Bar Assistant to hostowana samodzielnie aplikacja webowa dla entuzjastów koktajli i domowych barmanów, którzy chcą zarządzać swoją półką ze składnikami i odkrywać przepisy na podstawie tego, co faktycznie mają pod ręką. Wykracza poza zwykłą książkę kucharską, inteligentnie uwzględniając zamienniki składników, opcjonalne komponenty i relacje składników nadrzędnych/podrzędnych — maksymalizując liczbę koktajli, które możesz przygotować z Twojego obecnego zapasu bez konieczności wizyty w sklepie.

Ten szablon zawiera interfejs internetowy Salt Rim, serwer API Bar Assistant, Meilisearch do błyskawicznego wyszukiwania pełnotekstowego w Twojej kolekcji przepisów oraz Redis do buforowania. Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje osobiste notatki z przepisów, własne kreacje koktajlowe i spis składników pozostają na Twoim własnym serwerze, zamiast być zablokowanymi w aplikacji zewnętrznej.