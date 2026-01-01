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2 skrzynek pocztowych na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
5 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
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Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 500
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
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Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 1000
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
76% zniżki
Premium
Uruchom swoją pierwszą witrynę internetową - od portfolio i CV po blogi i strony z linkami w bio
49,99
11,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 575,52 zł (standardowa cena 2.399,52 zł). Odnów za 41,99 zł/mies.
Utwórz do 3 stron
2 skrzynek pocztowych na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
5 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Oferta specjalna • 80% zniżki
Bez limitu
Dla rozwijających się firm. Nieograniczona liczba stron internetowych, narzędzia AI, e-commerce, pełna elastyczność
79,99
15,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 767,52 zł (standardowa cena 3.839,52 zł). Odnów za 72,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 500
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach
Dlaczego ten plan?
Kompletne rozwiązanie dla długoterminowych projektów. Wszystko w zestawie.
68% zniżki
Cloud Startup
Dla firm, które potrzebują maksymalnej wydajności i skalowalności
110,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 48 mies. za 1.679,52 zł (standardowa cena 5.327,52 zł). Odnów za 102,99 zł/mies.
Unlimited websites
Nieograniczone skrzynki pocztowe na stronę internetową – bezpłatnie przez 1 rok
Domena niestandardowa – bezpłatnie przez 1 rok
15 kredyty AI do tworzenia stron internetowych i aplikacji
Ponad 400 szablonów stron internetowych
Szybki i bezpieczny hosting stron
Priorytetowe wsparcie ekspertów 24/7
Kredyty agentów AI: 1000
Sprzedawaj online dzięki zintegrowanemu e-commerce
Marketing e-mail z Reach

Nieograniczone funkcje podlegają naszej Polityce uczciwego użytkowania.

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Hostinger Horizons FAQ

Plany Hostinger Horizons różnią się zarówno pod względem funkcji, jak i miesięcznych kredytów AI. Limit kredytów AI określa liczbę wiadomości, które możesz wysłać do agenta AI za pośrednictwem czatu, a plany wyższego poziomu odblokowują bardziej zaawansowane funkcje i większą elastyczność w miarę wzrostu Twoich potrzeb.

Kredyty AI służą do dwóch rzeczy: budowania Twojego projektu oraz uruchamiania funkcji AI w jego obrębie, gdy już będzie aktywny. Podczas budowania, każda wiadomość, którą wysyłasz do agenta AI Horizons, zużywa jeden kredyt. Gdy Twoja opublikowana strona internetowa lub aplikacja zawiera funkcjonalność opartą na AI, kredyty są zużywane za każdym razem, gdy Twoi użytkownicy z nią wchodzą w interakcję – a ponieważ używamy do tego kredytów ułamkowych, pozwala to na więcej eksperymentów za ułamek kosztów.

Tak. Twój panel wykorzystania kredytów AI pokazuje szczegółowe zestawienie kredytów wykorzystanych na tworzenie i edycję, a także kredytów zużytych przez funkcje AI Twojej aplikacji – dzięki czemu zawsze wiesz dokładnie, na co idą Twoje kredyty.

Mając już plan, możesz dokupić dodatkowe kredyty AI bez konieczności rozszerzania planu.

Hostinger Horizons wymaga hostingu, aby Twoja strona internetowa lub aplikacja webowa działała i była dostępna online.

Jeśli nie masz jeszcze aktywnego planu hostingowego, hosting będzie wliczony w cenę zakupu Hostinger Horizons bez dodatkowych kosztów.

Jeśli masz już aktywny plan hostingowy, dodatkowy plan hostingowy nie będzie wliczony w cenę zakupu Horizons — możesz nadal korzystać z istniejącego planu hostingowego.

Pamiętaj, że hosting i Hostinger Horizons odnawiają się oddzielnie, a każdą z usług możesz zarządzać, uaktualniać lub odnawiać niezależnie.

Hostinger Horizons pozwala tworzyć strony internetowe i aplikacje webowe bez pisania kodu — jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Twórz wszystko, od stron firmowych i sklepów internetowych po trackery fitness, narzędzia do zarządzania projektami i wiele więcej.

Hostinger Horizons może tworzyć aplikacje webowe i strony, które działają bezproblemowo na urządzeniach mobilnych. Jednak obecnie nie obsługuje tworzenia natywnych aplikacji mobilnych dla App Store lub Google Play.

Masz pełne prawo własności do kodu swojej strony lub aplikacji webowej. W ramach każdego płatnego planu Hostinger Horizons możesz pobrać kod, kiedy tylko chcesz.

Tak, możesz integrować zewnętrzne API i usługi z Hostinger Horizons. Platforma działa bezproblemowo z narzędziami takimi jak Stripe czy Supabase, a także umożliwia podłączenie innych API do obsługi płatności, przetwarzania danych i wielu innych funkcji. Jeśli potrzebujesz pomocy przy integracji usług zewnętrznych, napisz na czacie — Hostinger Horizons poprowadzi Cię krok po kroku.

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