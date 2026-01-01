Crafty Controller to webowy interfejs graficzny o otwartym kodzie źródłowym do zarządzania serwerami Minecraft Java i Bedrock z jednego panelu sterowania. Zastępuje żonglowanie sesjami SSH i kartami ekranu konsolami na żywo dla każdego serwera, wbudowanym menedżerem plików, zaplanowanymi zadaniami i kopiami zapasowymi uruchamianymi jednym kliknięciem — wszystko to w przejrzystym interfejsie webowym z wieloużytkownikowym dostępem opartym na rolach.

Samodzielne hostowanie Crafty na Twoim VPS zachowuje pełną własność Twoich światów, konfiguracji wtyczek i danych graczy na sprzęcie, który kontrolujesz. Możesz uruchamiać nowe serwery z popularnych typów plików jar — vanilla, Paper, Spigot, Forge i Bedrock — bez opuszczania przeglądarki, a także udostępniać ograniczoną administrację znajomym lub moderatorom za pomocą szczegółowych uprawnień.