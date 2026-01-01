Funkcjonalny prototyp AI w kilka minut
Prototypowanie AI wykraczające poza statyczny model
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Często zadawane pytania dotyczące prototypowania AI
Czym jest prototypowanie AI?
Prototypowanie to proces przekształcania pomysłu w działający podgląd aplikacji, projektu lub strony internetowej. Pozwala to na zapoznanie się z układem, funkcjami i funkcjonalnością przed uruchomieniem lub napisaniem kodu.
Dla kogo jest AI Builder AI prototyping?
Każdy, kto ma pomysł, który chce zwizualizować, przetestować lub udostępnić przed zaangażowaniem się w pełny rozwój. Dotyczy to:
- Założycieli firm i przedsiębiorców – zweryfikuj swoją koncepcję z inwestorami lub pierwszymi użytkownikami, zanim wydasz pieniądze na rozwój.
- Menedżerów produktu – przekształć wymagania w interaktywne prototypy, aby zjednoczyć interesariuszy i skrócić rundy poprawek.
- Freelancerów i agencji – pokaż klientom dokładnie, jak będzie wyglądał i działał ich projekt, zanim go zbudujesz.
- Projektantów – wciel koncepcje w życie bez czekania na programistę.
- Każdy, kto ma pomysł – jeśli potrafisz go opisać, Horizons może go zrealizować.
Nie są wymagane żadne umiejętności projektowe, znajomość kodowania ani wykształcenie techniczne.
Jaka jest różnica pomiędzy modelem szkieletowym a prototypem?
Wireframe to podstawowy wizualny blueprint – pokazuje strukturę i układ strony bez żadnego stylizacji lub interaktywności. Prototyp idzie dalej – wygląda i wygląda jak prawdziwa rzecz, z funkcjonalnymi interakcjami, rzeczywistą zawartością i funkcjonalnym projektem. Dzięki AI Builder można całkowicie pominąć etap wireframe i przejść prosto do w pełni interaktywnego prototypu, po prostu opisując to, czego potrzebujesz.
Jaka jest różnica między prototypem a MVP?
Prototyp i MVP (Minimum Viable Product) są często mylone, ale służą różnym celom.
Prototyp to wizualizacja i walidacja – interaktywny podgląd pomysłu, którym dzielisz się z interesariuszami, inwestorami lub użytkownikami, aby zebrać opinie przed zaangażowaniem się w pełny rozwój. Nie musi być w pełni funkcjonalny ani gotowy do użytku publicznego.
MVP to pierwsza, realna, działająca wersja produktu – zbudowana z wystarczającą liczbą funkcji, aby uruchomić produkt, pozyskać pierwszych użytkowników i rozpocząć naukę z rzeczywistego użytkowania.
Krótko mówiąc: tworzysz prototyp, aby zweryfikować swój pomysł, i budujesz MVP, aby przetestować go w świecie rzeczywistym. Dzięki Horizons możesz robić jedno i drugie – zacząć od prototypu, zebrać opinie i skalować go do w pełni funkcjonalnego produktu bez konieczności zaczynania od zera. Dowiedz się więcej w naszym przewodniku prototyp kontra MVP.
Czy do stworzenia prototypu potrzebne są jakieś umiejętności projektowania i kodowania?
W ogóle nie. AI Builder używa konwersacyjnego podejścia do budowy – często nazywanego kodowaniem wibracyjnym. Po prostu opisujesz to, czego chcesz w prostym języku, a AI buduje to dla Ciebie w czasie rzeczywistym. Chcesz dostosować układ? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ użytkownika? Opisz to. Jeśli jesteś nowy w koncepcji, nasz przewodnik kodowania wibracyjnego prowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.
Jak udostępnić prototyp i zebrać opinie?
Kiedy prototyp jest gotowy, możesz go opublikować i udostępnić za pośrednictwem linku każdemu – zainteresowanym stronom, inwestorom, klientom lub użytkownikom testowym. Mogą z nim bezpośrednio komunikować się i możesz kontynuować jego udoskonalanie na podstawie ich opinii, po prostu rozmawiając z AI Builder.
Czy mogę przekształcić mój prototyp w prawdziwy, żywy produkt?
Tak – i to właśnie wyróżnia Horizons na tle tradycyjnych narzędzi do prototypowania. Gdy będziesz chcieć wyjść poza prototypowanie, po prostu opublikuj swój projekt jako w pełni funkcjonalną stronę internetową lub aplikację jednym kliknięciem. Hosting, domena i firmowa poczta są wliczone w cenę.
A ponieważ Horizons ma wbudowany zintegrowany backend, Twój prototyp ma już gotowe bazy danych, konta użytkowników i magazyn plików – więc gdy zechcesz skalować, wszystko, czego potrzebujesz, będzie już dostępne. Bez konieczności przebudowy od podstaw, bez użycia zewnętrznych narzędzi.
Ile kosztuje zbudowanie prototypu z oprogramowaniem AI Builder?
Możesz zacząć za darmo – karta kredytowa nie jest wymagana. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż jeden kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swój prototyp, zobaczyć, jak nabiera życia i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz. Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przejdź na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój prototyp zostanie opublikowany.