — vanilla, Paper, Spigot, Forge i Bedrock — bez opuszczania przeglądarki, a także udostępniać ograniczoną administrację znajomym lub moderatorom za pomocą szczegółowych uprawnień.
Główne cechy Crafty Controller
Kontrola wielu serwerów
Uruchamiaj, monitoruj i obsługuj wiele serwerów Minecraft Java i Bedrock równolegle z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Konsola Webowa
Strumieniuj dzienniki serwera na żywo i wysyłaj polecenia z przeglądarki, z przeszukiwalną historią i wyjściem kodowanym kolorami dla każdego serwera.
Zaplanowane zadania
Automatyzuj tworzenie kopii zapasowych, ponowne uruchamianie i wykonywanie poleceń zgodnie z harmonogramami w stylu cron, aby serwery działały prawidłowo bez ręcznej interwencji.
Dostęp oparty na rolach
Zdefiniuj użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami, aby moderatorzy i członkowie społeczności mogli pomagać w obsłudze serwerów bez dostępu root lub wrażliwych danych uwierzytelniających.
Menedżer plików
Przeglądaj, edytuj, przesyłaj i pobieraj pliki serwera — światy, wtyczki, konfiguracje — bezpośrednio w przeglądarce bez klientów SSH lub SFTP.
Dlaczego warto uruchomić Crafty Controller na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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