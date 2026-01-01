Wdróż Baby Buddy jednym kliknięciem.
Kompleksowa aplikacja do śledzenia rozwoju dziecka, pomagająca rodzicom i opiekunom prywatnie monitorować karmienie, sen, pieluchy i wzrost.
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Co możesz zbudować z Baby Buddy
Baby Buddy to aplikacja do śledzenia rozwoju dziecka, skupiająca się na prywatności, która pomaga rodzicom i opiekunom rejestrować codzienne aktywności, pomiary wzrostu i informacje zdrowotne niemowląt. Harmonogramy karmienia, zmiany pieluch, wzorce snu, pomiary wagi i wzrostu oraz rejestry leków są rejestrowane za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, zaprojektowanego do szybkiego wprowadzania danych w trakcie intensywnych momentów rodzicielstwa. Wizualne wykresy i raporty ułatwiają identyfikację wzorców i udostępnianie danych pediatrom.
Samodzielne hostowanie Baby Buddy oznacza, że intymne szczegóły dotyczące rozwoju i zdrowia Twojego dziecka nigdy nie trafiają na serwery stron trzecich ani platformy reklamowe. Wielu opiekunów — rodzice, dziadkowie, opiekunki do dzieci — może rejestrować aktywność z dowolnego urządzenia, utrzymując synchronizację w gospodarstwie domowym bez polegania na komercyjnej aplikacji, która może zaprzestać świadczenia usług lub zmienić swoją politykę prywatności.
Główne cechy Baby Buddy
Dostęp dla wielu opiekunów
Rodzice, dziadkowie i opiekunki mogą jednocześnie rejestrować aktywność z dowolnego urządzenia, zapewniając wszystkim zgodność co do aktualnej rutyny i potrzeb dziecka.
Kompleksowe śledzenie aktywności
Rejestruj sesje karmienia, zmiany pieluch, okresy snu, czas na brzuszku, kąpiele i wiele więcej dzięki wbudowanym timerom, dzięki czemu rejestrowanie zajmuje sekundy nawet w gorączkowych chwilach.
Zapisy wzrostu i zdrowia
Śledź wagę, wzrost i obwód głowy w czasie za pomocą wizualnych wykresów, które możesz udostępnić bezpośrednio pracownikom służby zdrowia podczas wizyt pediatrycznych.
Raporty wzorców
Wizualne raporty przedstawiają trendy częstotliwości karmienia, wzorce długości snu i liczbę pieluch, pomagając rodzicom identyfikować rutyny i wcześnie wykrywać anomalie.
Kompletna prywatność danych
Wszystkie rekordy pozostają na Twoim własnym serwerze — brak udostępniania danych stronom trzecim, brak profili reklamowych i brak ryzyka utraty dostępu w przypadku zamknięcia usługi komercyjnej.
Dlaczego warto uruchomić Baby Buddy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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