Sklonuj dowolną stronę internetową. Zmień ją za pomocą sztucznej inteligencji.

Wklej adres URL, aby odtworzyć dowolną stronę jako w pełni edytowalną, a następnie spersonalizuj ją za pomocą AI. Bez kodowania ani agencji.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Klonowanie stron internetowych, które daje Ci pole do ulepszeń

Zachowaj strukturę, która Ci odpowiada, a następnie zmień części, które Ci się nie podobają.
Klonowanie stron internetowych, które daje Ci pole do ulepszeń

Wygeneruj z adresu URL

Wklej link do dowolnej istniejącej strony internetowej, a sztuczna inteligencja odtworzy jej zawartość, strukturę i projekt w postaci edytowalnej strony, którą możesz rozwijać.
Przepisz treść, dodaj sekcje lub zmień wygląd za pomocą czatu AI lub edycji metodą „przeciągnij i upuść”. Zachowaj to, co działa, i zaktualizuj to, co nie działa.
Edytuj, hostuj i publikuj odtworzoną stronę internetową w jednym miejscu, bez konieczności polegania na programistach lub pisaniu kodu.

Niezależnie od tego, jakie jest zadanie, ukończ je szybciej dzięki AI.

Migracje, zmiany w projektach, projekty klienckie i wiele więcej. Pomiń powtarzalną konfigurację i przejdź od razu do pracy, która jest ważna.
Niezależnie od tego, jakie jest zadanie, ukończ je szybciej dzięki AI.

Migruj bez zaczynania od nowa

Przenieś swoją stronę z WordPress, innego kreatora stron lub dowolnej innej platformy bez konieczności ręcznego przebudowywania każdej strony.
Zaktualizuj starszą stronę o funkcje, których nigdy nie obsługiwała, od rezerwacji i paneli klienta po handel elektroniczny.
Zacznij od istniejącej strony, a następnie zmień jej treść, strukturę i funkcje, aby odpowiadały nowej marce, ofercie lub grupie odbiorców.
Zaimportuj istniejącą stronę klienta jako punkt wyjścia, a następnie dostosuj ją do specyfikacji bez konieczności ręcznego przebudowywania.
Utwórz nową stronę, a następnie wykorzystaj sztuczną inteligencję, aby dostosować jej treść do nowych języków i rynków.
Zmień istniejącą stronę w edytowalną platformę testową do testowania nowych układów, marek i komunikatów przed jej udostępnieniem.

Jak sklonować witrynę za pomocą sztucznej inteligencji

01

Wklej adres URL

Wprowadź link do strony internetowej i poproś AI o jej sklonowanie. Sztuczna inteligencja analizuje jej zawartość, układ i strukturę, aby odtworzyć ją jako edytowalną stronę internetową.
02

Przejrzyj i dostosuj

Twoja odtworzona strona internetowa jest gotowa do edycji. Porozmawiaj z AI, aby przepisać treść, zaktualizować projekt lub dodać nowe sekcje, aż wszystko będzie wyglądać jak należy.
03

Publikuj jednym kliknięciem

Gdy Twoja strone będzie wyglądać, jak chcesz, opublikuj ją jednym kliknięciem. Hosting, domena i wszystko, czego potrzebujesz do uruchomienia, są już wliczone w cenę.

Zobacz, co jeszcze możesz zbudować za pomocą Kreatora Hostinger AI

Prototypy

MVP

Aplikacje SaaS

Niestandardowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji

Aplikacje i sklepy e-commerce

Aplikacje rezerwacyjne

Zacznij od strony internetowej, którą już masz. Szybciej przejdź do kolejnej wersji.

Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące klonowania stron internetowych AI

Klonowanie stron internetowych to funkcja Hostinger AI Builder, która odtwarza istniejącą stronę internetową na podstawie adresu URL, przechwytując jej strukturę, style i zawartość jako edytowalny, interaktywny projekt. Wystarczy wkleić link, a sztuczna inteligencja stworzy punkt wyjścia, który można dowolnie dostosować.

Klonowanie stron internetowych jest przeznaczone dla każdego, kto ma już w planach stronę internetową – swoją, klienta lub taką, z której migruje. Jest to szczególnie przydatne dla właścicieli małych firm odświeżających przestarzałą stronę bez zatrudniania agencji, freelancerów i agencji, które szybciej odbudowują strony klientów, a także dla każdego, kto migruje z innego kreatora stron internetowych, WordPressa lub podobnej platformy.

Możesz wygenerować nową wersję dowolnej witryny, której adres URL podasz, o ile jesteś jej właścicielem lub masz pozwolenie na jej używanie. AI Builder analizuje widoczną zawartość i strukturę witryny, aby utworzyć Twoją wersję. Wyniki mogą się różnić w zależności od złożoności oryginalnej witryny.

Tak, edycja jest najważniejsza. Po wygenerowaniu witryny możesz zmienić tekst, kolory, obrazy, układ i komponenty, wybierając elementy bezpośrednio lub opisując zmianę w czacie AI.

Tak. Jeśli chcesz mieć większą kontrolę, dostępna jest pełna edycja kodu, dzięki czemu możesz dostosować go do własnych potrzeb, wykraczając poza edytor wizualny.

Wygenerowany wynik to bliski punkt wyjścia, a nie pikselowa kopia. Niektóre układy, animacje lub bardzo niestandardowe elementy mogą nie zostać przeniesione w całości. Następnie możesz dostosować wszystko, od układu po treść, korzystając z podpowiedzi AI lub ręcznie wprowadzając zmiany metodą „przeciągnij i upuść”.

Brak. Wystarczy wkleić adres URL, a następnie opisać żądane zmiany prostym językiem. AI Builder zajmie się resztą, bez konieczności posiadania umiejętności projektowych ani technicznych.

Możesz zacząć bezpłatnie, bez konieczności używania karty kredytowej. Otrzymasz kredyty AI, aby wygenerować i edytować swoją pierwszą odtworzoną stronę internetową. Gdy będziesz gotowy do publikacji, wybierz Płatny plan, hosting i domena są już wliczone.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.