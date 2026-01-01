Chat i wniosek LLM
Obsługa chatbotów, copilotów i interfejsów API z wydajnością GPU o niskiej latencji, dostępna 24 godziny na dobę. Użyj Ollamy i Open WebUI lub przywołaj własny model z vLLM lub LangChain.
Dedykowany Blackwell B200, niewspólny dostęp do szkolenia i uruchamiania największych modeli AI.
192GB VRAM
Zalecane dla:
Obciążenia wymagające dedykowanych zasobów
AI inferencja w skali
Szkolenia Frontier LLM
Symulacje naukowe i obliczenia o wysokiej wydajności
Najnowszy flagowy Blackwell do szkolenia i uruchamiania największych modeli AI.
192GB VRAM
Zalecane dla:
Fine-tuning dużych modeli
AI inferencja w skali
Szkolenia Frontier LLM
Symulacje naukowe i obliczenia o wysokiej wydajności
Udowodniony workhorse w centrum danych do poważnego szkolenia AI i dochodzenia.
80GB VRAM
Zalecane dla:
Szkolenia LLM
Fine-tuning duże modele
Inserencja dużych partii
Multi-GPU skalowanie
Wielofunkcyjny Ada Lovelace GPU równoważący silne wyniki inferencyjne z wysoką wydajnością cenową.
48GB VRAM
Zalecane dla:
AI inferencja i generatywna AI
Renderowanie 3D i wirtualne stacje robocze
Fine-tuning średnich modeli
Transkodowanie i strumieniowanie wideo
Enterprise Blackwell GPU zbudowany dla wymagających profesjonalnych obciążeń AI i wizualizacji.
96GB VRAM
Zalecane dla:
Inserencja dużego modelu i fine-tuning
Przetwarzanie i strumieniowanie wideo
Inżynierskie symulacje i obliczenia naukowe
Intensywne renderowanie 3D i wizualizacja
Niezwyciężona cena za wydajność dla eksperymentów i mniejszych obciążeń - idealny wstęp do obliczeń GPU.
24GB VRAM
Zalecane dla:
Development and experimentation
AI generowanie obrazu i wideo
Renderowanie 3D
Podsumowanie dla małych i średnich modeli
Od pierwszego modelu do wniosku produkcyjnego, uruchom wymagające obciążenia GPU bez kupowania sprzętu lub uzasadniając CapEx.
Obsługa chatbotów, copilotów i interfejsów API z wydajnością GPU o niskiej latencji, dostępna 24 godziny na dobę. Użyj Ollamy i Open WebUI lub przywołaj własny model z vLLM lub LangChain.
Trenować niestandardowe modele i precyzyjnie dostosować LLM z dedykowanym VRAM. Punkty kontrolne utrzymują się podczas ponownego uruchamiania, dzięki czemu długotrwałe zadania mogą zostać zatrzymane i wznowione bez utraty postępu.
Przełącz instancję GPU i ustaw własne środowisko w ciągu kilku minut. Połącz się za pośrednictwem przeglądarki lub terminala, a następnie natychmiast rozpocznij iterację.
Uruchom stabilną dyfuzję, ComfyUI i renderowanie zadań z wystarczającą ilością VRAM do produkcji wysokiej rozdzielczości i przetwarzania partii.
Kodowanie, transkodowanie i renderowanie wideo przy dużej przepustowości z przyspieszeniem sprzętowym, bez wiązania własnych maszyn.
Płać tylko za to, z czego korzystasz
Gotowy w około 30 sekund
Zarządzanie z jednego dashboardu