Apollo to wiodąca platforma open-source do adnotacji genomu opartej na społeczności, opracowana w ramach projektu Generic Model Organism Database (GMOD). Zbudowana wokół przeglądarki opartej na JBrowse, umożliwia kuratorom z różnych instytucji jednoczesną edycję modeli genów, transkryptów i cech na współdzielonych genomach referencyjnych — przy czym każda zmiana jest śledzona, przypisywana i natychmiast widoczna dla współpracowników.

Samodzielne hostowanie Apollo na własnym serwerze VPS utrzymuje zastrzeżone dane adnotacji w Twojej infrastrukturze, a nie na serwerach stron trzecich. Laboratoria badawcze, konsorcja i zespoły biotechnologiczne otrzymują jedną autorytatywną bazę danych adnotacji, szczegółowe uprawnienia dla poszczególnych organizmów oraz historię kuracji, którą w pełni posiadają — bez udostępniania wrażliwych danych genomowych na zewnątrz.