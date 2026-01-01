Wdróż Apache DevLake jednym kliknięciem.
Platforma open-source, która agreguje dane z ponad 60 narzędzi deweloperskich, aby obliczać metryki DORA i wizualizować wydajność zespołu inżynierskiego.
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Co możesz zbudować z Apache DevLake
Apache DevLake to open-source'owa platforma analityczna dla inżynierii, która konsoliduje dane z systemów śledzenia problemów, hostów kodu źródłowego, potoków CI/CD i narzędzi do zarządzania incydentami w ujednolicony data lake. Zespoły łączą GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty i dziesiątki innych źródeł, aby automatycznie obliczać metryki DORA — częstotliwość wdrożeń, czas realizacji zmian, wskaźnik awaryjności zmian i średni czas do odzyskania sprawności — wraz z pulpitami nawigacyjnymi Grafana, które wizualizują wydajność zespołu w czasie.
Samodzielne hostowanie DevLake zachowuje całą telemetrię inżynierską i poświadczenia integracji na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Każdy token API i połączenie OAuth jest szyfrowane w spoczynku przy użyciu klucza, który Ty posiadasz, a wszystkie metryki są przechowywane w bazie danych MySQL na Twoim serwerze — żadne dane nie opuszczają Twojego środowiska do zewnętrznej usługi analitycznej.
Główne cechy Apache DevLake
DORA metrics
Automatycznie obliczaj częstotliwość wdrożeń, czas realizacji zmian, wskaźnik awaryjności zmian i średni czas do odzyskania sprawności z podłączonych narzędzi — bez konieczności ręcznego zbierania danych.
Wstępnie zaprojektowane pulpity nawigacyjne
Gotowe pulpity nawigacyjne Grafana wizualizują metryki DORA, czas cyklu PR, wiek błędów i kondycję potoku wdrażania bez żadnej konfiguracji po instalacji.
60+ wtyczek źródeł danych
Gotowe łączniki dla GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube i wiele innych gromadzą wszystkie dane inżynieryjne w jednym miejscu.
Niestandardowe metryki SQL
Wykonuj zapytania do znormalizowanego jeziora danych za pomocą zwykłego SQL, aby zdefiniować metryki specyficzne dla zespołu, filtry i niestandardowe pulpity nawigacyjne poza wbudowanymi widokami DORA.
Szyfrowana pamięć poświadczeń
Wszystkie tokeny API i klucze OAuth są szyfrowane w spoczynku przy użyciu automatycznie generowanego klucza przechowywanego wyłącznie w Twojej samodzielnie hostowanej bazie danych MySQL.
Dlaczego warto uruchomić Apache DevLake na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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