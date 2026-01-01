AirTrail to open source'owa osobista aplikacja internetowa do śledzenia lotów, która pozwala rejestrować każdy lot, wizualizować Twoje trasy na interaktywnej mapie świata i przeglądać statystyki dotyczące Twojej historii podróży. Obsługuje importowanie danych lotów z popularnych usług, takich jak MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt i JetLog, co ułatwia zbudowanie kompletnego dziennika od pierwszego dnia. Obsługa wielu użytkowników pozwala każdemu członkowi gospodarstwa domowego prowadzić oddzielny, prywatny dziennik lotów na tej samej instancji.

Samodzielne hostowanie AirTrail na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że Twoja historia podróży pozostaje prywatna i w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat abonamentowych i bez przechowywania Twoich danych przez usługi stron trzecich. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, automatycznie otrzymuje dostęp na poziomie właściciela.