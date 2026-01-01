Tutaj – wystarczy kliknąć „Rozpocznij za darmo”. Karta kredytowa nie jest wymagana. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze modyfikacje kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać Twój system CRM, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.



Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twoim systemie CRM – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.



Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przejdź na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę, więc nie musisz nic więcej konfigurować – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój system CRM zostanie uruchomiony.



Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.