Wdróż Warracker jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany system zarządzania gwarancjami do śledzenia gwarancji produktów, paragonów i roszczeń w jednym miejscu.
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Co możesz zbudować z Warracker
Warracker to aplikacja do śledzenia gwarancji o otwartym kodzie źródłowym, która centralizuje wszystkie Twoje gwarancje produktów, dokumenty zakupu i historie roszczeń w jednym, samodzielnie hostowanym panelu. Zamiast przeszukiwać wątki e-mail, szafki na dokumenty lub arkusze kalkulacyjne, otrzymujesz przeszukiwalną bazę danych z alertami o wygaśnięciu, przechowywaniem dokumentów i dostępem dla wielu użytkowników dla zespołów i gospodarstw domowych.
Samodzielne hostowanie Warrackera na własnym VPS oznacza, że Twoje paragony, skany faktur i numery seryjne produktów pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Dzięki proaktywnym powiadomieniom e-mail i push za pośrednictwem Apprise, otrzymujesz wcześniejsze ostrzeżenia przed wygaśnięciem gwarancji, abyś mógł działać, dopóki ochrona nadal obowiązuje.
Główne cechy Warracker
Alerty wygaśnięcia gwarancji
Otrzymuj powiadomienia e-mail i push za pośrednictwem ponad 100 usług, w tym Telegram, Slack i Discord, zanim wygasną gwarancje.
Składowanie dokumentów
Przesyłaj i dołączaj paragony, faktury oraz instrukcje bezpośrednio do każdego rekordu gwarancyjnego, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp w razie potrzeby.
Śledzenie cyklu życia roszczeń
Zarządzaj roszczeniami gwarancyjnymi kompleksowo, z aktualizacjami statusu i pełną widocznością w całym procesie roszczeń.
Zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie
Znajdź każdą gwarancję natychmiast według nazwy produktu, numeru seryjnego, dostawcy lub niestandardowych tagów w całym Twoim katalogu.
Dostęp dla wielu użytkowników
Udostępniaj dokumenty gwarancyjne w zespole lub gospodarstwie domowym z uprawnieniami opartymi na rolach i kontrolami zarządzania administratora.
Import i Eksport CSV
Migruj istniejące zapisy gwarancyjne z arkuszy kalkulacyjnych za pomocą importu CSV i eksportuj Twoje dane w dowolnym momencie dla pełnej przenośności.
Dlaczego warto uruchomić Warracker na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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