Tutaj – wystarczy kliknąć „Rozpocznij za darmo”. Karta kredytowa nie jest wymagana. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż jeden kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać stronę rezerwacji lub aplikację, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons na własnej skórze, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.



Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI na Twojej stronie lub w aplikacji – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.



Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę, więc nie musisz nic więcej konfigurować – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twoja strona rezerwacji lub aplikacja zostanie uruchomiona.



Kończą Ci się środki? Możesz doładować je w dowolnym momencie i śledzić ich wykorzystanie z poziomu pulpitu nawigacyjnego.