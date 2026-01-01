Twórz własne narzędzia AI – bez konfiguracji, bezproblemowo
Od zabawnych projektów pobocznych do przydatnych narzędzi
Narzędzia tekstowe
Narzędzia obrazu
Narzędzia użytkowe
Zabawne i viralowe narzędzia
Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia narzędzi opartych na AI
AI, które już istnieje
Buduj rozmawiając, bez kodowania
Twój pomysł wyznacza granice, nie technologia
Zbuduj to raz, zarabiaj na tym
Jak to działa
Otwórz swój projekt AI Builder
Twórz, modyfikuj i testuj
Publikuj i udostępniaj
Wybierz szablon. Spersonalizuj go.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia niestandardowych narzędzi AI
Jak mogę stworzyć własne narzędzia AI?
Po prostu otwórz Twój projekt Horizons i zacznij czatować – opisz, co chcesz zbudować prostym językiem, a AI Horizons powoła go do życia. Bezproblemowa integracja generatywnej AI jest już wbudowana w Twój projekt, więc nie potrzebujesz kont stron trzecich, wyboru modelu ani oddzielnych rozliczeń. Możesz użyć podpowiedzi, aby dostosować wszystko, a także ręcznie edytować tekst lub aktualizować obrazy, kiedy tylko zechcesz, bez wydawania żadnych kredytów. Kiedy wszystko będzie gotowe, opublikuj – hosting i domena są już zawarte w Twoim planie.
Dowiedz się więcej w naszym przeglądzie zintegrowanej AI Horizons.
Kto może użyć AI Builder do tworzenia niestandardowych narzędzi AI?
Funkcje AI Horizons są stworzone dla każdego, kto ma pomysł – bez potrzeby doświadczenia w kodowaniu. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, który chce tworzyć niestandardowe narzędzia AI zamiast płacić za rozwiązania stron trzecich, twórcą, który chce monetyzować swoją publiczność za pomocą aplikacji opartej na AI, czy ekspertem – takim jak trener fitness lub dietetyk – który chce zapakować swoją wiedzę w narzędzie, które może sprzedawać klientom, Horizons to umożliwia.
Jeśli potrafisz opisać, co chcesz stworzyć, możesz to stworzyć. A jeśli szukasz inspiracji lub po prostu chcesz szybko zacząć, przejdź do naszych gotowych szablonów, aby znaleźć taki, który pasuje do Twojego pomysłu.
Jakie funkcje AI mogę dodać do mojej aplikacji?
Horizons obsługuje generowanie i analizę tekstu, a także generowanie i analizę obrazów (PNG, WebP, JPEG). Możesz ich użyć do tworzenia własnych chatbotów AI, osobistych asystentów AI, narzędzi do pisania, konwerterów obrazów, silników rekomendacji i wiele więcej.
Czy AI Builder jest wolny?
Możesz zacząć korzystać z programu AI Builder za darmo. Twój plan obejmuje kredyty AI, które pozwalają natychmiast rozpocząć budowę i eksperymentować. Po wykorzystaniu bezpłatnych kredytów możesz w dowolnym momencie uzupełnić budowę i uruchomić funkcje AI w opublikowanej aplikacji lub witrynie internetowej. Bez opłat niespodzianek, bez ukrytych opłat – zawsze masz kontrolę nad tym, co wydajesz.
Jak działają kredyty AI?
Kredyty AI służą do dwóch celów: tworzenia Twojej strony internetowej lub aplikacji (1 wiadomość = 1 kredyt) oraz zasilania funkcji AI w Twoim opublikowanym projekcie internetowym. W przypadku korzystania z funkcji AI w Twojej stronie internetowej lub aplikacji webowej, używamy kredytów ułamkowych — co oznacza, że Twoje kredyty wystarczają na dłużej tylko wtedy, gdy Twoi użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim narzędziem AI.
Czy mogę zobaczyć, ile kredytów AI wykorzystała moja aplikacja?
Tak. Twój pulpit wykorzystania Kredytów AI pokazuje podział kredytów wykorzystanych na tworzenie i edycję, a także kredyty zużyte przez funkcje AI Twojej aplikacji – dzięki czemu zawsze wiesz dokładnie, na co idą Twoje kredyty.
Czy potrzebuję umiejętności kodowania, aby korzystać z AI Builder AI tools builder?
W ogóle nie. AI Builder jest przeznaczony dla wszystkich – od twórców nietechnicznych po doświadczonych programistów. Jeśli możesz opisać, co chcesz zbudować, AI Builder może pomóc Ci go zbudować.
Czy mogę zacząć tworzyć narzędzia AI, jeśli posiadam już plan zakupiony wcześniej?
Tak – jeśli wcześniej zbudowałeś projekt za pomocą programu AI App Builder lub wibrowałeś stronę internetową za pomocą programu AI Builder, zintegrowane funkcje AI są już w Twoim planie bez dodatkowych kosztów. Wystarczy otworzyć istniejący projekt lub uruchomić nowy, uzupełnij swoje punkty AI, a będziesz gotowy.