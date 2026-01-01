Wdróż AdventureLog jednym kliknięciem.
Samodzielny tracker podróży i planer wycieczek z interaktywnymi mapami, planami podróży oraz pełną własnością danych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z AdventureLog
AdventureLog to platforma do zarządzania podróżami typu open-source, służąca do dokumentowania przeszłych przygód i planowania przyszłych podróży. Zbudowana w oparciu o SvelteKit i Django ze wsparciem PostGIS, łączy interaktywną mapę świata do wizualizacji miejsc docelowych ze szczegółowymi narzędziami do planowania podróży, obejmującymi wielodniowe plany podróży, loty, zakwaterowanie i listy kontrolne aktywności.
W przeciwieństwie do komercyjnych aplikacji podróżniczych, które przechowują Twoje podróże na serwerach stron trzecich, AdventureLog jest w pełni hostowany samodzielnie — Twoje zdjęcia, historia lokalizacji i osobiste notatki z podróży pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Funkcje współpracy pozwalają rodzinom i grupom podróżnym dzielić się planami i wspólnie dokumentować wspomnienia, podczas gdy analityka śledzi odwiedzone kraje i statystyki eksploracji regionalnej w czasie.
Główne cechy AdventureLog
Interaktywna mapa świata
Wizualizuj każde miejsce, które odwiedziłeś na mapie świata, dając Ci natychmiastowy i satysfakcjonujący obraz tego, jak daleko zaprowadziły Cię Twoje podróże.
Planowanie kilkudniowej wycieczki
Twórz kompletne plany podróży z lotami, zakwaterowaniem i atrakcjami organizowanymi dzień po dniu, aby Twoje planowanie podróży znajdowało się w jednym miejscu, zamiast być rozproszonym po arkuszach kalkulacyjnych i notatkach.
Szczegółowe rejestrowanie przygód
Dokumentuj każde miejsce docelowe z datami, opisami, osobistymi ocenami i przesłanymi zdjęciami, tworząc szczegółowy dziennik podróży, który rośnie z każdą podróżą.
Podróże raportów
Śledź statystyki, takie jak odwiedzone kraje, odwiedzone regiony i całkowity przebyty dystans, przekształcając historię Twoich podróży w znaczące osobiste kamienie milowe.
Wspólne podróże
Dziel się przygodami i wspólnie planuj wycieczki z rodziną lub towarzyszami podróży, utrzymując wszystkich na bieżąco z planami podróży i wspomnieniami, bez polegania na zewnętrznych narzędziach do planowania grupowego.
Dlaczego warto uruchomić AdventureLog na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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