Wdróż Apollo jednym kliknięciem.
Edytor adnotacji genomowych z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym, stworzony dla rozproszonych biologicznych zespołów badawczych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Apollo
Apollo to wiodąca platforma open-source do adnotacji genomu opartej na społeczności, opracowana w ramach projektu Generic Model Organism Database (GMOD). Zbudowana wokół przeglądarki opartej na JBrowse, umożliwia kuratorom z różnych instytucji jednoczesną edycję modeli genów, transkryptów i cech na współdzielonych genomach referencyjnych — przy czym każda zmiana jest śledzona, przypisywana i natychmiast widoczna dla współpracowników.
Samodzielne hostowanie Apollo na własnym serwerze VPS utrzymuje zastrzeżone dane adnotacji w Twojej infrastrukturze, a nie na serwerach stron trzecich. Laboratoria badawcze, konsorcja i zespoły biotechnologiczne otrzymują jedną autorytatywną bazę danych adnotacji, szczegółowe uprawnienia dla poszczególnych organizmów oraz historię kuracji, którą w pełni posiadają — bez udostępniania wrażliwych danych genomowych na zewnątrz.
Główne cechy Apollo
Współedycja w czasie rzeczywistym
Wielu kuratorów edytuje ten sam genom jednocześnie, a zmiany są natychmiast transmitowane poprzez synchronizację opartą na WebSocketach.
Przeglądarka oparta na JBrowse
Zbudowany na przeglądarce genomu JBrowse, zapewniający kuratorom znajomą nawigację po ścieżkach, wyszukiwanie i wizualizację sekwencji od razu po wyjęciu z pudełka.
Uprawnienia dla organizmu
Szczegółowy dostęp oparty na rolach umożliwia administratorom przypisywanie praw do odczytu, zapisu lub administracji dla każdego organizmu i dla każdej grupy użytkowników.
Historia adnotacji
Każda edycja transkrypcji, komentarz i zmiana funkcji są rejestrowane wraz z autorem i znacznikiem czasu, wspierając pełne audyty i możliwość cofania zmian.
Import GFF3 i FASTA
Załaduj genomy referencyjne i istniejące adnotacje za pomocą standardowych formatów bioinformatycznych bez konieczności zastrzeżonej konwersji.
Dlaczego warto uruchomić Apollo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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