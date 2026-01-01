Web Builder i Horizons są teraz AI Builder

Twoja strona lub aplikacja marzeń, zbudowana przez AI w kilka minut

Opisz, czego chcesz, a Horizons stworzy to dla Ciebie. Bez kodu, bez umiejętności technicznych – uruchom jednym kliknięciem.

Utwórz stronę internetową dowolnego typu

Od stron biznesowych i portfolio po blogi i strony docelowe – Horizons tworzy je natychmiast.

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Utwórz stronę internetową dowolnego typu

Rozpoczęcie jest łatwe

01

Opisz swój pomysł lub wybierz szablon

Po prostu powiedz AI o swoim pomyśle i zobacz, jak staje się rzeczywistością — lub wybierz szablon, aby szybciej rozpocząć pracę.
02

Łatwe wprowadzanie zmian

Poproś AI o edycję czegokolwiek — od tekstu i projektu po funkcjonalność. Samodzielnie dopracuj teksty i obrazy w edytorze treści.
03

Opublikuj jednym kliknięciem

Uruchom swoją stronę internetową jednym kliknięciem we własnej domenie — w dowolnym momencie.

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Anuluj w dowolnym momencie

Wsparcie 24/7

76% zniżki
Premium
Uruchom swoją pierwszą witrynę internetową - od portfolio i CV po blogi i strony z linkami w bio
49,99
11,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 575,52 zł (standardowa cena 2.399,52 zł). Odnów za 41,99 zł/mies.
Utwórz do 3 stron
2 skrzynek pocztowych na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
5 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Oferta specjalna • 80% zniżki
Bez limitu
Dla rozwijających się firm. Nieograniczona liczba stron internetowych, narzędzia AI, e-commerce, pełna elastyczność
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 500
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
Dlaczego ten plan?
Kompletne rozwiązanie dla długoterminowych projektów. Wszystko w zestawie.
68% zniżki
Cloud Startup
Dla firm, które potrzebują maksymalnej wydajności i skalowalności
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 1000
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
76% zniżki
Premium
Uruchom swoją pierwszą witrynę internetową - od portfolio i CV po blogi i strony z linkami w bio
49,99
11,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 575,52 zł (standardowa cena 2.399,52 zł). Odnów za 41,99 zł/mies.
Utwórz do 3 stron
2 skrzynek pocztowych na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
5 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Oferta specjalna • 80% zniżki
Bez limitu
Dla rozwijających się firm. Nieograniczona liczba stron internetowych, narzędzia AI, e-commerce, pełna elastyczność
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 500
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
Dlaczego ten plan?
Kompletne rozwiązanie dla długoterminowych projektów. Wszystko w zestawie.
68% zniżki
Cloud Startup
Dla firm, które potrzebują maksymalnej wydajności i skalowalności
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 1000
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach

Nieograniczone funkcje podlegają naszej Polityce uczciwego użytkowania.

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Zmień swoje słowa w prawdziwe strony internetowe i aplikacje

Opisz, czego potrzebujesz – strony rezerwacji, sklepu internetowego, portalu klienta, czegokolwiek. Horizons zaprojektuje to, zbuduje i uruchomi w ciągu kilku minut.
Zobacz funkcje

Wszystko gotowe do transmisji na żywo

Hosting, domena, poczta e-mail i optymalizacja SEO – wszystko w cenie. Bez oddzielnych kont i skomplikowanej konfiguracji.

Zintegrowany back-end

Wbudowane bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików — nie są potrzebne żadne zewnętrzne narzędzia.

Wbudowane AI

Dodaj chatbota lub inteligentną wyszukiwarkę do swojej strony lub aplikacji webowej – bez konieczności zakładania konta innej firmy lub ponoszenia osobnych opłat.

Potężne integracje, prosta konfiguracja

Stripe jest wbudowany i gotowy do użycia. PayPal, Google AdSense i inne — wszystkie obsługiwane przy prostej konfiguracji, dzięki czemu nigdy nie utkniesz w martwym punkcie.

Zbuduj raz i zarabiaj na tym

Opublikuj swój projekt jako szablon nadający się do remiksowania i zarabiaj prowizję za każdym razem, gdy ktoś dokona zakupu Horizons za jego pośrednictwem.

Wspierane przez Hostinger

Zaufało nam ponad 5 mln klientów w ponad 150 krajach. 20 lat doświadczenia.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.
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Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Nie możesz znaleźć potrzebnego szablonu? Wystarczy go opisać, a AI stworzy go dla Ciebie.

Twórz za pomocą AI

Uwielbiany przez użytkowników, polecany przez liderów branży

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać twórców i firmy na całym świecie. Oto, co niektórzy z nich mieli do powiedzenia.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

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