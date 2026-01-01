Zbuduj niestandardowy system CRM, który sprawdzi się w Twojej firmie
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Niestandardowe systemy CRM, które możesz zbudować – bez kodu, tylko polecenie
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Jak zbudować niestandardowy CRM z AI
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Niestandardowe CRM – Często zadawane pytania
Co to jest niestandardowy CRM?
Custom CRM (Customer Relationship Manager) to narzędzie zbudowane specjalnie wokół sposobu działania Twojej firmy – etapów pipeline, pól kontaktowych, procesu monitorowania. W przeciwieństwie do dostępnych CRM, takich jak HubSpot lub Salesforce, które są obfite w funkcje, których nigdy nie będziesz używał, niestandardowy CRM daje Ci dokładnie to, czego potrzebujesz, a nic, czego nie potrzebujesz. Dzięki AI Builder, możesz zbudować jeden, po prostu opisując, jak działa Twoja firma – bez konieczności kodowania lub wiedzy technicznej.
Dlaczego powinno się zbudować własny system CRM zamiast korzystać z istniejącego?
Out-the-shelf CRM działa dobrze dla wielu firm, ale ma kompromisy – miesięczne opłaty, które rosną wraz z rozwojem zespołu, funkcje zamknięte za wyższymi poziomami i przepływy pracy, które nie pasują do sposobu pracy. Budowa własnego CRM z AI Builder oznacza, że otrzymasz dokładnie narzędzie, którego potrzebuje Twoja firma, bez ograniczeń platformowych, bez niespodzianek w podwyżkach cen i bez dostosowywania procesu do oprogramowania kogoś innego.
Jakie typy CRM mogę zbudować za pomocą AI Builder?
Horizons może stworzyć niestandardowy system CRM dla praktycznie każdej firmy lub branży – oto niektóre z najpopularniejszych:
- CRM dla zespołów sprzedaży – zarządzaj leadami, śledź transakcje i utrzymuj płynność lejka sprzedażowego.
- CRM dla organizacji non-profit – śledź darczyńców, zarządzaj relacjami i monitoruj postępy w pozyskiwaniu funduszy.
- CRM dla kancelarii prawnych – zarządzaj sprawami klientów, śledź komunikację i dotrzymuj terminów.
- CRM do rekrutacji – śledź kandydatów, zarządzaj procesami rekrutacyjnymi i usprawnij proces zatrudniania.
- CRM dla agentów ubezpieczeniowych – zarządzaj polisami, śledź odnowienia i pielęgnuj relacje z klientami.
- CRM dla doradców finansowych – śledź portfele klientów, monitoruj interakcje i zarządzaj działaniami follow-up.
- CRM dla konsultantów – zarządzaj projektami klientów, śledź czas rozliczeniowy i dotrzymuj terminów dostaw.
Nie widzisz swojej branży? Jeśli potrafisz opisać, w jaki sposób Twoja firma zarządza relacjami z klientami, Horizons może zbudować system CRM dopasowany do Twoich potrzeb. Aby zobaczyć praktyczny przykład tego, co jest możliwe, sprawdź nasz przewodnik dotyczący tworzenia systemu CRM dla sprzedaży – to samo podejście można dostosować do każdego rodzaju działalności.
Czy muszę mieć umiejętności kodowania lub wiedzę techniczną, aby zbudować niestandardowy CRM?
Wcale nie. Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia – często nazywane kodowaniem vibe. Po prostu opisujesz, jak działa Twoja firma, a AI buduje wokół niej CRM w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać nowy etap lejka sprzedażowego? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz niestandardowego pola kontaktu? Opisz je. Chcesz zmienić układ? Powiedz Horizons, a zostanie to zrobione w kilka sekund.
Jeśli dopiero zaczynasz tę przygodę, nasz przewodnik po kodowaniu vibe przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.
Czy mój zespół może korzystać z CRM-u razem?
Tak – program AI Builder jest wyposażony w integrowany backend, który obejmuje konta użytkowników i wbudowaną kontrolę dostępu. Możesz zdecydować dokładnie, kto może się zalogować, co może zobaczyć i co może zrobić – bez konfigurowania żadnych zewnętrznych systemów lub baz danych.
A co, jeśli będę chcieć wprowadzić zmiany w miarę rozwoju mojej firmy?
Aktualizacja CRM jest tak prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do swojego projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nim. To wszystko jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera.
A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz zwiększyć skalę w dalszym ciągu, AI Builder daje pełny dostęp do kodu – więc możesz go przenieść tak daleko, jak chcesz.
Gdzie zacząć z AI Builder custom CRM builder?
Tutaj – wystarczy kliknąć „Rozpocznij za darmo”. Karta kredytowa nie jest wymagana. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze modyfikacje kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać Twój system CRM, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.
Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twoim systemie CRM – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.
Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przejdź na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę, więc nie musisz nic więcej konfigurować – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój system CRM zostanie uruchomiony.
Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.