Warracker to aplikacja do śledzenia gwarancji o otwartym kodzie źródłowym, która centralizuje wszystkie Twoje gwarancje produktów, dokumenty zakupu i historie roszczeń w jednym, samodzielnie hostowanym panelu. Zamiast przeszukiwać wątki e-mail, szafki na dokumenty lub arkusze kalkulacyjne, otrzymujesz przeszukiwalną bazę danych z alertami o wygaśnięciu, przechowywaniem dokumentów i dostępem dla wielu użytkowników dla zespołów i gospodarstw domowych.

Samodzielne hostowanie Warrackera na własnym VPS oznacza, że Twoje paragony, skany faktur i numery seryjne produktów pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Dzięki proaktywnym powiadomieniom e-mail i push za pośrednictwem Apprise, otrzymujesz wcześniejsze ostrzeżenia przed wygaśnięciem gwarancji, abyś mógł działać, dopóki ochrona nadal obowiązuje.