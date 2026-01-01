Daj sztucznej inteligencji zadanie, a nie tylko polecenie

Dzięki Hostinger, możesz umieścić agencję AI w całej firmie, uruchomić własnego agenta prywatnego lub podłączyć AI do istniejącego stosu.

Jeden agent do codziennych zadań biznesowych

Hostinger Agent odpowiada na pytania klientów, śledzi potencjalnych klientów, tworzy treści i pomaga poprawić Twój SEO, wszystko z jednego czatu używając prostego języka.

Odkryj agenta Hostinger

Twój własny agent, na twoich warunkach

OpenClaw i Hermes Agent to prywatni agenci AI, którymi zarządzasz samodzielnie. Oba są zawarte w jednym planie zarządzanym, gotowym do użycia w około 60 sekund, bez konieczności administrowania serwerem.

Odkryj OpenClaw i Hermes

Proszę. Twoja infrastruktura działa.

Hostinger Connector to rozszerzenie MCP, które pozwala Twoim narzędziom do kodowania AI czytać i aktualizować ustawienia Hostinger. Wdrażaj projekty, aktualizuj DNS i sprawdzaj witryny bez wychodzenia z edytora.

Odkryj Hostinger Connector

Darmowa instalacja. Działa z aktywnym planem.

Narzędzia i zasoby dla sztucznej inteligencji agentowej

Poczta agenta

Zautomatyzowana skrzynka odbiorcza stworzona dla agentów AI, dołączona do każdego planu poczty e-mail Hostinger.

Dokumentacja dla programistów

Przewodniki konfiguracji, odniesienia do narzędzi i dokumentacja uwierzytelniania dla Hostinger Connector.

Agenci działają. Ty zachowujesz kontrolę.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w przypadku każdego agenta. Możesz wybrać, do czego ma dostęp, zatwierdzić ważne działania i cofnąć dostęp w razie potrzeby.

Zatwierdzasz ważne działania

Agenci proszą o Twoją zgodę przed podjęciem nieodwracalnych działań.

Twój setup jest izolowany

Instancja jest wyłączona, a zaświadczenia pozostają ukryte domyślnie.

Ty kontrolujesz dostęp

Udzielaj dostępu tylko tym osobom, których to konieczne, i cofnij go w dowolnym momencie.
Agenci działają. Ty zachowujesz kontrolę.
Zaufany przez miliony, aby wykonać pracę.
4 mln+
Klienci
Stworzone i uruchomione przez ludzi takich jak Ty.
10+ mln
Utworzone strony internetowe
Obsługujemy firmy na całym świecie.
150+
Kraje
Jestem tu na stałe, od pierwszego dnia.
20+
lata

Zaufali nam klienci na całym świecie

Zobacz, co ludzie mówią o swoich doświadczeniach z Hostingerem.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger Horizons zamieniają język naturalny w działające prototypy w ciągu godzin zamiast tygodni. Próg wejścia w tworzenie oprogramowania jest teraz znacząco niższy.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger Horizons AI do tworzenia aplikacji i muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia kodów wibracyjnych przy tworzeniu aplikacji wartych miliony dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger Horizons to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów przed wdrożeniem ich w pełni.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony i klientów, korzystając z HORIZONS AI Hostinger! Po prostu niesamowite – zobacz sam!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger Horizons to narzędzie, dzięki któremu możesz rozwinąć swój pomysł – wystarczy, że go wyjaśnisz, a on po prostu zadziała.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Uwielbiam kierunek, w jakim zmierza @Hostinger Horizons! Nowa aktualizacja z AI to czysta przyjemność w użyciu. To prawdziwy przełom – nie tylko dla mnie, ale wiem, że dla wielu innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostingerowi udało się stworzyć Horizons... Niesamowite, jak szybko każdy może wdrożyć front-end i back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie potrafię nawet powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście „kiedyś tam”… aż w końcu pojawiło się Horizons AI. Nie znam się kompletnie na tworzeniu aplikacji webowych – zero wiedzy. A jednak, oto jest. Mój wymarzony projekt, który ma pomagać innym, jest JUŻ ONLINE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger Horizons naprawdę zmienia zasady gry w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji webowej – powiedziałem: „Wow!”

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz tworzyć aplikacje webowe, po prostu wpisując podpowiedź w Hostinger Horizons. To jest super!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Wypróbowałem Hostinger Horizons i to prawdziwy game-changer! Ten kreator aplikacji oparty na AI, bez potrzeby kodowania, tworzy eleganckie strony i aplikacje w kilka minut — projektuje, koduje i pisze za Ciebie. Warto spróbować!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować całkiem niezłe rzeczy z Hostinger Horizons. To nie jest typowy kreator stron internetowych – to coś więcej.

Dowiedz się więcej o agentic AI

Przewodniki, samouczki i spostrzeżenia, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji opartej na agentach.
Co to jest agencja AI? Definicja, przykłady i jak działa

Co to jest agencja AI? Definicja, przykłady i jak działa

Agentic AI to zaawansowana forma sztucznej inteligencji, która może samodzielnie ustawiać cele, planować, rozumieć i podejmować działania w celu osiągnięcia określonego celu przy minimalnym nadzorze człowieka.

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Czym są agenci AI i jak działają? Z przykładami

Czym są agenci AI i jak działają? Z przykładami

Agenci AI, znani również jako autonomiczne systemy programowe lub inteligentni asystenci cyfrowi, to programy zaprojektowane do samodzielnego wykonywania zadań i podejmowania decyzji w celu osiągnięcia określonych celów.

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Jak skonfigurować Hermes Agent (zarządzany lub samodzielnie hostowany)

Jak skonfigurować Hermes Agent (zarządzany lub samodzielnie hostowany)

Możesz skonfigurować Hermes Agent na dwa sposoby: użyj planu zarządzanego, który zajmuje się serwerem i konserwacją dla Ciebie, lub samodzielnie go hostować za pomocą Docker na wirtualnym serwerze prywatnym (VPS).

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Agentic AI FAQs

Wszystko, co musisz wiedzieć o produktach Hostinger opartych na sztucznej inteligencji
Agentic AI opisuje systemy AI, które działają niezależnie, aby wykonać zadania wielostopniowe, zamiast odpowiadać na jedną wskazówkę na raz. Zamiast czekać na instrukcje na każdym etapie, bierze cel, dzieli go na etapy i działa przez nie. Może samodzielnie wywoływać API, wyszukiwać w sieci i używać innego oprogramowania, a także sprawdza swoje własne wyniki i zmienia kurs, gdy coś nie działa. Ta autonomia oddziela go od chatbota.
Narzędzie AI reaguje na prośbę i zatrzymuje się, więc osoba musi kierować każdym krokiem. Agentic AI podejmuje cel i uruchamia całą pracę, decydując o krokach. Narzędzie AI może sporządzić dla Ciebie wiadomość e-mail. Agentic AI bada temat, pisze wiadomość e-mail i wysyła ją, a następnie dostosowuje, jeśli coś pójdzie nie tak. Różnica polega na zakresie i niezależności, pojedyncze zadania z człowiekiem w pętli w porównaniu do kompletnych przepływów pracy bez jednego.
Hostinger Agent obsługuje pracę biznesową z jednego czatu, z umiejętnościami w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, SEO, marketingu, HR i finansów. OpenClaw i Hermes Agent są prywatnymi agentami, które zarządzasz samodzielnie, na planie zarządzanym lub własnym VPS, z obydwoma włączonymi w jednym planie. Dla programistów, Hostinger Connector wprowadza narzędzia do kodowania AI do hostingu za pośrednictwem MCP, Agentic Mail daje agentom programowalną wiadomość e-mail, a Agentic Commerce przygotowuje sklep dla kupujących, którzy wysyłają agenta AI, aby kupił dla nich.
Hostinger Agent działa w ramach jednego czatu i łączy się z ponad 1000 narzędzi, w tym Gmailem, Slackiem i Notion. Można go używać jako agenta sprzedaży AI do kontaktu i składania ofert, agenta obsługi klienta AI do odpowiedzi i recenzji, agenta SEO AI do badania słów kluczowych i kontroli na stronie, agenta marketingowego AI do kampanii i premier, agenta content marketingu AI do blogów i newsletterów, agenta mediów społecznościowych AI do postów i podpisów, agenta HR AI do ogłoszeń o pracę i regulaminów, agenta finansowego AI do raportowania i prognozowania lub agenta zaopatrzenia AI do badania dostawców.
Tak. Agent ma dostęp tylko do kont i narzędzi, z którymi się łączy, i możesz w każdej chwili odłączyć się od dowolnego z nich. Twoje rozmowy są związane z Twoim kontem, nie są widoczne dla innych użytkowników i nigdy nie są używane do szkolenia modeli AI lub udostępniania do celów reklamowych. Zanim agent zrobi coś nieodwracalnego, zatrzymuje się i prosi Cię o zatwierdzenie. Hostinger jest certyfikowany przez ISO/IEC 27001:2022 i jest zgodny z GDPR.
Tak. OpenClaw i Hermes Agent to zarówno prywatni agenci, których możesz samodzielnie uruchomić. Plan zarządzany jest najprostszą drogą, ponieważ Hostinger zajmuje się konfiguracją, aktualizacjami i bezpieczeństwem, a jeden plan obejmuje obie aplikacje. Jeśli chcesz korzeniowego dostępu i własnych specyfikacji serwera, możesz samodzielnie hostować jeden z nich na VPS.
Tak, jednym kliknięciem z hPanel. Są to oddzielne aplikacje, więc twoje konfiguracje i historia konwersacji nie są przenoszone, a ty zaczynasz od nowa w nowej aplikacji. Warto zaznaczyć wszystko ważne przed przełączeniem.
Tak. Hostinger Connector pozwala narzędziom do kodowania AI pracować bezpośrednio z konfiguracją hostingu, a Agentic Mail daje agentom własną skrzynkę odbiorczą do zautomatyzowanej pracy. AI pasuje do istniejącego przepływu pracy, a nie zastępuje go.
Hostinger Agent zaczyna się od 29,99 zł/mies. i zawiera 1000 punktów, które są automatycznie odświeżane co miesiąc. Managed OpenClaw i Hermes Agent są 23,99 zł/mies., odnawianie w 46,99 zł/mies., z obu aplikacji włączonych.
Nie. Hostinger Agent został zbudowany dla właścicieli firm, a zarządzane aplikacje zajmują się konfiguracją serwera dla Ciebie, więc nie ma nic technicznego do skonfigurowania. Hostinger Connector jest tym, który został zbudowany dla programistów, i instaluje się w edytorze, którego już używasz.

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Niezależnie od tego, czy automatyzujesz swoją firmę, uruchamiasz własnego agenta AI, czy łączysz AI ze swoim stosem rozwiązań, możesz zacząć już dziś.
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