Wdróż Ackee jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowane, dbające o prywatność analizy stron internetowych, które śledzą odwiedzających bez naruszania ich danych osobowych.
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Co możesz zbudować z Ackee
Ackee to otwartoźródłowa platforma analityczna oparta na Node.js, która działa w całości na Twoim własnym serwerze. Wykorzystuje wieloetapowy proces anonimizacji, aby usunąć dane osobowe z danych odwiedzających, jednocześnie dostarczając istotnych informacji na temat wyświetleń stron, źródeł ruchu, czasu trwania sesji i typów urządzeń.
W przeciwieństwie do tradycyjnych usług analitycznych, które przechowują dane Twoich odwiedzających na infrastrukturze stron trzecich, Ackee daje Ci pełną kontrolę nad danymi o ruchu. Jego minimalistyczny interfejs i scentralizowane API GraphQL ułatwiają monitorowanie wielu stron internetowych i integrowanie danych analitycznych z niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi lub potokami raportowania — bez banerów cookie i problemów z RODO.
Główne cechy Ackee
Prywatność z założenia
Wielostopniowa anonimizacja usuwa dane osobowe przed ich przechowywaniem, dzięki czemu możesz zbierać przydatne wnioski — co może pomóc zmniejszyć potrzebę stosowania banerów plików cookie lub uprościć zgodność w zależności od jurysdykcji i konfiguracji.
Nieograniczona liczba domen
Monitoruj tyle stron internetowych i aplikacji, ile potrzebujesz, z jednego pulpitu nawigacyjnego, bez progów cenowych za witrynę ani limitów opartych na ruchu.
GraphQL API
Scentralizowane API GraphQL pozwala programowo pobierać dane analityczne do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, raportów lub narzędzi innych firm, bez konieczności korzystania z wbudowanego interfejsu użytkownika.
Lekki skrypt śledzący
Fragment kodu śledzącego ma minimalny wpływ na wydajność Twoich stron, pozwalając uniknąć kar za szybkość ładowania stron związanych z cięższymi komercyjnymi bibliotekami analitycznymi.
Niestandardowe śledzenie zdarzeń
Śledź konkretne interakcje użytkowników poza wyświetleniami stron, zapewniając Ci wgląd w konwersje, kliknięcia przycisków i inne znaczące działania na Twoich stronach.
Dlaczego warto uruchomić Ackee na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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