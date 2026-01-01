Lightdash to platforma business intelligence o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana do natywnej współpracy z dbt (narzędziem do budowania danych). Zamiast odbudowywać definicje metryk w narzędziu BI, Lightdash odczytuje istniejące modele dbt, testy i dokumentację, aby automatycznie generować interfejs eksploracji i warstwę metryk — utrzymując logikę analityczną kontrolowaną wersjami w kodzie, gdzie jej miejsce. Zespoły mogą tworzyć pulpity nawigacyjne, uruchamiać zapytania ad hoc i planować dostarczanie raportów bez powielania pracy już wykonanej w ich projekcie dbt.

W przeciwieństwie do ogólnych narzędzi BI, podejście Lightdash oparte na „źródle prawdy” oznacza, że gdy model dbt ulegnie zmianie, wszystkie wykresy na nim oparte aktualizują się automatycznie. Samodzielne hostowanie Lightdash daje zespołom analitycznym pełną kontrolę nad ich infrastrukturą danych, bez przekierowywania wyników zapytań przez zewnętrzne platformy chmurowe.