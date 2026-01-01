Do 69% zniżki na Baby Buddy

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Kompleksowa aplikacja do śledzenia rozwoju dziecka, pomagająca rodzicom i opiekunom prywatnie monitorować karmienie, sen, pieluchy i wzrost.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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Wdróż Baby Buddy jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Baby Buddy

Baby Buddy to aplikacja do śledzenia rozwoju dziecka, skupiająca się na prywatności, która pomaga rodzicom i opiekunom rejestrować codzienne aktywności, pomiary wzrostu i informacje zdrowotne niemowląt. Harmonogramy karmienia, zmiany pieluch, wzorce snu, pomiary wagi i wzrostu oraz rejestry leków są rejestrowane za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, zaprojektowanego do szybkiego wprowadzania danych w trakcie intensywnych momentów rodzicielstwa. Wizualne wykresy i raporty ułatwiają identyfikację wzorców i udostępnianie danych pediatrom.

Samodzielne hostowanie Baby Buddy oznacza, że intymne szczegóły dotyczące rozwoju i zdrowia Twojego dziecka nigdy nie trafiają na serwery stron trzecich ani platformy reklamowe. Wielu opiekunów — rodzice, dziadkowie, opiekunki do dzieci — może rejestrować aktywność z dowolnego urządzenia, utrzymując synchronizację w gospodarstwie domowym bez polegania na komercyjnej aplikacji, która może zaprzestać świadczenia usług lub zmienić swoją politykę prywatności.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Baby Buddy

Dostęp dla wielu opiekunów

Rodzice, dziadkowie i opiekunki mogą jednocześnie rejestrować aktywność z dowolnego urządzenia, zapewniając wszystkim zgodność co do aktualnej rutyny i potrzeb dziecka.

Kompleksowe śledzenie aktywności

Rejestruj sesje karmienia, zmiany pieluch, okresy snu, czas na brzuszku, kąpiele i wiele więcej dzięki wbudowanym timerom, dzięki czemu rejestrowanie zajmuje sekundy nawet w gorączkowych chwilach.

Zapisy wzrostu i zdrowia

Śledź wagę, wzrost i obwód głowy w czasie za pomocą wizualnych wykresów, które możesz udostępnić bezpośrednio pracownikom służby zdrowia podczas wizyt pediatrycznych.

Raporty wzorców

Wizualne raporty przedstawiają trendy częstotliwości karmienia, wzorce długości snu i liczbę pieluch, pomagając rodzicom identyfikować rutyny i wcześnie wykrywać anomalie.

Kompletna prywatność danych

Wszystkie rekordy pozostają na Twoim własnym serwerze — brak udostępniania danych stronom trzecim, brak profili reklamowych i brak ryzyka utraty dostępu w przypadku zamknięcia usługi komercyjnej.

Dlaczego warto uruchomić Baby Buddy na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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