Apache Superset to platforma analityki biznesowej gotowa do użytku w przedsiębiorstwach, która sprawia, że eksploracja danych jest dostępna dla użytkowników na każdym poziomie technicznym. Analitycy otrzymują interfejs „przeciągnij i upuść” bez kodowania do tworzenia wykresów i pulpitów nawigacyjnych, podczas gdy inżynierowie otrzymują SQL Lab — pełnowartościowe środowisko SQL IDE z historią zapytań, zapisanymi zapytaniami i eksportem wyników. Superset łączy się z ponad 40 bazami danych SQL i hurtowniami danych za pośrednictwem SQLAlchemy, zapewniając ujednoliconą warstwę analityczną w całym Twoim stosie danych.

Samodzielne hostowanie Superset na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczone źródła danych i brak licencjonowania na użytkownika. Dane biznesowe pozostają w Twojej infrastrukturze, spełniając wymagania zgodności, podczas gdy PostgreSQL i Redis — zawarte w tym szablonie — obsługują przechowywanie metadanych i buforowanie zapytań dla wydajności gotowej do produkcji.