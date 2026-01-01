Zaprezentuj swoje prace za pomocą strony-wizytówki lub aplikacji.

Od stron portfolio po interaktywne portale dla klientów – zbuduj profesjonalną obecność online, która robi silne pierwsze wrażenie, prezentuje Twoją pracę i zamienia odwiedzających w klientów.
Zacznij za darmo

Płatne plany już od 11,99 zł/mies.

Zaprezentuj swoje prace za pomocą strony-wizytówki lub aplikacji.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić świetne pierwsze wrażenie

Zbuduj, uruchom i rozwijaj Twoją obecność w sieci – wszystko w jednym miejscu, nie wymaga żadnej wiedzy technicznej.

Opublikuj swoją pracę online w mgnieniu oka

Zbuduj profesjonalnie wyglądającą stronę wizytówkową lub aplikację webową, która świetnie wygląda na każdym urządzeniu – wystarczy porozmawiać z AI lub wybrać szablon, aby zacząć w kilka minut.

Wszystko, aby napędzać rozwój

Hosting, domena i poczta e-mail – wszystko w cenie. Łatwa konfiguracja narzędzi marketingowych i płatniczych: narzędzia SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.

Zyskaj widoczność wśród odpowiednich klientów

Wykorzystaj integracje marketingowe, aby dotrzeć do nowych klientów za pośrednictwem kanałów, które mają największe znaczenie.

Zbieraj leady i zapytania klientów

Dodaj niestandardowy formularz kontaktowy do Twojej strony wizytówki i zamień odwiedzających w potencjalnych klientów – każde zapytanie trafia prosto do Twojej skrzynki odbiorczej, gotowe do dalszych działań.
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zrobić świetne pierwsze wrażenie

Twoja obecność online, zbudowana po Twojemu

Przeglądaj popularne przykłady stron internetowych i aplikacji, aby znaleźć inspirację, lub od razu przejdź do gotowego polecenia i zacznij tworzyć w kilka sekund.
Twoja obecność online, zbudowana po Twojemu

Strona internetowa firmy

Stwórz profesjonalną obecność online, która podkreśla Twoje usługi, opowiada Twoją historię i zamienia odwiedzających w klientów.Zacznij budować
Zapewnij swoim klientom markową przestrzeń do przeglądania aktualizacji projektu, udostępniania plików i bycia na bieżąco – wszystko w jednym miejscu.Zacznij budować
Pięknie zaprezentuj swoją pracę i pozwól, aby Twoje projekty mówiły same za siebie – bez potrzeby projektanta czy programisty.Zacznij budować
Stwórz swoją przestrzeń online dla Twojej wiedzy – dziel się swoją historią, prezentuj swoje prace i rozwijaj swoją publiczność.Zacznij budować

Jak zbudować stronę wizytówkę lub aplikację z AI

01

Opisz swój pomysł

Opisz stronę lub aplikację demonstracyjną, którą masz na myśli, i zobacz, jak staje się rzeczywistością — lub wybierz szablon, aby rozpocząć jeszcze szybciej.
02

Dostosuj i testuj

Dopracuj swój projekt, rozmawiając z AI – dodaj Twoją pracę, dopracuj każdy szczegół, aż będzie idealny, i podglądaj go na żywo, zanim opublikujesz.
03

Opublikuj jednym kliknięciem

Jedno kliknięcie i Twoja strona jest aktywna – gotowa, by zaimponować klientom i pozyskać nowych klientów, bez konieczności konfiguracji technicznej.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.

Gotowe szablony

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

Potrzebujesz więcej wskazówek?

Poznaj obszerne tutoriale, poradniki i instrukcje krok po kroku, które szybko przeprowadzą Cię od poziomu początkującego do eksperta w dziedzinie AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój pierwszy projekt AI i więcej.
Przewodnik wprowadzający

Przewodnik wprowadzający

Tutorial
Wideo
Ulepsz swoje polecenia

Ulepsz swoje polecenia

Tutorial
Wideo
Typowe błędy, których należy unikać

Typowe błędy, których należy unikać

Tutorial
Wideo

Zobacz, co jeszcze Horizons może stworzyć dla Twojej firmy

Aplikacje i sklepy e-commerce

Strony i aplikacje do rezerwacji

Wewnętrzne narzędzia

Niestandardowy CRM

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz zaprezentować Twój biznes online?

Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące strony firmowej i aplikacji

Wyświetlacz biznesowy to Twoja profesjonalna obecność online – miejsce, w którym potencjalni klienci mogą odkryć, kim jesteś, zbadać Twoją pracę i zdecydować się na kontakt. Wspaniały wyświetlacz zazwyczaj obejmuje galerię portfeli lub strony projektu, strony usługowe, studia przypadków, świadectwa klientów oraz wyraźny sposób zarezerwowania połączenia lub kontaktu – dokładna mieszanka zależy od rodzaju firmy. W przeciwieństwie do podstawowej strony internetowej, jest on zaprojektowany, aby wywrzeć silne pierwsze wrażenie i przekształcić odwiedzających w klientów. Dzięki AI Builder można zbudować stronę, która zawiera dokładnie to, czego potrzebujesz – wystarczy ją opisać, a AI zajmie się resztą.

Każdy, kto chce wyglądać profesjonalnie online i zdobyć więcej klientów – freelancerów, artystów, konsultantów, trenerów, agencji, właścicieli małych firm i innych. Jeśli Twoja firma potrzebuje profesjonalnej obecności online, AI Builder może zbudować pokaz, który pasuje do sposobu pracy.

Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia – często nazywane kodowaniem vibe. Ty po prostu opisujesz, co chcesz, w prostym języku, a AI tworzy to dla Ciebie w czasie rzeczywistym.

Chcesz dodać galerię portfolio? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz formularza kontaktowego? Opisz go. Chcesz zmienić projekt, aby pasował do kolorów Twojej marki? Powiedz Horizons, a zostanie to zrobione w kilka sekund.

Działa również w ponad 80 językach, więc możesz tworzyć własnymi słowami – bez potrzeby technicznego słownictwa. Jeśli dopiero zaczynasz w tym koncepcie, nasz przewodnik po kodowaniu vibe przeprowadzi Ciebie przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.

Tak – i tutaj naprawdę wyróżnia się AI Builder. Dzięki zintegrowanemu backendowi możesz zbudować w pełni niestandardowy portal klienta z logingiem użytkownika, udostępnianiem plików, aktualizacjami projektów i innymi funkcjami – wszystko pod własną marką. Twoi klienci otrzymują profesjonalną, dedykowaną przestrzeń, aby pozostać na bieżąco, a ty masz pełną kontrolę nad tym, co widzą i robią.

Tak, Twoja prezentacja strony posiada wbudowaną optymalizację SEO, obsługiwaną automatycznie od pierwszego dnia. Kluczowe pliki techniczne, takie jak sitemap.xml, robots.txt i llms.txt, są generowane dla Ciebie automatycznie, dzięki czemu wyszukiwarki i narzędzia AI, takie jak ChatGPT i Perplexity, mogą zrozumieć Twoje treści – bez żadnej konfiguracji technicznej z Twojej strony.

Możesz również podłączyć integracje marketingowe, aby promować Twoją wizytówkę i docierać do nowych klientów w kanałach, które mają największe znaczenie.

Aktualizacja strony internetowej lub aplikacji jest tak samo prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zostanie załatwiona. Wszystko to jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera.

A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz zwiększyć skalę, AI Builder daje pełny dostęp do kodu, dzięki czemu możesz go wykorzystać tak daleko, jak chcesz.

Możesz zacząć za darmo – nie potrzebujesz karty kredytowej. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoją stronę lub aplikację pokazową, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.

Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twojej stronie lub aplikacji – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.

Gdy będziesz gotowy do publikacji, płatne plany zaczynają się od 11,99 zł/mies. i obejmują hosting i domenę – więc nie musisz już nic konfigurować. Wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój projekt zostanie opublikowany.

Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.

Hostinger oferuje dwa sposoby budowania witryny biznesowej – za pomocą platformy kodowania wibracyjnego AI Builder i budownika witryn przenośnych Hostinger – a różnica tkwi już w nazwie.

Hostinger Website Builder pozwala zacząć od szablonu lub generuje witrynę biznesową z opisu, a następnie dostosowuje ją w czasie rzeczywistym, dając Ci dużo większą swobodę dostosowywania poprzez przeciąganie i usuwanie wstępnie skonstruowanych elementów. To również pozwala na budowanie bardziej zaawansowanych projektów, takich jak portale klientów z logingiem użytkownika i funkcjonalnością, dzięki zintegrowanemu backendowi.

A dla tych, którzy chcą go, dostęp do pełnego kodu jest dostępny bez większej elastyczności.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.