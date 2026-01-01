Wszystkie funkcje, aby napędzić Twój kolejny pomysł

Poznaj, co Hostinger AI Builder ma do zaoferowania — potężne funkcje, które pomagają Ci tworzyć i uruchamiać strony internetowe i aplikacje internetowe szybciej, łatwiej i bez kodu.
Zacznij budować już dziś

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Stworzony, by oferować więcej – od samego początku

Platforma bez kodu
Platforma bez kodu

Uruchom swój projekt bez pisania ani jednej linijki kodu. Po prostu wyjaśnij, czego potrzebujesz, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą — od projektu do funkcji.

Integracje
Integracje

AI Builder obsługuje Stripe, PayPal, Google AdSense i wiele innych — każdy z nich zawiera prosty przewodnik konfiguracyjny, dzięki któremu nigdy nie będziesz w stanie się zatrzymać.

Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom jednym kliknięciem

Opublikuj swoją stronę internetową lub aplikację webową w ciągu kilku minut. Testuj, dostosowuj i uruchamiaj natychmiast.

Wbudowane AI
Wbudowane AI

Dzięki AI Builder, sztuczna inteligencja jest już wbudowana w aplikację. Dodaj chatboty, generatory obrazów i inteligentnych asystentów — bez kont, bez konfiguracji, bez niespodzianek.

Najnowsze LLM-y
Najnowsze LLM-y

Wykorzystujemy najnowocześniejsze duże modele językowe, aby zapewnić szybkość i kreatywność.

Zintegrowany back-end
Zintegrowany back-end

Twórz aplikacje z danymi logowania użytkowników, przechowywaniem danych, automatycznymi wiadomościami e-mail i wieloma innymi funkcjami — bez konieczności dodatkowej konfiguracji lub korzystania z usług zewnętrznych.

Tryb edycji tekstu
Tryb edycji tekstu

Wizualne dostosowywanie komponentów tekstowych w czasie rzeczywistym.

Projektowanie z obrazu
Projektowanie z obrazu

Prześlij obraz, uzyskaj projekt. Możesz przekształcić odniesienia wizualne w gotowe strony internetowe.

Wbudowana optymalizacja SEO
Wbudowana optymalizacja SEO

Z każdym projektem, który budujesz, Hostinger AI Builder zapewnia wykrywalność. Od wyszukiwania Google po ChatGPT — jesteś objęty.

Edycja kodu
Edycja kodu

Mając pełny dostęp do kodu swojego projektu, możesz go naprawiać, dostrajać i rozwijać na własnych warunkach.

Klonowanie stron internetowych
Klonowanie stron internetowych

Wklej dowolny adres URL, a sztuczna inteligencja odtworzy witrynę jako w pełni edytowalny projekt — co pozwala na szybki start w celu przeprojektowania, unowocześnienia lub migracji w ciągu kilku minut.

Chcesz wprowadzić swój wyjątkowy pomysł w życie?

Zacznij budować już dziś

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Twój wszechstronny partner AI

Hostinger AI Builder obejmuje cały Twój przepływ kreatywności — od budowy po zarządzanie, publikowanie i skalowanie projektu.

Publikowanie i aktualizowanie

Opublikuj za pomocą jednego kliknięcia. Dokonuj aktualizacji w dowolnym momencie — bez konieczności konfiguracji lub ponownego wdrażania.

Automatyczne naprawianie błędów

Jeśli coś pęknie, AI Builder pomaga automatycznie wykrywać i rozwiązywać problemy.

Przywracanie wersji

Przywróć dowolną poprzednią wersję jednym kliknięciem. Nie są wymagane żadne narzędzia kontroli wersji.

Optymalizacja SEO

Wbudowane najlepsze praktyki SEO pomagają Twoim stronom uzyskać wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania bez konieczności instalowania wtyczek lub konfigurowania.

Czat AI

Opisz zmiany lub poproś o nowe funkcje swoimi słowami. AI zaktualizuje Twój projekt natychmiast. Nie ma krzywej uczenia się.

Odblokuj pełne możliwości Hostinger Horizons

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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Wsparcie 24/7

76% zniżki
Premium
Uruchom swoją pierwszą witrynę internetową - od portfolio i CV po blogi i strony z linkami w bio
49,99
11,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 575,52 zł (standardowa cena 2.399,52 zł). Odnów za 41,99 zł/mies.
Utwórz do 3 stron
2 skrzynek pocztowych na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
5 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Oferta specjalna • 80% zniżki
Bez limitu
Dla rozwijających się firm. Nieograniczona liczba stron internetowych, narzędzia AI, e-commerce, pełna elastyczność
79,99
15,99/mies.
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Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 500
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
Dlaczego ten plan?
Kompletne rozwiązanie dla długoterminowych projektów. Wszystko w zestawie.
68% zniżki
Cloud Startup
Dla firm, które potrzebują maksymalnej wydajności i skalowalności
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34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 1000
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
76% zniżki
Premium
Uruchom swoją pierwszą witrynę internetową - od portfolio i CV po blogi i strony z linkami w bio
49,99
11,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 575,52 zł (standardowa cena 2.399,52 zł). Odnów za 41,99 zł/mies.
Utwórz do 3 stron
2 skrzynek pocztowych na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
5 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Oferta specjalna • 80% zniżki
Bez limitu
Dla rozwijających się firm. Nieograniczona liczba stron internetowych, narzędzia AI, e-commerce, pełna elastyczność
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 500
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
Dlaczego ten plan?
Kompletne rozwiązanie dla długoterminowych projektów. Wszystko w zestawie.
68% zniżki
Cloud Startup
Dla firm, które potrzebują maksymalnej wydajności i skalowalności
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 1000
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach

Nieograniczone funkcje podlegają naszej Polityce uczciwego użytkowania.

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Zasoby, które pomogą Ci zacząć

Tutoriale

Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia stron przy użyciu Hostinger Horizons.

Baza wiedzy

Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania techniczne i kreatywne.

Wideo

Przewodniki wizualne i inspiracje.

Społeczność

Nawiąż kontakty i wymieniaj się pomysłami z innymi twórcami, rozwijając się razem z nimi.

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