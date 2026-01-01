Tradycyjny rozwój MVP może kosztować tysiące dolarów i wymagać tygodni pracy. Dzięki AI Builder można rozpocząć pracę za darmo, bez konieczności używania karty kredytowej. Po przystąpieniu otrzymasz 5 kredytów AI, aby natychmiast rozpocząć budowę.

Użycie kredytu zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze dostosowania kosztują mniej niż kredyt, większe budowy mogą zużywać więcej. Twoje darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swój MVP, zobaczyć, jak staje się żywy, i uzyskać prawdziwe poczucie AI Builder przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań. Kiedy będziesz gotowy do publikowania, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting, domena i optymalizacja SEO są włączone – tylko hit publikuje i twój MVP działa na żywo.