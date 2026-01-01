Wdróż AirTrail za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy osobisty dziennik lotów do rejestrowania, wizualizowania i analizowania Twoich podróży lotniczych na interaktywnej mapie świata.
Wybierz plan VPS dla AirTrail
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z AirTrail
AirTrail to open source'owa osobista aplikacja internetowa do śledzenia lotów, która pozwala rejestrować każdy lot, wizualizować Twoje trasy na interaktywnej mapie świata i przeglądać statystyki dotyczące Twojej historii podróży. Obsługuje importowanie danych lotów z popularnych usług, takich jak MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt i JetLog, co ułatwia zbudowanie kompletnego dziennika od pierwszego dnia. Obsługa wielu użytkowników pozwala każdemu członkowi gospodarstwa domowego prowadzić oddzielny, prywatny dziennik lotów na tej samej instancji.
Samodzielne hostowanie AirTrail na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że Twoja historia podróży pozostaje prywatna i w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat abonamentowych i bez przechowywania Twoich danych przez usługi stron trzecich. Pierwszy użytkownik, który się zarejestruje, automatycznie otrzymuje dostęp na poziomie właściciela.
Główne cechy AirTrail
Interaktywna Mapa Świata
Zobacz każdy lot naniesiony na mapę świata z liniami tras łączącymi każde miejsce wylotu i przylotu, które odwiedziłeś(-aś).
Importy historii lotów
Importuj istniejące dzienniki z MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog i byAir, aby natychmiast uzupełnić Twoją historię.
Statystyki podróży
Przeglądaj sumy i szczegółowe zestawienia dotyczące przebytej odległości, odwiedzonych krajów, używanych lotnisk, linii lotniczych oraz czasu spędzonego w powietrzu.
Obsługa wielu użytkowników
Udostępnij jedną instancję AirTrail rodzinie lub towarzyszom podróży — każdy użytkownik prowadzi swój własny prywatny dziennik lotów i statystyki.
Publiczne udostępnianie lotów
Wygeneruj link do udostępnienia, aby inni mogli przeglądać Twoją interaktywną mapę lotów bez konieczności posiadania konta.
Dlaczego warto uruchomić AirTrail na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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