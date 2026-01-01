MVP w kilka kliknięć dzięki AI
Twórz, testuj i skaluj – bez ryzyka
Od pomysłu do działającego MVP w kilka minut
Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie
Uruchom jednym kliknięciem – hosting, domena, poczta firmowa – wszystko w cenie. Bez narzędzi firm trzecich, bez opóźnień.
Zbudowany, aby rosnąć razem z Tobą
Bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików są wbudowane od samego początku, więc gdy przyjdzie czas na skalowanie, wszystko, czego potrzebujesz, będzie już dostępne.
Ułamek kosztów
Od pomysłu do działającego MVP w kilka minut
Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie
Uruchom jednym kliknięciem – hosting, domena, poczta firmowa – wszystko w cenie. Bez narzędzi firm trzecich, bez opóźnień.
Zbudowany, aby rosnąć razem z Tobą
Bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików są wbudowane od samego początku, więc gdy przyjdzie czas na skalowanie, wszystko, czego potrzebujesz, będzie już dostępne.
Ułamek kosztów
Twój pomysł jest w zasięgu jednego polecenia
Produkt SaaS MVP
MVP usługi na żądanie
Wewnętrzne narzędzie MVP
Niszowy e-commerce MVP
Jak opracować minimalny produkt gotowy do użycia
Opisz swój pomysł
Uruchom jednym kliknięciem
Testuj i iteruj
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące kreatora MVP
Czym jest rozwój MVP?
Tworzenie MVP to proces tworzenia minimalnego produktu z wykonalną wersją – uproszczonej wersji pomysłu z wystarczającą liczbą funkcji, aby przetestować go z prawdziwymi użytkownikami. W ten sposób możesz sprawdzić, czy rozwiązuje on problemy użytkowników w realnym świecie, zanim zainwestujesz zbyt dużo pieniędzy z góry. Dowiedz się więcej w naszym przewodniku MVP.
Jaka jest różnica między prototypem a MVP?
Nie. Z Hostinger Horizons możesz stworzyć w pełni funkcjonalny MVP za pomocą prostych poleceń – bez kodowania ani wiedzy technicznej. Jeśli potrafisz wyjaśnić problem, który chcesz rozwiązać za pomocą swojego produktu, możesz go błyskawicznie zbudować za pomocą Horizons.
Jak AI w Hostinger AI Builder naprawdę buduje MVP?
Horizons wykorzystuje zaawansowane modele AI do generowania kodu, projektu i treści na podstawie Twoich poleceń. Wszystko to kompiluje w działającą aplikację webową, dzięki czemu możesz przejść od pomysłu do MVP w kilka minut.
Kiedy wybrać specjalistę od tworzenia MVP bez kodu, a kiedy zatrudnić programistę?
Po udowodnieniu, że istnieje popyt i można uzasadnić zaawansowane dostosowanie w skali, zatrudnianie programistów staje się opcją. Korzystając z programu AI Builder, możesz szybko przetestować i rozwijać swój pomysł bez ograniczeń finansowych lub czasowych – a kiedy będziesz gotowy do wprowadzenia programistów, możesz eksportować cały kod i dostarczyć go bezpośrednio. Nie zaczynasz od podstaw.
Jakie są koszty rozwoju MVP?
Tradycyjny rozwój MVP może kosztować tysiące dolarów i wymagać tygodni pracy. Dzięki AI Builder można rozpocząć pracę za darmo, bez konieczności używania karty kredytowej. Po przystąpieniu otrzymasz 5 kredytów AI, aby natychmiast rozpocząć budowę.
Użycie kredytu zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze dostosowania kosztują mniej niż kredyt, większe budowy mogą zużywać więcej. Twoje darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swój MVP, zobaczyć, jak staje się żywy, i uzyskać prawdziwe poczucie AI Builder przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań. Kiedy będziesz gotowy do publikowania, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting, domena i optymalizacja SEO są włączone – tylko hit publikuje i twój MVP działa na żywo.
Czy muszę umieć kodować, aby stworzyć MVP?
W ogóle. AI Builder używa konwersacyjnego podejścia do budowy – często nazywanego kodowaniem wibracyjnym. Po prostu opisujesz to, co chcesz zbudować w prostym języku, a AI przyniesie to do życia w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać funkcję? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ użytkownika? Opisz to. Jeśli jesteś nowy w koncepcji, nasz przewodnik po kodowaniu wibracyjnym prowadzi cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.
Ile czasu zajmuje zbudowanie MVP z AI Builder AI MVP builder?
Twój pierwszy MVP może być uruchomiony w ciągu kilku minut – wystarczy opisać swój pomysł, a AI Builder natychmiast go zbuduje. Od tego momentu zależy to od Ciebie i złożoności Twojego pomysłu. Im więcej funkcji chcesz dodać lub udoskonalić, tym więcej wezwań będziesz używać – ale każda zmiana jest tylko rozmową. Gdy będziesz zadowolony z tego, publikacja zajmie jedno kliknięcie.
Czy mogę monetyzować MVP?
Możesz wyświetlić podgląd i udostępnić swój MVP użytkownikom przed premierą, zebrać opinie i udoskonalić go. Wczesne testowanie pomaga potwierdzić popyt i ulepszyć produkt przed skalowaniem.
Co zrobić, jeśli po uruchomieniu będę musieć wprowadzić zmiany?
Aktualizacja MVP jest tak samo prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do swojego projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nią. To wszystko jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera. A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz dalej rozszerzać, AI Builder daje pełny dostęp do kodu.
Jak przetestować MVP?
Możesz wyświetlić podgląd i udostępnić swój MVP użytkownikom przed premierą, zebrać opinie i udoskonalić go. Wczesne testowanie pomaga potwierdzić popyt i ulepszyć produkt przed skalowaniem.
Jak hostować aplikację webową?
Horizons obejmuje hosting. Gdy Twój MVP będzie gotowy, możesz go opublikować jednym kliknięciem, korzystając z szybkiej, bezpiecznej platformy hostingowej i własnej nazwy domeny.