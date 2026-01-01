Wdróż Bar Assistant jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer przepisów na koktajle, który śledzi Twój asortyment baru i dokładnie mówi Ci, jakie drinki możesz teraz przygotować.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Bar Assistant
Bar Assistant to hostowana samodzielnie aplikacja webowa dla entuzjastów koktajli i domowych barmanów, którzy chcą zarządzać swoją półką ze składnikami i odkrywać przepisy na podstawie tego, co faktycznie mają pod ręką. Wykracza poza zwykłą książkę kucharską, inteligentnie uwzględniając zamienniki składników, opcjonalne komponenty i relacje składników nadrzędnych/podrzędnych — maksymalizując liczbę koktajli, które możesz przygotować z Twojego obecnego zapasu bez konieczności wizyty w sklepie.
Ten szablon zawiera interfejs internetowy Salt Rim, serwer API Bar Assistant, Meilisearch do błyskawicznego wyszukiwania pełnotekstowego w Twojej kolekcji przepisów oraz Redis do buforowania. Samodzielne hostowanie oznacza, że Twoje osobiste notatki z przepisów, własne kreacje koktajlowe i spis składników pozostają na Twoim własnym serwerze, zamiast być zablokowanymi w aplikacji zewnętrznej.
Główne cechy Bar Assistant
Dopasowanie składników na półce
Powiedz Bar Assistant, co masz w swojej szafce, a on natychmiast pokaże, jakie koktajle możesz zrobić, w tym inteligentne dopasowania z wykorzystaniem zamienników składników.
Szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe
Meilisearch umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie w przepisach, filtrowanie po metodzie przygotowania, ABV, rodzaju szkła, tagach i innych, abyś znalazł(a) odpowiedni napój natychmiast.
Import przepisów
Pobieraj przepisy bezpośrednio ze stron internetowych z koktajlami lub twórz własne, następnie organizuj je w tematyczne kolekcje na różne okazje lub pory roku.
Uprawnienia wielu użytkowników
Role administratora, moderatora, ogólne i gościa pozwalają Ci prowadzić wspólny bar dla przyjaciół lub zespołu bez przyznawania wszystkim tego samego poziomu dostępu.
Elastyczne formaty eksportu
Eksportuj przepisy jako JSON, YAML, XML, Markdown lub strony gotowe do druku, dzięki czemu Twoja kolekcja nigdy nie będzie ograniczona do jednego formatu lub platformy.
Dlaczego warto uruchomić Bar Assistant na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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