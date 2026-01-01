Zaprezentuj swoje prace za pomocą strony-wizytówki lub aplikacji.

Możesz zacząć za darmo – nie potrzebujesz karty kredytowej. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoją stronę lub aplikację pokazową, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.



Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twojej stronie lub aplikacji – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.



Gdy będziesz gotowy do publikacji, płatne plany zaczynają się od 11,99 zł/mies. i obejmują hosting i domenę – więc nie musisz już nic konfigurować. Wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój projekt zostanie opublikowany.



Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.