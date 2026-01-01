Prototyp i MVP (Minimum Viable Product) są często mylone, ale służą różnym celom.



Prototyp to wizualizacja i walidacja – interaktywny podgląd pomysłu, którym dzielisz się z interesariuszami, inwestorami lub użytkownikami, aby zebrać opinie przed zaangażowaniem się w pełny rozwój. Nie musi być w pełni funkcjonalny ani gotowy do użytku publicznego.



MVP to pierwsza, realna, działająca wersja produktu – zbudowana z wystarczającą liczbą funkcji, aby uruchomić produkt, pozyskać pierwszych użytkowników i rozpocząć naukę z rzeczywistego użytkowania.



Krótko mówiąc: tworzysz prototyp, aby zweryfikować swój pomysł, i budujesz MVP, aby przetestować go w świecie rzeczywistym. Dzięki Horizons możesz robić jedno i drugie – zacząć od prototypu, zebrać opinie i skalować go do w pełni funkcjonalnego produktu bez konieczności zaczynania od zera. Dowiedz się więcej w naszym przewodniku prototyp kontra MVP.