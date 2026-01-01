Wdróż Lightdash za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Platforma BI typu open-source zbudowana wokół dbt, która natychmiast przekształca Twoje modele danych w pulpity nawigacyjne i wykresy.
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Co możesz zbudować z Lightdash
Lightdash to platforma business intelligence o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana do natywnej współpracy z dbt (narzędziem do budowania danych). Zamiast odbudowywać definicje metryk w narzędziu BI, Lightdash odczytuje istniejące modele dbt, testy i dokumentację, aby automatycznie generować interfejs eksploracji i warstwę metryk — utrzymując logikę analityczną kontrolowaną wersjami w kodzie, gdzie jej miejsce. Zespoły mogą tworzyć pulpity nawigacyjne, uruchamiać zapytania ad hoc i planować dostarczanie raportów bez powielania pracy już wykonanej w ich projekcie dbt.
W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi BI, podejście Lightdash oparte na „źródle prawdy” oznacza, że gdy model dbt ulegnie zmianie, wszystkie wykresy na nim oparte aktualizują się automatycznie. Samodzielne hostowanie Lightdash daje zespołom analitycznym pełną kontrolę nad ich infrastrukturą danych, bez przekierowywania wyników zapytań przez zewnętrzne platformy chmurowe.
Główne cechy Lightdash
dbt-native warstwa metryk
Lightdash odczytuje istniejące modele dbt, testy i dokumentację YAML, aby wygenerować interfejs użytkownika do eksploracji, eliminując potrzebę ponownego definiowania metryk w osobnym narzędziu BI.
Ad-hoc eksplorator SQL
Uruchamiaj zapytania ad hoc w Twojej hurtowni danych bezpośrednio z przeglądarki, z definicjami kolumn i wynikami testów pobieranymi automatycznie z metadanych dbt.
Zaplanowane dostarczanie raportu
Skonfiguruj cykliczne migawki pulpitu nawigacyjnego dostarczane na adres e-mail lub do Slacka zgodnie z harmonogramem, informując interesariuszy na bieżąco bez ręcznego eksportowania lub pobierania.
Kopilot danych AI
Zadawaj pytania dotyczące Twoich danych w języku naturalnym i uzyskaj sugestie wykresów oparte na warstwie metryk już zdefiniowanej w Twoim projekcie dbt.
Raportów kontrolowanych wersjami
Definicje analityki znajdują się w kodzie dbt obok Twoich modeli danych, dzięki czemu zmiany w wykresach i metrykach można przeglądać, porównywać i wdrażać za pomocą standardowych przepływów pracy Git.
Dlaczego warto uruchomić Lightdash na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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