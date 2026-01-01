AdventureLog to platforma do zarządzania podróżami typu open-source, służąca do dokumentowania przeszłych przygód i planowania przyszłych podróży. Zbudowana w oparciu o SvelteKit i Django ze wsparciem PostGIS, łączy interaktywną mapę świata do wizualizacji miejsc docelowych ze szczegółowymi narzędziami do planowania podróży, obejmującymi wielodniowe plany podróży, loty, zakwaterowanie i listy kontrolne aktywności.

W przeciwieństwie do komercyjnych aplikacji podróżniczych, które przechowują Twoje podróże na serwerach stron trzecich, AdventureLog jest w pełni hostowany samodzielnie — Twoje zdjęcia, historia lokalizacji i osobiste notatki z podróży pozostają na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Funkcje współpracy pozwalają rodzinom i grupom podróżnym dzielić się planami i wspólnie dokumentować wspomnienia, podczas gdy analityka śledzi odwiedzone kraje i statystyki eksploracji regionalnej w czasie.