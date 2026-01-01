Twórz własne narzędzia AI – bez konfiguracji, bezproblemowo

Dzięki AI już wbudowanemu w program AI Builder możesz tworzyć własne narzędzia AI – używać, sprzedawać lub udostępniać.
Zacznij za darmo

Plany płatne już od 11,99 zł/mies.

Twórz własne narzędzia AI – bez konfiguracji, bezproblemowo

Od zabawnych projektów pobocznych do przydatnych narzędzi

Twórz narzędzia dla siebie, oszczędzaj na subskrypcjach lub stwórz coś, co Twoi użytkownicy pokochają – i za co zapłacą. Oto kilka pomysłów na początek.
Narzędzia tekstowe

Narzędzia tekstowe

Twórz aplikacje, które potrafią czytać, pisać i odpowiadać. Od chatbotów, które obsługują pytania klientów przez całą dobę, po asystentów, którzy pomagają użytkownikom tworzyć listy motywacyjne, planować podróże lub znaleźć idealny przepis.Zacznij budować
Twórz aplikacje, które przekształcają i generują wizualizacje. Pozwól użytkownikom zamieniać zdjęcia w ilustracje, projektować niestandardowe awatary, wizualizować metamorfozy pomieszczeń lub tworzyć makiety produktów – bez potrzeby posiadania umiejętności projektowania.Zacznij budować
Twórz inteligentne narzędzia, które oszczędzają czas Twoim użytkownikom. Pomyśl o formularzach kontaktowych opartych na AI, recenzentach CV, doradcach budżetowych lub planerach treningów – praktycznych aplikacjach, które zawsze dostarczają realną wartość.Zacznij budować
Twórz narzędzia, które ludzie nie przestaną udostępniać. Testy osobowości, czytniki tarota AI, wyszukiwarki sobowtórów celebrytów, generatory bajek na dobranoc – przyjemne w użyciu, a jeszcze przyjemniejsze w udostępnianiu.Zacznij budować

Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia narzędzi opartych na AI

AI, które już istnieje

Brak konta strony trzeciej lub oddzielnego rozliczania – AI jest wbudowana w AI Builder – wystarczy otworzyć projekt i go użyć.

Buduj rozmawiając, bez kodowania

Opisz, czego chcesz w prostym języku, a AI Builder zbuduje to dla Ciebie. Bez kodu, bez technicznego ustawienia – tylko swój pomysł i rozmowę.

Twój pomysł wyznacza granice, nie technologia

Chatboty, osobiste asystenci AI, generatory obrazów, narzędzia do pisania, silniki rekomendacji – cokolwiek możesz sobie wyobrazić, AI Builder ma AI, które go napędza.

Zbuduj to raz, zarabiaj na tym

Udostępnij swój projekt jako szablon i zarabiaj 20% prowizji za każdym razem, gdy ktoś używa go do uruchomienia własnej aplikacji i zakupi swój pierwszy plan AI Builder.

Jak to działa

01

Otwórz swój projekt AI Builder

Zaloguj się do AI Builder i uruchom nowy projekt – lub wybierz jeden z naszych szablonów gotowych do AI, aby rozpocząć pracę.
02

Twórz, modyfikuj i testuj

Opisz, co chcesz, aby Twoja aplikacja robiła, edytuj, aż będzie dokładnie prawidłowa, i przetestuj ją na żywo – bez wychodzenia z AI Builder.
03

Publikuj i udostępniaj

Gdy wszystko będzie gotowe, opublikuj. Twoje narzędzie oparte na AI jest aktywne i gotowe dla użytkowników — możesz śledzić wykorzystanie kredytów w dowolnym momencie z Twojego panelu.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.
Wszystkie szablony
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz zbudować swoje pierwsze narzędzie zasilane AI?

Rozpocznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia niestandardowych narzędzi AI

Oto odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań, które otrzymujemy na temat budowania narzędzi zasilanych za pomocą AI Builder.

Po prostu otwórz Twój projekt Horizons i zacznij czatować – opisz, co chcesz zbudować prostym językiem, a AI Horizons powoła go do życia. Bezproblemowa integracja generatywnej AI jest już wbudowana w Twój projekt, więc nie potrzebujesz kont stron trzecich, wyboru modelu ani oddzielnych rozliczeń. Możesz użyć podpowiedzi, aby dostosować wszystko, a także ręcznie edytować tekst lub aktualizować obrazy, kiedy tylko zechcesz, bez wydawania żadnych kredytów. Kiedy wszystko będzie gotowe, opublikuj – hosting i domena są już zawarte w Twoim planie.

Dowiedz się więcej w naszym przeglądzie zintegrowanej AI Horizons.

Funkcje AI Horizons są stworzone dla każdego, kto ma pomysł – bez potrzeby doświadczenia w kodowaniu. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, który chce tworzyć niestandardowe narzędzia AI zamiast płacić za rozwiązania stron trzecich, twórcą, który chce monetyzować swoją publiczność za pomocą aplikacji opartej na AI, czy ekspertem – takim jak trener fitness lub dietetyk – który chce zapakować swoją wiedzę w narzędzie, które może sprzedawać klientom, Horizons to umożliwia.

Jeśli potrafisz opisać, co chcesz stworzyć, możesz to stworzyć. A jeśli szukasz inspiracji lub po prostu chcesz szybko zacząć, przejdź do naszych gotowych szablonów, aby znaleźć taki, który pasuje do Twojego pomysłu.

Horizons obsługuje generowanie i analizę tekstu, a także generowanie i analizę obrazów (PNG, WebP, JPEG). Możesz ich użyć do tworzenia własnych chatbotów AI, osobistych asystentów AI, narzędzi do pisania, konwerterów obrazów, silników rekomendacji i wiele więcej.

Możesz zacząć korzystać z programu AI Builder za darmo. Twój plan obejmuje kredyty AI, które pozwalają natychmiast rozpocząć budowę i eksperymentować. Po wykorzystaniu bezpłatnych kredytów możesz w dowolnym momencie uzupełnić budowę i uruchomić funkcje AI w opublikowanej aplikacji lub witrynie internetowej. Bez opłat niespodzianek, bez ukrytych opłat – zawsze masz kontrolę nad tym, co wydajesz.

Kredyty AI służą do dwóch celów: tworzenia Twojej strony internetowej lub aplikacji (1 wiadomość = 1 kredyt) oraz zasilania funkcji AI w Twoim opublikowanym projekcie internetowym. W przypadku korzystania z funkcji AI w Twojej stronie internetowej lub aplikacji webowej, używamy kredytów ułamkowych — co oznacza, że Twoje kredyty wystarczają na dłużej tylko wtedy, gdy Twoi użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim narzędziem AI.

Tak. Twój pulpit wykorzystania Kredytów AI pokazuje podział kredytów wykorzystanych na tworzenie i edycję, a także kredyty zużyte przez funkcje AI Twojej aplikacji – dzięki czemu zawsze wiesz dokładnie, na co idą Twoje kredyty.

W ogóle nie. AI Builder jest przeznaczony dla wszystkich – od twórców nietechnicznych po doświadczonych programistów. Jeśli możesz opisać, co chcesz zbudować, AI Builder może pomóc Ci go zbudować.

Tak – jeśli wcześniej zbudowałeś projekt za pomocą programu AI App Builder lub wibrowałeś stronę internetową za pomocą programu AI Builder, zintegrowane funkcje AI są już w Twoim planie bez dodatkowych kosztów. Wystarczy otworzyć istniejący projekt lub uruchomić nowy, uzupełnij swoje punkty AI, a będziesz gotowy.

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