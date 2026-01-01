Zaprezentuj swoje prace za pomocą strony-wizytówki lub aplikacji.
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić świetne pierwsze wrażenie
Opublikuj swoją pracę online w mgnieniu oka
Wszystko, aby napędzać rozwój
Zyskaj widoczność wśród odpowiednich klientów
Zbieraj leady i zapytania klientów
Twoja obecność online, zbudowana po Twojemu
Strona internetowa firmy
Interaktywny portal klienta
Portfolio online
Osobista strona internetowa marki
Jak zbudować stronę wizytówkę lub aplikację z AI
Opisz swój pomysł
Dostosuj i testuj
Opublikuj jednym kliknięciem
Wybierz szablon. Spersonalizuj go.
Gotowe szablony
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące strony firmowej i aplikacji
Co to jest strona internetowa do prezentacji firmy?
Wyświetlacz biznesowy to Twoja profesjonalna obecność online – miejsce, w którym potencjalni klienci mogą odkryć, kim jesteś, zbadać Twoją pracę i zdecydować się na kontakt. Wspaniały wyświetlacz zazwyczaj obejmuje galerię portfeli lub strony projektu, strony usługowe, studia przypadków, świadectwa klientów oraz wyraźny sposób zarezerwowania połączenia lub kontaktu – dokładna mieszanka zależy od rodzaju firmy. W przeciwieństwie do podstawowej strony internetowej, jest on zaprojektowany, aby wywrzeć silne pierwsze wrażenie i przekształcić odwiedzających w klientów. Dzięki AI Builder można zbudować stronę, która zawiera dokładnie to, czego potrzebujesz – wystarczy ją opisać, a AI zajmie się resztą.
Kto może zbudować witrynę showcase lub aplikację z AI Builder?
Każdy, kto chce wyglądać profesjonalnie online i zdobyć więcej klientów – freelancerów, artystów, konsultantów, trenerów, agencji, właścicieli małych firm i innych. Jeśli Twoja firma potrzebuje profesjonalnej obecności online, AI Builder może zbudować pokaz, który pasuje do sposobu pracy.
Jak utworzyć stronę internetową wizytówkę bez wiedzy technicznej?
Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia – często nazywane kodowaniem vibe. Ty po prostu opisujesz, co chcesz, w prostym języku, a AI tworzy to dla Ciebie w czasie rzeczywistym.
Chcesz dodać galerię portfolio? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz formularza kontaktowego? Opisz go. Chcesz zmienić projekt, aby pasował do kolorów Twojej marki? Powiedz Horizons, a zostanie to zrobione w kilka sekund.
Działa również w ponad 80 językach, więc możesz tworzyć własnymi słowami – bez potrzeby technicznego słownictwa. Jeśli dopiero zaczynasz w tym koncepcie, nasz przewodnik po kodowaniu vibe przeprowadzi Ciebie przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.
Czy mogę utworzyć portal klienta za pomocą AI Builder?
Tak – i tutaj naprawdę wyróżnia się AI Builder. Dzięki zintegrowanemu backendowi możesz zbudować w pełni niestandardowy portal klienta z logingiem użytkownika, udostępnianiem plików, aktualizacjami projektów i innymi funkcjami – wszystko pod własną marką. Twoi klienci otrzymują profesjonalną, dedykowaną przestrzeń, aby pozostać na bieżąco, a ty masz pełną kontrolę nad tym, co widzą i robią.
Czy moja strona prezentacji będzie widoczna w Google?
Tak, Twoja prezentacja strony posiada wbudowaną optymalizację SEO, obsługiwaną automatycznie od pierwszego dnia. Kluczowe pliki techniczne, takie jak sitemap.xml, robots.txt i llms.txt, są generowane dla Ciebie automatycznie, dzięki czemu wyszukiwarki i narzędzia AI, takie jak ChatGPT i Perplexity, mogą zrozumieć Twoje treści – bez żadnej konfiguracji technicznej z Twojej strony.
Możesz również podłączyć integracje marketingowe, aby promować Twoją wizytówkę i docierać do nowych klientów w kanałach, które mają największe znaczenie.
A co, jeśli będę chcieć wprowadzić zmiany, gdy moja firma się rozwinie?
Aktualizacja strony internetowej lub aplikacji jest tak samo prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zostanie załatwiona. Wszystko to jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera.
A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz zwiększyć skalę, AI Builder daje pełny dostęp do kodu, dzięki czemu możesz go wykorzystać tak daleko, jak chcesz.
Ile kosztuje zbudowanie prezentacji strony internetowej lub aplikacji z AI Builder?
Możesz zacząć za darmo – nie potrzebujesz karty kredytowej. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoją stronę lub aplikację pokazową, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.
Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twojej stronie lub aplikacji – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.
Gdy będziesz gotowy do publikacji, płatne plany zaczynają się od 11,99 zł/mies. i obejmują hosting i domenę – więc nie musisz już nic konfigurować. Wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój projekt zostanie opublikowany.
Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.
Jaka jest różnica między AI Builder i Hostinger Website Builder dla firmy?
Hostinger oferuje dwa sposoby budowania witryny biznesowej – za pomocą platformy kodowania wibracyjnego AI Builder i budownika witryn przenośnych Hostinger – a różnica tkwi już w nazwie.
Hostinger Website Builder pozwala zacząć od szablonu lub generuje witrynę biznesową z opisu, a następnie dostosowuje ją w czasie rzeczywistym, dając Ci dużo większą swobodę dostosowywania poprzez przeciąganie i usuwanie wstępnie skonstruowanych elementów. To również pozwala na budowanie bardziej zaawansowanych projektów, takich jak portale klientów z logingiem użytkownika i funkcjonalnością, dzięki zintegrowanemu backendowi.
A dla tych, którzy chcą go, dostęp do pełnego kodu jest dostępny bez większej elastyczności.