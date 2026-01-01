Program partnerski Hostinger AI Builder

Marketing afiliacyjny stawiający użytkownika na pierwszym miejscu
Wysokie wskaźniki konwersji
Skorzystaj z silnej wydajności i zoptymalizowanych zasobów promocyjnych Hostinger AI Builder
Prowizje uzależnione od wyników
Zarób do 60% prowizji od każdego zrealizowanego zakupu.
Łatwe śledzenie
Dostęp do rozbudowanego panelu partnerskiego do śledzenia i optymalizacji kampanii.
Zarabiaj więcej z Hostinger AI Builder w czterech prostych krokach
01.
Dołącz do programu
Zarejestruj się w mniej niż minutę – całkowicie za darmo.
02.
Użyj banerów partnerskich
Zdobądź gotowe do użycia materiały marketingowe, wszystkie w jednym miejscu.
03.
Śledź swoje wyniki
Śledź i optymalizuj kampanie za pomocą zaawansowanego panelu partnerskiego.
04.
Otrzymaj wynagrodzenie
Zarób do 60% prowizji od każdej kwalifikującej się sprzedaży.