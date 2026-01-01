Wynajmij GPU. Profesjonalne komputery, dostępne.

Uruchom sztuczną inteligencję, renderowanie i obliczanie obciążeń roboczych na dedykowanych procesorach graficznych NVIDIA z prostą ceną na godzinę i bez zobowiązań długoterminowych.
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Porównaj VRAM, wydajność i cenę za godzinę, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Brak ukrytych opłat ani opłat za wyjście.

B200 (Dedicated)

Dedykowany Blackwell B200, niewspólny dostęp do szkolenia i uruchamiania największych modeli AI.

Od26,13/ godzina
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2613 credits/hour (1 credit = 0,01 zł). Opłacane tylko podczas uruchamiania instancji.

192GB VRAM

Zalecane dla:

Obciążenia wymagające dedykowanych zasobów

AI inferencja w skali

Szkolenia Frontier LLM

Symulacje naukowe i obliczenia o wysokiej wydajności

B200

Najnowszy flagowy Blackwell do szkolenia i uruchamiania największych modeli AI.

Od16,61/ godzina
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1661 credits/hour (1 credit = 0,01 zł). Opłacane tylko podczas uruchamiania instancji.

192GB VRAM

Zalecane dla:

Fine-tuning dużych modeli

AI inferencja w skali

Szkolenia Frontier LLM

Symulacje naukowe i obliczenia o wysokiej wydajności

A100 80GB PCIe

Udowodniony workhorse w centrum danych do poważnego szkolenia AI i dochodzenia.

Od5,28/ godzina
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528 credits/hour (1 credit = 0,01 zł). Opłacane tylko podczas uruchamiania instancji.

80GB VRAM

Zalecane dla:

Szkolenia LLM

Fine-tuning duże modele

Inserencja dużych partii

Multi-GPU skalowanie

L40S

Wielofunkcyjny Ada Lovelace GPU równoważący silne wyniki inferencyjne z wysoką wydajnością cenową.

Od3,39/ godzina
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339 credits/hour (1 credit = 0,01 zł). Opłacane tylko podczas uruchamiania instancji.

48GB VRAM

Zalecane dla:

AI inferencja i generatywna AI

Renderowanie 3D i wirtualne stacje robocze

Fine-tuning średnich modeli

Transkodowanie i strumieniowanie wideo

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU zbudowany dla wymagających profesjonalnych obciążeń AI i wizualizacji.

Od2,21/ godzina
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221 credits/hour (1 credit = 0,01 zł). Opłacane tylko podczas uruchamiania instancji.

96GB VRAM

Zalecane dla:

Inserencja dużego modelu i fine-tuning

Przetwarzanie i strumieniowanie wideo

Inżynierskie symulacje i obliczenia naukowe

Intensywne renderowanie 3D i wizualizacja

RTX 4090

Niezwyciężona cena za wydajność dla eksperymentów i mniejszych obciążeń - idealny wstęp do obliczeń GPU.

Od1,40/ godzina
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140 credits/hour (1 credit = 0,01 zł). Opłacane tylko podczas uruchamiania instancji.

24GB VRAM

Zalecane dla:

Development and experimentation

AI generowanie obrazu i wideo

Renderowanie 3D

Podsumowanie dla małych i średnich modeli

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Poznaj, co możesz zrobić z mocą GPU

Od pierwszego modelu do wniosku produkcyjnego, uruchom wymagające obciążenia GPU bez kupowania sprzętu lub uzasadniając CapEx.

Chat i wniosek LLM

Obsługa chatbotów, copilotów i interfejsów API z wydajnością GPU o niskiej latencji, dostępna 24 godziny na dobę. Użyj Ollamy i Open WebUI lub przywołaj własny model z vLLM lub LangChain.

Zalecane GPU: L40S
Obsługuj modele do parametrów 30BUruchom Ollamę jednym kliknięciemProsta godzinowa cena
Deploy dla inferencji

Pociągi & modele fine-tune

Trenować niestandardowe modele i precyzyjnie dostosować LLM z dedykowanym VRAM. Punkty kontrolne utrzymują się podczas ponownego uruchamiania, dzięki czemu długotrwałe zadania mogą zostać zatrzymane i wznowione bez utraty postępu.

Zalecane GPU: A100 80GB
96GB VRAMTrwałe punkty kontrolneZbudowany dla dużego szkolenia modelowego
Deploy dla szkolenia AI

Budować & eksplorować z AI

Przełącz instancję GPU i ustaw własne środowisko w ciągu kilku minut. Połącz się za pośrednictwem przeglądarki lub terminala, a następnie natychmiast rozpocznij iterację.

Zalecane GPU: RTX 4090
Pełny dostęp root do instalowania własnego stosuDostęp do przeglądarki lub terminala SSHDostępne wystarczająco, aby działać przez cały dzień
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Generowanie obrazów & wideo

Uruchom stabilną dyfuzję, ComfyUI i renderowanie zadań z wystarczającą ilością VRAM do produkcji wysokiej rozdzielczości i przetwarzania partii.

Zalecane GPU: RTX 4090
Wystarczająco dużo VRAM do prac z obrazami partiowymiSzybkie, niedrogie renderowanieWbudowane wsparcie dla stabilnej dyfuzji
Deploy dla generacji

Proces & kodowanie wideo

Kodowanie, transkodowanie i renderowanie wideo przy dużej przepustowości z przyspieszeniem sprzętowym, bez wiązania własnych maszyn.

Zalecane GPU: RTX PRO 6000 (serwer)
NVENC dziewiątej generacji do szybkiego, wysokiej jakości kodowaniaSzybkie kodowanie 8KKodowanie, które działa niezależnie od procesora CPU
Deploy do kodowania

Zacznij szybciej z gotowymi aplikacjami

Uruchom prekonfigurowane aplikacje jednym kliknięciem, pominąć ręczne ustawienie i zacząć pracować.
Wybierz plan
Zacznij szybciej z gotowymi aplikacjami
Płać tylko podczas pracy GPU

Płać tylko podczas pracy GPU

GPU są rozliczane co godzinę za pomocą kredytów z jednego salda udostępnionego. Dodaj kredyty w razie potrzeby, zniszcz instancję po zakończeniu i zachowaj niewykorzystane kredyty na później.

Dlaczego warto wybrać Hostinger GPU dla obciążeń AI

Płać tylko za to, z czego korzystasz

Fakturowanie na minutę oznacza, że płacisz tylko za komputer, którego używasz.

Gotowy w około 30 sekund

Uruchom prekonfigurowane aplikacje bez instalowania sterowników, kontenerów lub zależności.

Zarządzanie z jednego dashboardu

Monitoruj użycie i zarządzaj instancjami w razie potrzeby.

Twoje obciążenie jest gotowe. Tak samo GPU.

Uruchamianie na dedykowanych procesorach graficznych w ciągu kilku sekund. Płacisz za godzinę, bez długoterminowej umowy lub sprzętu do zakupu.
Wybierz plan
Twoje obciążenie jest gotowe. Tak samo GPU.

Hostinger GPU FAQs

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Hostinger GPU.
Tak. Instancje GPU są rozliczane według godziny w postaci kredytów i są rozliczane tylko podczas uruchamiania instancji. Zatrzymaj je, gdy skończysz, nie ma minimalnego zobowiązania ani długoterminowej umowy.
Zniszczenie instancji jest trwałe i nie można go odwołać. Wszystko, co nie zostało zapisane w pamięci trwałej, zostaje utracone. W przeciwieństwie do tego, ponowne uruchomienie instancji bez jej usunięcia, pliki i konfiguracja pozostają nienaruszone.
Zależy to głównie od rozmiaru modelu. Mniejsze modele i generowanie obrazu działają dobrze na RTX 4090 lub L40S, większe modele i poważny trening korzystają z dodatkowego VRAM A100 lub B200. Jeśli nie jesteś pewien, nasz selektor GPU dopasowuje obciążenie robocze do odpowiedniej opcji.
Obie. Każda instancja ma pełny dostęp do terminala i SSH, więc możesz zainstalować wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli wolisz pominąć ustawienie, aplikacje z jednym kliknięciem, takie jak Ollama, są gotowe do wdrożenia od początku.
Dostępność zmienia się w czasie rzeczywistym w zależności od zapotrzebowania i różni się w zależności od regionu. Przed wdrożeniem wyświetlamy dostępność na żywo, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, co naprawdę jest w magazynie, a nie dowiedzieć się po zobowiązaniu.
Wynajem GPU oznacza uzyskanie dostępu do mocy przetwarzania graficznego o wysokiej wydajności w chmurze zamiast kupowania fizycznego sprzętu. Płacisz tylko za czas obliczeniowy, który używasz, za godzinę lub nawet za sekundę, a dostawca zajmuje się konserwacją, chłodzeniem i aktualizacjami sterowników. Jest to powszechny wybór dla szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, renderowania 3D i innych zadań, które wymagają dużej mocy przetwarzania bez kosztów wstępnych związanych z posiadaniem GPU.

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