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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Hostinger Horizons FAQ
Czym różnią się plany Hostinger Horizons?
Plany Hostinger Horizons różnią się zarówno pod względem funkcji, jak i miesięcznych kredytów AI. Limit kredytów AI określa liczbę wiadomości, które możesz wysłać do agenta AI za pośrednictwem czatu, a plany wyższego poziomu odblokowują bardziej zaawansowane funkcje i większą elastyczność w miarę wzrostu Twoich potrzeb.
Jak działają kredyty AI?
Kredyty AI służą do dwóch rzeczy: budowania Twojego projektu oraz uruchamiania funkcji AI w jego obrębie, gdy już będzie aktywny. Podczas budowania, każda wiadomość, którą wysyłasz do agenta AI Horizons, zużywa jeden kredyt. Gdy Twoja opublikowana strona internetowa lub aplikacja zawiera funkcjonalność opartą na AI, kredyty są zużywane za każdym razem, gdy Twoi użytkownicy z nią wchodzą w interakcję – a ponieważ używamy do tego kredytów ułamkowych, pozwala to na więcej eksperymentów za ułamek kosztów.
Czy mogę zobaczyć, ile kredytów AI wykorzystała moja aplikacja?
Tak. Twój panel wykorzystania kredytów AI pokazuje szczegółowe zestawienie kredytów wykorzystanych na tworzenie i edycję, a także kredytów zużytych przez funkcje AI Twojej aplikacji – dzięki czemu zawsze wiesz dokładnie, na co idą Twoje kredyty.
Czy mogę dokupić dodatkowe kredyty AI bez konieczności rozszerzania planu?
Czy mogę kupić Hostinger Horizons bez hostingu?
Hostinger Horizons wymaga hostingu, aby Twoja strona internetowa lub aplikacja webowa działała i była dostępna online.
Jeśli nie masz jeszcze aktywnego planu hostingowego, hosting będzie wliczony w cenę zakupu Hostinger Horizons bez dodatkowych kosztów.
Jeśli masz już aktywny plan hostingowy, dodatkowy plan hostingowy nie będzie wliczony w cenę zakupu Horizons — możesz nadal korzystać z istniejącego planu hostingowego.
Pamiętaj, że hosting i Hostinger Horizons odnawiają się oddzielnie, a każdą z usług możesz zarządzać, uaktualniać lub odnawiać niezależnie.
Jakie typy stron mogę opublikować za pomocą Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons pozwala tworzyć strony internetowe i aplikacje webowe bez pisania kodu — jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Twórz wszystko, od stron firmowych i sklepów internetowych po trackery fitness, narzędzia do zarządzania projektami i wiele więcej.
Czy mogę wygenerować aplikację mobilną za pomocą Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons może tworzyć aplikacje webowe i strony, które działają bezproblemowo na urządzeniach mobilnych. Jednak obecnie nie obsługuje tworzenia natywnych aplikacji mobilnych dla App Store lub Google Play.
Kto jest właścicielem kodu stworzonego za pomocą Hostinger Horizons?
Masz pełne prawo własności do kodu swojej strony lub aplikacji webowej. W ramach każdego płatnego planu Hostinger Horizons możesz pobrać kod, kiedy tylko chcesz.
Czy można zintegrować interfejsy API lub usługi innych firm z Hostinger Horizons?
Tak, możesz integrować zewnętrzne API i usługi z Hostinger Horizons. Platforma działa bezproblemowo z narzędziami takimi jak Stripe czy Supabase, a także umożliwia podłączenie innych API do obsługi płatności, przetwarzania danych i wielu innych funkcji. Jeśli potrzebujesz pomocy przy integracji usług zewnętrznych, napisz na czacie — Hostinger Horizons poprowadzi Cię krok po kroku.