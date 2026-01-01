Sprzedawaj online ze sklepem stworzonym po swojemu

Stwórz swój sklep lub w pełni spersonalizowaną aplikację e-commerce, po prostu rozmawiając AI. Zarządzaj produktami, zamówieniami, płatnościami i wieloma innymi elementami – wszystko w jednym miejscu.
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Płatne pakiety już od 11,99 zł/mies.

Sprzedawaj online ze sklepem stworzonym po swojemu

Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedawać i skalować online

Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedawać produkty fizyczne i cyfrowe, karty podarunkowe lub prowadzić działalność w zakresie druku na żądanie.
Sprzedawaj produkty cyfrowe

Sprzedawaj produkty cyfrowe

Utwórz swój sklep internetowy i strony produktów, po prostu rozmawiając z AI lub używając szablonów.
Sprzedawaj produkty cyfrowe

Wszystko, aby napędzać rozwój

Hosting, domena i e-mail – wszystko w cenie. Łatwa konfiguracja narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.

Wszystko, aby napędzać rozwój

0% opłat transakcyjnych

Zatrzymaj zarobione pieniądze. Akceptuj ponad 100 metod płatności bez dodatkowych opłat.

0% opłat transakcyjnych

Automatyczne dostarczanie wiadomości e-mail

Twoje produkty cyfrowe (e-booki, muzyka, sztuka) trafiają do klientów natychmiast, bez konieczności ruszania palcem.
Automatyczne dostarczanie wiadomości e-mail

Sprzedawaj produkty cyfrowe

Utwórz swój sklep internetowy i strony produktów, po prostu rozmawiając z AI lub używając szablonów.
Sprzedawaj produkty cyfrowe

Wszystko, aby napędzać rozwój

Hosting, domena i e-mail – wszystko w cenie. Łatwa konfiguracja narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.

Wszystko, aby napędzać rozwój

0% opłat transakcyjnych

Zatrzymaj zarobione pieniądze. Akceptuj ponad 100 metod płatności bez dodatkowych opłat.

0% opłat transakcyjnych

Automatyczne dostarczanie wiadomości e-mail

Twoje produkty cyfrowe (e-booki, muzyka, sztuka) trafiają do klientów natychmiast, bez konieczności ruszania palcem.
Automatyczne dostarczanie wiadomości e-mail

Twój pomysł na e-commerce, gotowy do zbudowania

Od sklepów internetowych po pulpity sprzedażowe i nie tylko – poznaj popularne przykłady, aby zainspirować się, lub od razu skorzystaj z gotowego promptu i zacznij tworzyć w kilka sekund.
Własny sklep internetowy

Własny sklep internetowy

Uruchom sklep, który wygląda i działa dokładnie tak, jak chcesz – prezentuj Twoje produkty, zarządzaj zamówieniami i zacznij sprzedawać online bez dotykania ani jednej linii kodu.Zacznij budować
Stwórz zamkniętą platformę, gdzie członkowie płacą za dostęp do ekskluzywnych treści, kursów lub społeczności – ustalaj własne ceny, zarządzaj subskrypcjami i zwiększaj Twoje cykliczne przychody.Zacznij budować
Utwórz inteligentnego chatbota, który będzie odpowiadał na pytania kupujących całodobowo, prowadził klientów lub automatyzował typowe zadania.Zacznij budować
Umożliw użytkownikom łatwe monitorowanie stanów magazynowych, śledzenie dostaw i unikanie niedoborów — wszystko z poziomu prostego, intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego.Zacznij budować
Informuj Twoich klientów na bieżąco dzięki markowemu doświadczeniu śledzenia zamówień, które buduje zaufanie od zakupu do dostawy.Zacznij budować
Przekształć Twoje dane sprzedażowe w jasne, praktyczne wnioski, dzięki czemu Ty zawsze wiesz, co działa i gdzie się rozwijać.Zacznij budować

Jak zacząć sprzedawać online z AI

01

Opisz swój pomysł lub wybierz szablon

Opisz sklep internetowy lub aplikację e-commerce, którą masz na myśli, i zobacz, jak staje się rzeczywistością – lub wybierz szablon, aby rozpocząć jeszcze szybciej.
02

Dostosuj i przetestuj

Dopracuj swój projekt, twórz strony produktów z jednego obrazu i połącz płatności oraz wysyłkę – wszystko z jednego panelu. Wyświetl podgląd na żywo, zanim opublikujesz.
03

Opublikuj jednym kliknięciem

Jedno kliknięcie i Twój sklep jest aktywny i gotowy do przyjmowania zamówień – bez konfiguracji technicznej, bez połączeń z podmiotami zewnętrznymi ani czekania.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Od koncepcji do realizacji zamówienia w kilka minut

Zobacz, jak w kilka minut stworzyć, dostosować i uruchomić Twój sklep — od produktów opracowanych przez AI po konfigurację płatności.

Zobacz, co jeszcze Horizons może stworzyć dla Twojej firmy

Strony firmowe i aplikacje

Strony internetowe i aplikacje do rezerwacji

Niestandardowe systemy CRM

Wewnętrzne narzędzia biznesowe

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz uruchomić sklep internetowy lub aplikację e-commerce?

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Nie jest wymagana karta kredytowa

AI Builder kod wibe sklep internetowy FAQs

Horizons ecommerce zostało zaprojektowane, aby uczynić sprzedaż online dostępną dla każdego. Horizons AI tworzy Twój sklep lub niestandardową aplikację internetową e-commerce za pomocą prostego interfejsu czatu, podczas gdy natywne rozwiązanie e-commerce Hostinger zajmuje się produktami, płatnościami, zamówieniami i wysyłką – wszystko działa razem od razu po uruchomieniu.

Bez kodowania, bez konfiguracji technicznej, bez oddzielnych narzędzi do zarządzania. Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedawać online, gotowe, kiedy Ty będziesz.

Możesz sprzedawać produkty fizyczne i cyfrowe, karty podarunkowe i wydrukować produkty na żądanie.

Subskrypcje i spotkania nie są jeszcze obsługiwane, ale nadal możesz zaoferować je za pomocą narzędzi firm trzecich:

  • Aby rozpocząć sprzedaż subskrypcji, zalecamy użycie Stripe. Po prostu poproś AI Builder o pomoc w podłączeniu go do projektu.
  • W przypadku spotkań narzędzia takie jak Calendly świetnie sprawdzają się. Możesz również poprosić AI Builder o dodanie go do witryny.

Wybierz spośród ponad 100 metod płatności, takich jak karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay i inne. Metody płatności dostępne dla Twojego sklepu zależą od tego, gdzie sprzedajesz, Twojej lokalizacji, waluty i tego, komu sprzedajesz.

Po podłączeniu sklepu internetowego możesz zdefiniować strefy wysyłki z maksymalnie 25 opcjami dostawy i ustawić niestandardowe zasady wysyłki w zależności od kwoty zamówienia lub wagi artykułu.

Wystarczą tylko dwa kroki do uruchomienia sklepu:

  1. Kliknij 'Integracje' w prawym górnym rogu projektu AI Builder, a następnie wybierz i podłącz sklep internetowy. AI Builder ustawia go dla Ciebie w kilka chwil.
  2. Po podłączeniu przejdź do 'Integracje' → 'Sklep internetowy' aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień sklepu.

Sprawdź naszą instrukcję.

Możesz zarządzać swoim sklepem w dowolnym momencie, klikając „Integracje” → „Sklep internetowy”.

Po połączeniu zobaczysz linki, które przekierują Cię do wbudowanego menedżera sklepu. Stamtąd możesz zarządzać produktami, płatnościami i nie tylko – bez żadnych podpowiedzi.

Jeśli chcesz zmienić wygląd swojego sklepu internetowego (np. układ listy produktów), po prostu poproś AI na czacie o wprowadzenie zmian.

Tak – i tutaj AI Builder naprawdę wyróżnia się. Od prostego sklepu internetowego po w pełni niestandardową aplikację do handlu elektronicznego, AI Builder pozwala zbudować dowolne doświadczenie handlu elektronicznego, które można sobie wyobrazić – w tym niestandardowe narzędzia dostosowane do Twoich dokładnych potrzeb biznesowych. Śledziki zapasów, systemy zarządzania zamówieniami, tabele kontrolne sprzedaży – wystarczy opisać, czego potrzebujesz, a AI Builder zbuduje to dla Ciebie.

Wcale nie. AI Builder jest zbudowany wokół vibe coding – wystarczy opisać, co chcesz zbudować, a AI zajmie się resztą. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz sklep lub budujesz niestandardowe narzędzie e-commerce, wszystko, czego potrzebujesz, to wskazówka.

Jeśli Twoim celem jest uruchomienie sklepu internetowego, możesz zbudować pierwszą stronę internetową z jednego wskazówki, a następnie podłączyć wbudowaną integrację sklepu internetowego i dodać swoje produkty – wszystko to bez pisania jednej linii kodu.

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się mieć pomysł na sklep internetowy lub niestandardowe narzędzie e-commerce, ale ciężko było Ci zacząć – kodowanie vibe jest dla Ciebie. Zamiast pisać kod, po prostu opisujesz, co chcesz stworzyć w prostym języku, a AI wprowadza to w życie, krok po kroku.

Najlepszym sposobem, aby się o tym przekonać, jest wypróbowanie tego samodzielnie. Horizons oferuje bezpłatny okres próbny, obejmujący 5 poleceń – wystarczających, aby stworzyć wstępną wersję sklepu internetowego lub niestandardowej aplikacji e-commerce i zobaczyć dokładnie, co potrafi, zanim się na coś zdecydujesz. Karta kredytowa nie jest wymagana.

Hostinger oferuje dwa sposoby na stworzenie sklepu internetowego — za pomocą platformy Horizons z kodowaniem vibe oraz poprzez Kreator stron Hostinger z funkcją „przeciągnij i upuść” — a różnica tkwi już w nazwie.

Kreator stron Hostinger pozwala rozpocząć od szablonu lub wygenerować sklep internetowy na podstawie opisu, a następnie dostosować go, przeciągając i upuszczając gotowe elementy. To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje szybko uruchomić przejrzysty, prosty sklep internetowy.

Horizons wykorzystuje podejście konwersacyjne — rozmawiasz z AI, a ona wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym, dając Ci znacznie większą swobodę personalizacji. Pozwala również tworzyć bardziej zaawansowane projekty, takie jak platformy handlowe czy bardziej złożone sklepy internetowe z logowaniem użytkowników, dzięki zintegrowanemu zapleczu. A dla tych, którzy tego potrzebują, dostępny jest również pełny dostęp do kodu.

Oba narzędzia są oparte na natywnym rozwiązaniu e-commerce Hostinger i są stworzone dla osób bez wiedzy technicznej — różnica sprowadza się do tego, jak lubisz budować i ile elastyczności potrzebujesz.

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