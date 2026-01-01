Do 69% zniżki na Apache Superset

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Nowoczesna platforma analityki biznesowej typu open source do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, eksplorowania zestawów danych i przeprowadzania analiz SQL w ponad 40 bazach danych.

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23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Apache Superset

Apache Superset to platforma analityki biznesowej gotowa do użytku w przedsiębiorstwach, która sprawia, że eksploracja danych jest dostępna dla użytkowników na każdym poziomie technicznym. Analitycy otrzymują interfejs „przeciągnij i upuść” bez kodowania do tworzenia wykresów i pulpitów nawigacyjnych, podczas gdy inżynierowie otrzymują SQL Lab — pełnowartościowe środowisko SQL IDE z historią zapytań, zapisanymi zapytaniami i eksportem wyników. Superset łączy się z ponad 40 bazami danych SQL i hurtowniami danych za pośrednictwem SQLAlchemy, zapewniając ujednoliconą warstwę analityczną w całym Twoim stosie danych.

Samodzielne hostowanie Superset na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczone źródła danych i brak licencjonowania na użytkownika. Dane biznesowe pozostają w Twojej infrastrukturze, spełniając wymagania zgodności, podczas gdy PostgreSQL i Redis — zawarte w tym szablonie — obsługują przechowywanie metadanych i buforowanie zapytań dla wydajności gotowej do produkcji.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Apache Superset

Bogata biblioteka wizualizacji

Wybieraj spośród dziesiątek typów wykresów — wykresów słupkowych, liniowych, punktowych, map geoprzestrzennych i wielu innych — aby jasno przedstawić Twoje dane.

SQL Lab IDE

Pisz i wykonuj zapytania SQL z podświetlaniem składni, historią zapytań i eksportem wyników — łącząc pulpity nawigacyjne bez kodu z zaawansowaną pracą z danymi.

Ponad 40 łączników baz danych

Połącz się z PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift i dziesiątkami innych za pośrednictwem ujednoliconej warstwy łącznika opartej na SQLAlchemy.

Interaktywne pulpity nawigacyjne

Twórz pulpity nawigacyjne z filtrami krzyżowymi, nawigacją szczegółową i zaplanowanymi raportami e-mail, aby interesariusze zawsze mieli aktualne informacje.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Przypisz szczegółowe uprawnienia do zestawów danych, pulpitów nawigacyjnych i źródeł danych, aby każdy zespół widział tylko to, do czego ma autoryzowany dostęp.

Dlaczego warto uruchomić Apache Superset na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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