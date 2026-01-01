Sklonuj dowolną stronę internetową. Zmień ją za pomocą sztucznej inteligencji.
Klonowanie stron internetowych, które daje Ci pole do ulepszeń
Wygeneruj z adresu URL
Przeprojektuj za pomocą AI
Bądź właścicielem tego, co zbudujesz
Niezależnie od tego, jakie jest zadanie, ukończ je szybciej dzięki AI.
Migruj bez zaczynania od nowa
Zmodernizuj przestarzałą witrynę
Dostosuj stronę internetową do nowego celu
Odtwórz witrynę internetową klienta
Przejdź na wielojęzyczność
Prototyp i eksperyment
Jak sklonować witrynę za pomocą sztucznej inteligencji
Wklej adres URL
Przejrzyj i dostosuj
Publikuj jednym kliknięciem
Zobacz, co jeszcze możesz zbudować za pomocą Kreatora Hostinger AI
Najczęściej zadawane pytania dotyczące klonowania stron internetowych AI
Czym jest kloner witryn?
Klonowanie stron internetowych to funkcja Hostinger AI Builder, która odtwarza istniejącą stronę internetową na podstawie adresu URL, przechwytując jej strukturę, style i zawartość jako edytowalny, interaktywny projekt. Wystarczy wkleić link, a sztuczna inteligencja stworzy punkt wyjścia, który można dowolnie dostosować.
Dla kogo przeznaczona jest funkcja klonowania stron internetowych?
Klonowanie stron internetowych jest przeznaczone dla każdego, kto ma już w planach stronę internetową – swoją, klienta lub taką, z której migruje. Jest to szczególnie przydatne dla właścicieli małych firm odświeżających przestarzałą stronę bez zatrudniania agencji, freelancerów i agencji, które szybciej odbudowują strony klientów, a także dla każdego, kto migruje z innego kreatora stron internetowych, WordPressa lub podobnej platformy.
Czy mogę sklonować dowolną stronę internetową?
Możesz wygenerować nową wersję dowolnej witryny, której adres URL podasz, o ile jesteś jej właścicielem lub masz pozwolenie na jej używanie. AI Builder analizuje widoczną zawartość i strukturę witryny, aby utworzyć Twoją wersję. Wyniki mogą się różnić w zależności od złożoności oryginalnej witryny.
Czy mogę edytować sklonowaną stronę internetową?
Tak, edycja jest najważniejsza. Po wygenerowaniu witryny możesz zmienić tekst, kolory, obrazy, układ i komponenty, wybierając elementy bezpośrednio lub opisując zmianę w czacie AI.
Czy mogę edytować kod?
Tak. Jeśli chcesz mieć większą kontrolę, dostępna jest pełna edycja kodu, dzięki czemu możesz dostosować go do własnych potrzeb, wykraczając poza edytor wizualny.
Czy sklonowana strona internetowa będzie wyglądać dokładnie tak samo?
Wygenerowany wynik to bliski punkt wyjścia, a nie pikselowa kopia. Niektóre układy, animacje lub bardzo niestandardowe elementy mogą nie zostać przeniesione w całości. Następnie możesz dostosować wszystko, od układu po treść, korzystając z podpowiedzi AI lub ręcznie wprowadzając zmiany metodą „przeciągnij i upuść”.
Czy muszę mieć doświadczenie w kodowaniu, aby klonować i edytować stronę internetową?
Brak. Wystarczy wkleić adres URL, a następnie opisać żądane zmiany prostym językiem. AI Builder zajmie się resztą, bez konieczności posiadania umiejętności projektowych ani technicznych.
Czy klonowanie stron internetowych jest darmowe?
Możesz zacząć bezpłatnie, bez konieczności używania karty kredytowej. Otrzymasz kredyty AI, aby wygenerować i edytować swoją pierwszą odtworzoną stronę internetową. Gdy będziesz gotowy do publikacji, wybierz Płatny plan, hosting i domena są już wliczone.