Zbuduj niestandardowy system CRM, który sprawdzi się w Twojej firmie

Twórz aplikacje CRM dostosowane do Twoich potrzeb, po prostu rozmawiając z AI. Śledź leady, zarządzaj kontaktami i zamykaj więcej transakcji – wszystko w jednym miejscu, bez konfiguracji technicznej.
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Zbuduj niestandardowy system CRM, który sprawdzi się w Twojej firmie

CRM zbudowany wokół Twojego przepływu pracy, a nie na odwrót

Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, uruchamiania i prowadzenia niestandardowego systemu CRM – wszystko w jednym miejscu.

Utwórz CRM dostosowany do Twoich potrzeb

Opisz, jak działa Twoja firma, a AI Builder zbuduje CRM, który pasuje dokładnie do Twojego przepływu pracy – Twojego przewodu, Twoich etykiet, Twojego rytmu monitorowania.

Profesjonalna infrastruktura

Profesjonalny hosting, własna domena i firmowa poczta e-mail w jednym miejscu – wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować zaufanie u Twoich odbiorców.

Wbudowane AI

Generuj odpowiedzi w kilka sekund, wdróż całodobowego chatbota obsługi klienta i utrzymuj Twój biznes w ruchu, nawet gdy śpisz.

Twoje dane, w pełni Twoje

W przeciwieństwie do dostępnych CRM, które zamykają Cię w swojej platformie, CRM zbudowany przez AI Builder daje Ci pełną własność – chroniąc Cię przed podwyżkami cen, zmianami funkcji i zamknięciem platformy.
CRM zbudowany wokół Twojego przepływu pracy, a nie na odwrót

Niestandardowe systemy CRM, które możesz zbudować – bez kodu, tylko polecenie

Od prostych menedżerów kontaktów po w pełni niestandardowe lejki sprzedażowe – poznaj popularne przykłady CRM lub od razu przejdź do gotowego polecenia i zacznij tworzyć w kilka sekund.
Niestandardowe systemy CRM, które możesz zbudować – bez kodu, tylko polecenie

Lejek sprzedaży CRM

Zarządzaj potencjalnymi klientami i transakcjami w jednym miejscu, co pomoże Ci zwiększyć przychody bez konieczności posiadania licencji CRM.Zacznij budować
Przechowuj wszystkie informacje o Twoich klientach, historię komunikacji i kluczowe daty w jednym miejscu – dzięki czemu każda interakcja jest osobista i nic nie zostanie pominięte.Zacznij budować
Pomóż Twojemu zespołowi wsparcia być na bieżąco z każdym zapytaniem klienta – zarządzaj zgłoszeniami, przydzielaj agentów, śledź czasy odpowiedzi i rozwiązuj problemy szybciej.Zacznij budować
Zbuduj niestandardowy CRM dla Twojej firmy WhatsApp – zarządzaj leadami, śledź rozmowy i szybciej zamykaj transakcje.Zacznij budować
Pomóż agentom zarządzać leadami, śledzić oglądanie nieruchomości i szybciej zamykać transakcje.Zacznij budować

Jak zbudować niestandardowy CRM z AI

01

Opisz swój pomysł

Opisz, jak działa Twoja firma, a AI zbuduje wokół niej system CRM, lub od razu skorzystaj z jednego z naszych szablonów stworzonych przez projektantów. Bez kodowania.
02

Dostosuj i testuj

Spraw, aby Twój CRM był naprawdę Twój. Po prostu porozmawiaj z AI, aby dostosować przepływy pracy, logikę biznesową, role użytkowników i uprawnienia – a następnie wyświetl podgląd na żywo, zanim opublikujesz.
03

Opublikuj jednym kliknięciem

Uruchom, a Twój niestandardowy CRM będzie aktywny – Twój zespół może od razu zacząć zarządzać leadami i zamykać transakcje, bez potrzeby konfiguracji technicznej.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.

Gotowe szablony

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Poznaj obszerne tutoriale, poradniki i instrukcje krok po kroku, które szybko przeprowadzą Cię od poziomu początkującego do eksperta w dziedzinie AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój pierwszy projekt AI i więcej.
Przewodnik wprowadzający

Przewodnik wprowadzający

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Ulepsz swoje podpowiedzi

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Aplikacje i sklepy e-commerce

Niestandardowa strona rezerwacji i aplikacja

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

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Nie jest wymagana karta kredytowa

Niestandardowe CRM – Często zadawane pytania

Custom CRM (Customer Relationship Manager) to narzędzie zbudowane specjalnie wokół sposobu działania Twojej firmy – etapów pipeline, pól kontaktowych, procesu monitorowania. W przeciwieństwie do dostępnych CRM, takich jak HubSpot lub Salesforce, które są obfite w funkcje, których nigdy nie będziesz używał, niestandardowy CRM daje Ci dokładnie to, czego potrzebujesz, a nic, czego nie potrzebujesz. Dzięki AI Builder, możesz zbudować jeden, po prostu opisując, jak działa Twoja firma – bez konieczności kodowania lub wiedzy technicznej.

Out-the-shelf CRM działa dobrze dla wielu firm, ale ma kompromisy – miesięczne opłaty, które rosną wraz z rozwojem zespołu, funkcje zamknięte za wyższymi poziomami i przepływy pracy, które nie pasują do sposobu pracy. Budowa własnego CRM z AI Builder oznacza, że otrzymasz dokładnie narzędzie, którego potrzebuje Twoja firma, bez ograniczeń platformowych, bez niespodzianek w podwyżkach cen i bez dostosowywania procesu do oprogramowania kogoś innego.

Horizons może stworzyć niestandardowy system CRM dla praktycznie każdej firmy lub branży – oto niektóre z najpopularniejszych:

  • CRM dla zespołów sprzedaży – zarządzaj leadami, śledź transakcje i utrzymuj płynność lejka sprzedażowego.
  • CRM dla organizacji non-profit – śledź darczyńców, zarządzaj relacjami i monitoruj postępy w pozyskiwaniu funduszy.
  • CRM dla kancelarii prawnych – zarządzaj sprawami klientów, śledź komunikację i dotrzymuj terminów.
  • CRM do rekrutacji – śledź kandydatów, zarządzaj procesami rekrutacyjnymi i usprawnij proces zatrudniania.
  • CRM dla agentów ubezpieczeniowych – zarządzaj polisami, śledź odnowienia i pielęgnuj relacje z klientami.
  • CRM dla doradców finansowych – śledź portfele klientów, monitoruj interakcje i zarządzaj działaniami follow-up.
  • CRM dla konsultantów – zarządzaj projektami klientów, śledź czas rozliczeniowy i dotrzymuj terminów dostaw.

Nie widzisz swojej branży? Jeśli potrafisz opisać, w jaki sposób Twoja firma zarządza relacjami z klientami, Horizons może zbudować system CRM dopasowany do Twoich potrzeb. Aby zobaczyć praktyczny przykład tego, co jest możliwe, sprawdź nasz przewodnik dotyczący tworzenia systemu CRM dla sprzedaży – to samo podejście można dostosować do każdego rodzaju działalności.

Wcale nie. Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia – często nazywane kodowaniem vibe. Po prostu opisujesz, jak działa Twoja firma, a AI buduje wokół niej CRM w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać nowy etap lejka sprzedażowego? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz niestandardowego pola kontaktu? Opisz je. Chcesz zmienić układ? Powiedz Horizons, a zostanie to zrobione w kilka sekund.

Jeśli dopiero zaczynasz tę przygodę, nasz przewodnik po kodowaniu vibe przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.

Tak – program AI Builder jest wyposażony w integrowany backend, który obejmuje konta użytkowników i wbudowaną kontrolę dostępu. Możesz zdecydować dokładnie, kto może się zalogować, co może zobaczyć i co może zrobić – bez konfigurowania żadnych zewnętrznych systemów lub baz danych.

Aktualizacja CRM jest tak prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do swojego projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nim. To wszystko jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera.

A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz zwiększyć skalę w dalszym ciągu, AI Builder daje pełny dostęp do kodu – więc możesz go przenieść tak daleko, jak chcesz.

Tutaj – wystarczy kliknąć „Rozpocznij za darmo”. Karta kredytowa nie jest wymagana. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze modyfikacje kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać Twój system CRM, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.

Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twoim systemie CRM – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.

Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przejdź na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę, więc nie musisz nic więcej konfigurować – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój system CRM zostanie uruchomiony.

Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.

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