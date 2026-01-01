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Automatyczne dostarczanie wiadomości e-mail
Sprzedawaj produkty cyfrowe
Wszystko, aby napędzać rozwój
Hosting, domena i e-mail – wszystko w cenie. Łatwa konfiguracja narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.
0% opłat transakcyjnych
Zatrzymaj zarobione pieniądze. Akceptuj ponad 100 metod płatności bez dodatkowych opłat.
Automatyczne dostarczanie wiadomości e-mail
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
AI Builder kod wibe sklep internetowy FAQs
Czym jest AI Builder ecommerce?
Horizons ecommerce zostało zaprojektowane, aby uczynić sprzedaż online dostępną dla każdego. Horizons AI tworzy Twój sklep lub niestandardową aplikację internetową e-commerce za pomocą prostego interfejsu czatu, podczas gdy natywne rozwiązanie e-commerce Hostinger zajmuje się produktami, płatnościami, zamówieniami i wysyłką – wszystko działa razem od razu po uruchomieniu.
Bez kodowania, bez konfiguracji technicznej, bez oddzielnych narzędzi do zarządzania. Wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedawać online, gotowe, kiedy Ty będziesz.
Co mogę sprzedawać?
Możesz sprzedawać produkty fizyczne i cyfrowe, karty podarunkowe i wydrukować produkty na żądanie.
Subskrypcje i spotkania nie są jeszcze obsługiwane, ale nadal możesz zaoferować je za pomocą narzędzi firm trzecich:
- Aby rozpocząć sprzedaż subskrypcji, zalecamy użycie Stripe. Po prostu poproś AI Builder o pomoc w podłączeniu go do projektu.
- W przypadku spotkań narzędzia takie jak Calendly świetnie sprawdzają się. Możesz również poprosić AI Builder o dodanie go do witryny.
Jakie metody płatności są obsługiwane?
Wybierz spośród ponad 100 metod płatności, takich jak karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay i inne. Metody płatności dostępne dla Twojego sklepu zależą od tego, gdzie sprzedajesz, Twojej lokalizacji, waluty i tego, komu sprzedajesz.
Jakie metody wysyłki są obsługiwane?
Po podłączeniu sklepu internetowego możesz zdefiniować strefy wysyłki z maksymalnie 25 opcjami dostawy i ustawić niestandardowe zasady wysyłki w zależności od kwoty zamówienia lub wagi artykułu.
Jak mogę podłączyć sklep internetowy do mojego projektu?
Wystarczą tylko dwa kroki do uruchomienia sklepu:
- Kliknij 'Integracje' w prawym górnym rogu projektu AI Builder, a następnie wybierz i podłącz sklep internetowy. AI Builder ustawia go dla Ciebie w kilka chwil.
- Po podłączeniu przejdź do 'Integracje' → 'Sklep internetowy' aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień sklepu.
Sprawdź naszą instrukcję.
Jak edytować mój sklep internetowy?
Możesz zarządzać swoim sklepem w dowolnym momencie, klikając „Integracje” → „Sklep internetowy”.
Po połączeniu zobaczysz linki, które przekierują Cię do wbudowanego menedżera sklepu. Stamtąd możesz zarządzać produktami, płatnościami i nie tylko – bez żadnych podpowiedzi.
Jeśli chcesz zmienić wygląd swojego sklepu internetowego (np. układ listy produktów), po prostu poproś AI na czacie o wprowadzenie zmian.
Czy mogę zbudować więcej niż tylko sklep internetowy z AI Builder?
Tak – i tutaj AI Builder naprawdę wyróżnia się. Od prostego sklepu internetowego po w pełni niestandardową aplikację do handlu elektronicznego, AI Builder pozwala zbudować dowolne doświadczenie handlu elektronicznego, które można sobie wyobrazić – w tym niestandardowe narzędzia dostosowane do Twoich dokładnych potrzeb biznesowych. Śledziki zapasów, systemy zarządzania zamówieniami, tabele kontrolne sprzedaży – wystarczy opisać, czego potrzebujesz, a AI Builder zbuduje to dla Ciebie.
Czy potrzebuję umiejętności kodowania, aby stworzyć aplikację e-commerce lub sklep?
Wcale nie. AI Builder jest zbudowany wokół vibe coding – wystarczy opisać, co chcesz zbudować, a AI zajmie się resztą. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz sklep lub budujesz niestandardowe narzędzie e-commerce, wszystko, czego potrzebujesz, to wskazówka.
Jeśli Twoim celem jest uruchomienie sklepu internetowego, możesz zbudować pierwszą stronę internetową z jednego wskazówki, a następnie podłączyć wbudowaną integrację sklepu internetowego i dodać swoje produkty – wszystko to bez pisania jednej linii kodu.
Czy kodowanie vibe jest dla mnie?
Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się mieć pomysł na sklep internetowy lub niestandardowe narzędzie e-commerce, ale ciężko było Ci zacząć – kodowanie vibe jest dla Ciebie. Zamiast pisać kod, po prostu opisujesz, co chcesz stworzyć w prostym języku, a AI wprowadza to w życie, krok po kroku.
Najlepszym sposobem, aby się o tym przekonać, jest wypróbowanie tego samodzielnie. Horizons oferuje bezpłatny okres próbny, obejmujący 5 poleceń – wystarczających, aby stworzyć wstępną wersję sklepu internetowego lub niestandardowej aplikacji e-commerce i zobaczyć dokładnie, co potrafi, zanim się na coś zdecydujesz. Karta kredytowa nie jest wymagana.
Jaka jest różnica między AI Builder i Hostinger Website Builder dla e-commerce?
Hostinger oferuje dwa sposoby na stworzenie sklepu internetowego — za pomocą platformy Horizons z kodowaniem vibe oraz poprzez Kreator stron Hostinger z funkcją „przeciągnij i upuść” — a różnica tkwi już w nazwie.
Kreator stron Hostinger pozwala rozpocząć od szablonu lub wygenerować sklep internetowy na podstawie opisu, a następnie dostosować go, przeciągając i upuszczając gotowe elementy. To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje szybko uruchomić przejrzysty, prosty sklep internetowy.
Horizons wykorzystuje podejście konwersacyjne — rozmawiasz z AI, a ona wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym, dając Ci znacznie większą swobodę personalizacji. Pozwala również tworzyć bardziej zaawansowane projekty, takie jak platformy handlowe czy bardziej złożone sklepy internetowe z logowaniem użytkowników, dzięki zintegrowanemu zapleczu. A dla tych, którzy tego potrzebują, dostępny jest również pełny dostęp do kodu.
Oba narzędzia są oparte na natywnym rozwiązaniu e-commerce Hostinger i są stworzone dla osób bez wiedzy technicznej — różnica sprowadza się do tego, jak lubisz budować i ile elastyczności potrzebujesz.