Ackee to otwartoźródłowa platforma analityczna oparta na Node.js, która działa w całości na Twoim własnym serwerze. Wykorzystuje wieloetapowy proces anonimizacji, aby usunąć dane osobowe z danych odwiedzających, jednocześnie dostarczając istotnych informacji na temat wyświetleń stron, źródeł ruchu, czasu trwania sesji i typów urządzeń.

W przeciwieństwie do tradycyjnych usług analitycznych, które przechowują dane Twoich odwiedzających na infrastrukturze stron trzecich, Ackee daje Ci pełną kontrolę nad danymi o ruchu. Jego minimalistyczny interfejs i scentralizowane API GraphQL ułatwiają monitorowanie wielu stron internetowych i integrowanie danych analitycznych z niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi lub potokami raportowania — bez banerów cookie i problemów z RODO.