MVP w kilka kliknięć dzięki AI

Zmień swój pomysł w funkcjonalny, łatwy do udostępnienia produkt w kilka minut, po prostu rozmawiając z AI. Bez kodowania i programistów.
Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa

MVP w kilka kliknięć dzięki AI

Twórz, testuj i skaluj – bez ryzyka

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zweryfikować swój pomysł, szybko wprowadzić go na rynek i rozwijać się z pewnością siebie.

Od pomysłu do działającego MVP w kilka minut

Nie każdy świetny pomysł da się spieniężyć – ale nie dowiesz się tego, dopóki go nie przetestujesz. Przekształć swój pomysł w funkcjonalny produkt MVP w kilka minut, po prostu rozmawiając z AI – bez kodowania ani programistów.
Od pomysłu do działającego MVP w kilka minut

Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie

Uruchom jednym kliknięciem – hosting, domena, poczta firmowa – wszystko w cenie. Bez narzędzi firm trzecich, bez opóźnień.

Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie

Zbudowany, aby rosnąć razem z Tobą

Bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików są wbudowane od samego początku, więc gdy przyjdzie czas na skalowanie, wszystko, czego potrzebujesz, będzie już dostępne.

Zbudowany, aby rosnąć razem z Tobą

Ułamek kosztów

Tradycyjny rozwój MVP kosztuje tysiące. Dzięki AI Builder, jedna prosta subskrypcja obejmuje wszystko – więc możesz przetestować swój pomysł bez ryzyka finansowego.
Ułamek kosztów

Od pomysłu do działającego MVP w kilka minut

Nie każdy świetny pomysł da się spieniężyć – ale nie dowiesz się tego, dopóki go nie przetestujesz. Przekształć swój pomysł w funkcjonalny produkt MVP w kilka minut, po prostu rozmawiając z AI – bez kodowania ani programistów.
Od pomysłu do działającego MVP w kilka minut

Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie

Uruchom jednym kliknięciem – hosting, domena, poczta firmowa – wszystko w cenie. Bez narzędzi firm trzecich, bez opóźnień.

Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie

Zbudowany, aby rosnąć razem z Tobą

Bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików są wbudowane od samego początku, więc gdy przyjdzie czas na skalowanie, wszystko, czego potrzebujesz, będzie już dostępne.

Zbudowany, aby rosnąć razem z Tobą

Ułamek kosztów

Tradycyjny rozwój MVP kosztuje tysiące. Dzięki AI Builder, jedna prosta subskrypcja obejmuje wszystko – więc możesz przetestować swój pomysł bez ryzyka finansowego.
Ułamek kosztów

Twój pomysł jest w zasięgu jednego polecenia

Odkryj niektóre MVP, które możesz zbudować z Hostinger AI Builder – zweryfikuj swój pomysł z prawdziwymi użytkownikami, zanim zaangażujesz się w pełny rozwój.
Twórz, testuj i skaluj – bez ryzyka

Produkt SaaS MVP

Od generatorów faktur i narzędzi do śledzenia projektów po platformy rezerwacyjne i niszowe systemy CRM – stwórz działającą wersję z wbudowanymi logowaniami użytkowników i płatnościami Stripe. Uruchom w kilka dni, nie miesięcy.
Pomyśl o Uberze dla X – aplikacji do rezerwacji usług sprzątania, platformie dla freelancerów, platformie do wyprowadzania psów. Stwórz podstawową wersję z działającymi procesami rezerwacji i przetestuj ją z prawdziwymi użytkownikami, zanim zaczniesz skalować.
Przepływy pracy zatwierdzania, pulpity raportowania, niestandardowe narzędzia śledzące i wiele więcej – stwórz uproszczoną wersję z logowaniem użytkowników i zintegrowaną bazą danych, a następnie przetestuj ją ze swoim zespołem, zanim zainwestujesz w pełne wdrożenie.
Marka suplementów, sklep z cyfrowymi plikami do pobrania, niszowa linia odzieżowa – uruchom oszczędny sklep internetowy z integracją Online Store i sprawdź, czy Twój rynek faktycznie kupuje, zanim zainwestujesz w zapasy.

Jak opracować minimalny produkt gotowy do użycia

01

Opisz swój pomysł

Opowiedz AI, co Twój MVP musi robić – główny problem, który rozwiązuje, kluczowe funkcje i dla kogo jest przeznaczony. Zobacz, jak staje się rzeczywistością w ciągu kilku minut.
02

Uruchom jednym kliknięciem

Połącz płatności, logowania i inne – a następnie uruchom stronę jednym kliknięciem. Hosting, domena i SEO – wszystko w cenie. Bez konfiguracji technicznej i bez opóźnień.
03

Testuj i iteruj

Udostępnij swój MVP prawdziwym użytkownikom, zbierz opinie i udoskonalaj na podstawie tego, czego się nauczysz. Kontynuuj iteracje, dopóki nie zweryfikujesz swoich kluczowych założeń.

Potrzebujesz więcej wskazówek?

Poznaj obszerne tutoriale, poradniki i instrukcje krok po kroku, które szybko przeprowadzą Cię od poziomu początkującego do eksperta w dziedzinie AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój pierwszy projekt AI i więcej.
Przewodnik wprowadzający

Przewodnik wprowadzający

Tutorial
Wideo
Ulepsz swoje podpowiedzi

Ulepsz swoje podpowiedzi

Tutorial
Wideo
Typowe błędy, których należy unikać

Typowe błędy, których należy unikać

Tutorial
Wideo

Zobacz, co jeszcze Horizons może stworzyć dla Twojej firmy

Prototypy

Aplikacje SaaS

Wewnętrzne narzędzia biznesowe

Niestandardowe narzędzia AI

Niestandardowe CRMy

Aplikacje do rezerwacji

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Czas na premierę Twojego MVP?

Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kreatora MVP

Tworzenie MVP to proces tworzenia minimalnego produktu z wykonalną wersją – uproszczonej wersji pomysłu z wystarczającą liczbą funkcji, aby przetestować go z prawdziwymi użytkownikami. W ten sposób możesz sprawdzić, czy rozwiązuje on problemy użytkowników w realnym świecie, zanim zainwestujesz zbyt dużo pieniędzy z góry. Dowiedz się więcej w naszym przewodniku MVP.

Nie. Z Hostinger Horizons możesz stworzyć w pełni funkcjonalny MVP za pomocą prostych poleceń – bez kodowania ani wiedzy technicznej. Jeśli potrafisz wyjaśnić problem, który chcesz rozwiązać za pomocą swojego produktu, możesz go błyskawicznie zbudować za pomocą Horizons.

Horizons wykorzystuje zaawansowane modele AI do generowania kodu, projektu i treści na podstawie Twoich poleceń. Wszystko to kompiluje w działającą aplikację webową, dzięki czemu możesz przejść od pomysłu do MVP w kilka minut.

Po udowodnieniu, że istnieje popyt i można uzasadnić zaawansowane dostosowanie w skali, zatrudnianie programistów staje się opcją. Korzystając z programu AI Builder, możesz szybko przetestować i rozwijać swój pomysł bez ograniczeń finansowych lub czasowych – a kiedy będziesz gotowy do wprowadzenia programistów, możesz eksportować cały kod i dostarczyć go bezpośrednio. Nie zaczynasz od podstaw.

Tradycyjny rozwój MVP może kosztować tysiące dolarów i wymagać tygodni pracy. Dzięki AI Builder można rozpocząć pracę za darmo, bez konieczności używania karty kredytowej. Po przystąpieniu otrzymasz 5 kredytów AI, aby natychmiast rozpocząć budowę.

Użycie kredytu zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze dostosowania kosztują mniej niż kredyt, większe budowy mogą zużywać więcej. Twoje darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swój MVP, zobaczyć, jak staje się żywy, i uzyskać prawdziwe poczucie AI Builder przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań. Kiedy będziesz gotowy do publikowania, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting, domena i optymalizacja SEO są włączone – tylko hit publikuje i twój MVP działa na żywo.

W ogóle. AI Builder używa konwersacyjnego podejścia do budowy – często nazywanego kodowaniem wibracyjnym. Po prostu opisujesz to, co chcesz zbudować w prostym języku, a AI przyniesie to do życia w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać funkcję? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ użytkownika? Opisz to. Jeśli jesteś nowy w koncepcji, nasz przewodnik po kodowaniu wibracyjnym prowadzi cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.

Twój pierwszy MVP może być uruchomiony w ciągu kilku minut – wystarczy opisać swój pomysł, a AI Builder natychmiast go zbuduje. Od tego momentu zależy to od Ciebie i złożoności Twojego pomysłu. Im więcej funkcji chcesz dodać lub udoskonalić, tym więcej wezwań będziesz używać – ale każda zmiana jest tylko rozmową. Gdy będziesz zadowolony z tego, publikacja zajmie jedno kliknięcie.

Możesz wyświetlić podgląd i udostępnić swój MVP użytkownikom przed premierą, zebrać opinie i udoskonalić go. Wczesne testowanie pomaga potwierdzić popyt i ulepszyć produkt przed skalowaniem.

Aktualizacja MVP jest tak samo prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do swojego projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nią. To wszystko jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera. A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz dalej rozszerzać, AI Builder daje pełny dostęp do kodu.

Możesz wyświetlić podgląd i udostępnić swój MVP użytkownikom przed premierą, zebrać opinie i udoskonalić go. Wczesne testowanie pomaga potwierdzić popyt i ulepszyć produkt przed skalowaniem.

Horizons obejmuje hosting. Gdy Twój MVP będzie gotowy, możesz go opublikować jednym kliknięciem, korzystając z szybkiej, bezpiecznej platformy hostingowej i własnej nazwy domeny.

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