Wdróż Apache Superset jednym kliknięciem.
Nowoczesna platforma analityki biznesowej typu open source do tworzenia interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, eksplorowania zestawów danych i przeprowadzania analiz SQL w ponad 40 bazach danych.
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Co możesz zbudować z Apache Superset
Apache Superset to platforma analityki biznesowej gotowa do użytku w przedsiębiorstwach, która sprawia, że eksploracja danych jest dostępna dla użytkowników na każdym poziomie technicznym. Analitycy otrzymują interfejs „przeciągnij i upuść” bez kodowania do tworzenia wykresów i pulpitów nawigacyjnych, podczas gdy inżynierowie otrzymują SQL Lab — pełnowartościowe środowisko SQL IDE z historią zapytań, zapisanymi zapytaniami i eksportem wyników. Superset łączy się z ponad 40 bazami danych SQL i hurtowniami danych za pośrednictwem SQLAlchemy, zapewniając ujednoliconą warstwę analityczną w całym Twoim stosie danych.
Samodzielne hostowanie Superset na Twoim VPS oznacza nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczone źródła danych i brak licencjonowania na użytkownika. Dane biznesowe pozostają w Twojej infrastrukturze, spełniając wymagania zgodności, podczas gdy PostgreSQL i Redis — zawarte w tym szablonie — obsługują przechowywanie metadanych i buforowanie zapytań dla wydajności gotowej do produkcji.
Główne cechy Apache Superset
Bogata biblioteka wizualizacji
Wybieraj spośród dziesiątek typów wykresów — wykresów słupkowych, liniowych, punktowych, map geoprzestrzennych i wielu innych — aby jasno przedstawić Twoje dane.
SQL Lab IDE
Pisz i wykonuj zapytania SQL z podświetlaniem składni, historią zapytań i eksportem wyników — łącząc pulpity nawigacyjne bez kodu z zaawansowaną pracą z danymi.
Ponad 40 łączników baz danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift i dziesiątkami innych za pośrednictwem ujednoliconej warstwy łącznika opartej na SQLAlchemy.
Interaktywne pulpity nawigacyjne
Twórz pulpity nawigacyjne z filtrami krzyżowymi, nawigacją szczegółową i zaplanowanymi raportami e-mail, aby interesariusze zawsze mieli aktualne informacje.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Przypisz szczegółowe uprawnienia do zestawów danych, pulpitów nawigacyjnych i źródeł danych, aby każdy zespół widział tylko to, do czego ma autoryzowany dostęp.
Dlaczego warto uruchomić Apache Superset na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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