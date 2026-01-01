Baby Buddy to aplikacja do śledzenia rozwoju dziecka, skupiająca się na prywatności, która pomaga rodzicom i opiekunom rejestrować codzienne aktywności, pomiary wzrostu i informacje zdrowotne niemowląt. Harmonogramy karmienia, zmiany pieluch, wzorce snu, pomiary wagi i wzrostu oraz rejestry leków są rejestrowane za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu internetowego, zaprojektowanego do szybkiego wprowadzania danych w trakcie intensywnych momentów rodzicielstwa. Wizualne wykresy i raporty ułatwiają identyfikację wzorców i udostępnianie danych pediatrom.

Samodzielne hostowanie Baby Buddy oznacza, że intymne szczegóły dotyczące rozwoju i zdrowia Twojego dziecka nigdy nie trafiają na serwery stron trzecich ani platformy reklamowe. Wielu opiekunów — rodzice, dziadkowie, opiekunki do dzieci — może rejestrować aktywność z dowolnego urządzenia, utrzymując synchronizację w gospodarstwie domowym bez polegania na komercyjnej aplikacji, która może zaprzestać świadczenia usług lub zmienić swoją politykę prywatności.