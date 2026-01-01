Hostinger oferuje dwa sposoby na stworzenie sklepu internetowego — za pomocą platformy Horizons z kodowaniem vibe oraz poprzez Kreator stron Hostinger z funkcją „przeciągnij i upuść” — a różnica tkwi już w nazwie.

Kreator stron Hostinger pozwala rozpocząć od szablonu lub wygenerować sklep internetowy na podstawie opisu, a następnie dostosować go, przeciągając i upuszczając gotowe elementy. To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje szybko uruchomić przejrzysty, prosty sklep internetowy.

Horizons wykorzystuje podejście konwersacyjne — rozmawiasz z AI, a ona wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym, dając Ci znacznie większą swobodę personalizacji. Pozwala również tworzyć bardziej zaawansowane projekty, takie jak platformy handlowe czy bardziej złożone sklepy internetowe z logowaniem użytkowników, dzięki zintegrowanemu zapleczu. A dla tych, którzy tego potrzebują, dostępny jest również pełny dostęp do kodu.

Oba narzędzia są oparte na natywnym rozwiązaniu e-commerce Hostinger i są stworzone dla osób bez wiedzy technicznej — różnica sprowadza się do tego, jak lubisz budować i ile elastyczności potrzebujesz.