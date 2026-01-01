Tak. Agent ma dostęp tylko do kont i narzędzi, z którymi się łączy, i możesz w każdej chwili odłączyć się od dowolnego z nich. Twoje rozmowy są związane z Twoim kontem, nie są widoczne dla innych użytkowników i nigdy nie są używane do szkolenia modeli AI lub udostępniania do celów reklamowych. Zanim agent zrobi coś nieodwracalnego, zatrzymuje się i prosi Cię o zatwierdzenie. Hostinger jest certyfikowany przez ISO/IEC 27001:2022 i jest zgodny z GDPR.