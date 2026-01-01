Funkcjonalny prototyp AI w kilka minut

Od surowych pojęć do czegoś, co można udostępnić, przetestować i udoskonalić – nie są potrzebne umiejętności projektowania lub kodowania. Wystarczy opisać swój pomysł, a AI Builder zbuduje go w ciągu kilku minut.
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Funkcjonalny prototyp AI w kilka minut

Prototypowanie AI wykraczające poza statyczny model

Od prostych koncepcji po w pełni funkcjonalne aplikacje – wszystko zbudowane po prostu przez opisanie tego, czego potrzebujesz.
Prototypowanie AI wykraczające poza statyczny model

Po prostu to opisz

Wystarczy opisać, co chcesz zbudować, a AI Builder przyniesie to do życia – w pełni funkcjonalne i gotowe do udostępnienia. Bez narzędzi projektowania, bez kodowania, bez czekania – każdy członek zespołu może zbudować i iterować.
Prawdziwe przyciski, prawdziwe formularze, prawdziwe przepływy użytkowników – Twój prototyp działa jak rzeczywisty produkt, dzięki czemu interesariusze mogą go wypróbować, a nie tylko oglądać.
Bez pobierania, bez kont narzędzi projektowych, bez skomplikowanych przekazów – wystarczy wysłać link, a każdy będzie mógł od razu wejść w interakcję z Twoim prototypem. Podziel się nim z użytkownikami, inwestorami, klientami lub swoim zespołem i zbierz realne opinie.
Chcesz zmienić układ, dodać ekran lub dostosować przepływ użytkownika? Wystarczy go opisać, a program AI Builder aktualizuje go w czasie rzeczywistym – nie zaczynając od nowa.
Nie jest to model szkieletowy, nie jest to szkic – to porządny, dopracowany podgląd, który dokładnie przedstawia, jak będzie wyglądał i zachowywał się Twój produkt końcowy.
Chcesz skalować do wersji produkcyjnej? Konta użytkowników, bazy danych, procesy rezerwacji, integracje e-commerce i wiele więcej – wszystko jest wbudowane – po prostu rozbudowuj to, co masz. Następnie opublikuj jednym kliknięciem, korzystając z hostingu i domeny w cenie.

Jak stworzyć interaktywny prototyp z AI

01

Opisz swój pomysł

Powiedz AI, co chcesz prototypować – stronę internetową, aplikację webową, produkt – i zobacz, jak ożywa w ciągu kilku minut.
02

Dopracuj za pomocą czatu

Dopracuj swój prototyp, rozmawiając z AI – dostosuj układy, przepływy i zawartość, aż poczujesz, że jest idealny.
03

Podziel się opinią i zbieraj opinie

Udostępnij Twój prototyp interesariuszom, inwestorom lub klientom i zbieraj prawdziwe opinie – a następnie udoskonalaj go, aż będzie gotowy do zbudowania lub uruchomienia.

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Poznaj obszerne tutoriale, poradniki i instrukcje krok po kroku, które szybko przeprowadzą Cię od poziomu początkującego do eksperta w dziedzinie AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój pierwszy projekt AI i więcej.
Przewodnik wprowadzający

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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz przekształcić swój pomysł w działający prototyp?

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Nie jest wymagana karta kredytowa

Często zadawane pytania dotyczące prototypowania AI

Prototypowanie to proces przekształcania pomysłu w działający podgląd aplikacji, projektu lub strony internetowej. Pozwala to na zapoznanie się z układem, funkcjami i funkcjonalnością przed uruchomieniem lub napisaniem kodu.

Każdy, kto ma pomysł, który chce zwizualizować, przetestować lub udostępnić przed zaangażowaniem się w pełny rozwój. Dotyczy to:

  • Założycieli firm i przedsiębiorców – zweryfikuj swoją koncepcję z inwestorami lub pierwszymi użytkownikami, zanim wydasz pieniądze na rozwój.
  • Menedżerów produktu – przekształć wymagania w interaktywne prototypy, aby zjednoczyć interesariuszy i skrócić rundy poprawek.
  • Freelancerów i agencji – pokaż klientom dokładnie, jak będzie wyglądał i działał ich projekt, zanim go zbudujesz.
  • Projektantów – wciel koncepcje w życie bez czekania na programistę.
  • Każdy, kto ma pomysł – jeśli potrafisz go opisać, Horizons może go zrealizować.

Nie są wymagane żadne umiejętności projektowe, znajomość kodowania ani wykształcenie techniczne.

Wireframe to podstawowy wizualny blueprint – pokazuje strukturę i układ strony bez żadnego stylizacji lub interaktywności. Prototyp idzie dalej – wygląda i wygląda jak prawdziwa rzecz, z funkcjonalnymi interakcjami, rzeczywistą zawartością i funkcjonalnym projektem. Dzięki AI Builder można całkowicie pominąć etap wireframe i przejść prosto do w pełni interaktywnego prototypu, po prostu opisując to, czego potrzebujesz.

Prototyp i MVP (Minimum Viable Product) są często mylone, ale służą różnym celom.

Prototyp to wizualizacja i walidacja – interaktywny podgląd pomysłu, którym dzielisz się z interesariuszami, inwestorami lub użytkownikami, aby zebrać opinie przed zaangażowaniem się w pełny rozwój. Nie musi być w pełni funkcjonalny ani gotowy do użytku publicznego.

MVP to pierwsza, realna, działająca wersja produktu – zbudowana z wystarczającą liczbą funkcji, aby uruchomić produkt, pozyskać pierwszych użytkowników i rozpocząć naukę z rzeczywistego użytkowania.

Krótko mówiąc: tworzysz prototyp, aby zweryfikować swój pomysł, i budujesz MVP, aby przetestować go w świecie rzeczywistym. Dzięki Horizons możesz robić jedno i drugie – zacząć od prototypu, zebrać opinie i skalować go do w pełni funkcjonalnego produktu bez konieczności zaczynania od zera. Dowiedz się więcej w naszym przewodniku prototyp kontra MVP.

W ogóle nie. AI Builder używa konwersacyjnego podejścia do budowy – często nazywanego kodowaniem wibracyjnym. Po prostu opisujesz to, czego chcesz w prostym języku, a AI buduje to dla Ciebie w czasie rzeczywistym. Chcesz dostosować układ? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ użytkownika? Opisz to. Jeśli jesteś nowy w koncepcji, nasz przewodnik kodowania wibracyjnego prowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.

Kiedy prototyp jest gotowy, możesz go opublikować i udostępnić za pośrednictwem linku każdemu – zainteresowanym stronom, inwestorom, klientom lub użytkownikom testowym. Mogą z nim bezpośrednio komunikować się i możesz kontynuować jego udoskonalanie na podstawie ich opinii, po prostu rozmawiając z AI Builder.

Tak – i to właśnie wyróżnia Horizons na tle tradycyjnych narzędzi do prototypowania. Gdy będziesz chcieć wyjść poza prototypowanie, po prostu opublikuj swój projekt jako w pełni funkcjonalną stronę internetową lub aplikację jednym kliknięciem. Hosting, domena i firmowa poczta są wliczone w cenę.

A ponieważ Horizons ma wbudowany zintegrowany backend, Twój prototyp ma już gotowe bazy danych, konta użytkowników i magazyn plików – więc gdy zechcesz skalować, wszystko, czego potrzebujesz, będzie już dostępne. Bez konieczności przebudowy od podstaw, bez użycia zewnętrznych narzędzi.

Możesz zacząć za darmo – karta kredytowa nie jest wymagana. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż jeden kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swój prototyp, zobaczyć, jak nabiera życia i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz. Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przejdź na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój prototyp zostanie opublikowany.

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