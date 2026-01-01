Apache DevLake to open-source'owa platforma analityczna dla inżynierii, która konsoliduje dane z systemów śledzenia problemów, hostów kodu źródłowego, potoków CI/CD i narzędzi do zarządzania incydentami w ujednolicony data lake. Zespoły łączą GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty i dziesiątki innych źródeł, aby automatycznie obliczać metryki DORA — częstotliwość wdrożeń, czas realizacji zmian, wskaźnik awaryjności zmian i średni czas do odzyskania sprawności — wraz z pulpitami nawigacyjnymi Grafana, które wizualizują wydajność zespołu w czasie.

Samodzielne hostowanie DevLake zachowuje całą telemetrię inżynierską i poświadczenia integracji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Każdy token API i połączenie OAuth jest szyfrowane w spoczynku przy użyciu klucza, który Ty posiadasz, a wszystkie metryki są przechowywane w bazie danych MySQL na Twoim serwerze — żadne dane nie opuszczają Twojego środowiska do zewnętrznej usługi analitycznej.