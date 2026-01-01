Twój biznes, Twoja niestandardowa rezerwacja – stworzona w kilka minut

Od witryn rezerwacji konsultacyjnych po aplikacje rezerwacji restauracji – opisz, czego potrzebujesz, a AI Builder to zbuduje. Zarezerwuj, wysyłaj potwierdzenia i zarządzaj randkami – wszystko w jednym miejscu.
Zacznij za darmo

Płatne plany już od 11,99 zł/mies.

Twój biznes, Twoja niestandardowa rezerwacja – stworzona w kilka minut

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć przyjmować rezerwacje online

Od tworzenia strony rezerwacji po wysyłanie potwierdzeń i synchronizację kalendarza – AI Builder zajmuje się wszystkim.

Utwórz stronę do planowania lub aplikację

Uruchom strony gotowe do rezerwacji w ciągu kilku minut, komunikując się z AI lub korzystając z szablonów.
Utwórz stronę do planowania lub aplikację

Wszystko, aby napędzać rozwój

Hosting, domena i poczta e-mail – wszystko w cenie. Prosta konfiguracja dla narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.

Wszystko, aby napędzać rozwój

Wysyłaj potwierdzenia automatycznie

Każda rezerwacja wyzwala natychmiastowy e-mail z potwierdzeniem – bez ręcznego potwierdzania, bez pominiętych spotkań, bez konieczności dopytywania klientów.

Wysyłaj potwierdzenia automatycznie

Synchronizuj z narzędziami, z których już korzystasz

Połącz swój system rezerwacji z kalendarzem Google, kalendarzem lub innymi narzędziami, na których polegasz – wystarczy poprosić AI Builder, a on ustawi wszystko dla Ciebie.
Synchronizuj z narzędziami, z których już korzystasz

Utwórz stronę do planowania lub aplikację

Uruchom strony gotowe do rezerwacji w ciągu kilku minut, komunikując się z AI lub korzystając z szablonów.
Utwórz stronę do planowania lub aplikację

Wszystko, aby napędzać rozwój

Hosting, domena i poczta e-mail – wszystko w cenie. Prosta konfiguracja dla narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.

Wszystko, aby napędzać rozwój

Wysyłaj potwierdzenia automatycznie

Każda rezerwacja wyzwala natychmiastowy e-mail z potwierdzeniem – bez ręcznego potwierdzania, bez pominiętych spotkań, bez konieczności dopytywania klientów.

Wysyłaj potwierdzenia automatycznie

Synchronizuj z narzędziami, z których już korzystasz

Połącz swój system rezerwacji z kalendarzem Google, kalendarzem lub innymi narzędziami, na których polegasz – wystarczy poprosić AI Builder, a on ustawi wszystko dla Ciebie.
Synchronizuj z narzędziami, z których już korzystasz

Twoja rezerwacja online, zbudowana po Twojemu

Odkryj niektóre z najpopularniejszych projektów rezerwacyjnych, które ludzie tworzą za pomocą AI Builder – wszystko zbudowane po prostu opisując to, czego potrzebujesz.
Twoja rezerwacja online, zbudowana po Twojemu

Rezerwacja usług

Stwórz stronę do rezerwacji dla Twojego salonu piękności, sesji treningów personalnych, usług sprzątania lub napraw, wyprowadzania psów i nie tylko – Twoi klienci rezerwują online, a Ty skupiasz się na pracy.
Od stolików w restauracjach i wynajmu wakacyjnego po przestrzenie coworkingowe – pozwól klientom rezerwować swoje miejsce online, w dowolnym momencie.
Niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem, dentystą, terapeutą, coachem życiowym, konsultantem czy korepetytorem – zapewnij Twoim klientom prosty, profesjonalny sposób na rezerwację czasu z Tobą.
Sprzedawaj rejestracje na warsztaty, kursy mistrzowskie, webinary z ograniczoną liczbą miejsc lub zajęcia online z listami oczekujących – wszystko zarządzane w jednym miejscu.

Jak zbudować niestandardową stronę rezerwacji lub aplikację z AI

01

Opisz swój pomysł

Opisz stronę internetową lub aplikację do rezerwacji, której potrzebuje Twoja firma, i zobacz, jak staje się rzeczywistością — lub wybierz szablon, aby rozpocząć jeszcze szybciej.
02

Dostosuj i testuj

Dopracuj swoją stronę rezerwacji, rozmawiając z AI – dodaj swoje usługi, dostępność i wszelkie szczegóły, których potrzebują Twoi klienci. Zobacz podgląd na żywo, zanim opublikujesz.
03

Opublikuj jednym kliknięciem

Opublikuj, podłącz swoją domenę i możesz działać – Twoi klienci mogą od razu zacząć rezerwować.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.

Gotowe szablony

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Poznaj obszerne tutoriale, poradniki i instrukcje krok po kroku, które szybko przeprowadzą Cię od poziomu początkującego do eksperta w dziedzinie AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój pierwszy projekt AI i więcej.
Przewodnik wprowadzający

Przewodnik wprowadzający

Tutorial
Wideo
Ulepsz swoje podpowiedzi

Ulepsz swoje podpowiedzi

Tutorial
Wideo
Typowe błędy, których należy unikać

Typowe błędy, których należy unikać

Tutorial
Wideo

Zobacz, co jeszcze Horizons może stworzyć dla Twojej firmy

Aplikacje i sklepy e-commerce

Prezentacja biznesowa

Wewnętrzne narzędzia

Niestandardowy CRM

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz uruchomić Twój niestandardowy projekt rezerwacji?

Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa

Niestandardowa strona rezerwacji i aplikacja – najczęściej zadawane pytania

W przeciwieństwie do oprogramowania rezerwacyjnego, które blokuje przydatne funkcje za drogimi planami – lub pobiera opłatę za rzeczy, których nigdy nie będziesz używał – rozwiązanie dostosowane jest do Twoich dokładnych potrzeb biznesowych. Twoje usługi, marka, przepływ pracy i tylko te funkcje, które naprawdę są dla Ciebie ważne.

Z AI Builder, możesz zbudować dokładnie to, czego potrzebujesz – prostą stronę rezerwacyjną dla salonu, system rezerwacji dla restauracji, witrynę rezerwacji zajęć dla salonu fitness lub stronę rejestracji wydarzeń dla następnego warsztatu.

Wszelkie firmy, które wymagają umów lub rezerwacji – salony, terapeutów, trenerów, konsultantów, restauracje, studia fitness, organizatorzy wydarzeń, agenci nieruchomości i inne. Jeśli Twoja firma opiera się na rezerwacjach, AI Builder może zbudować niestandardowe rozwiązanie, które pasuje do sposobu pracy.

Wcale. Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia – często nazywane kodowaniem vibe. Po prostu opisujesz, co chcesz, w prostym języku, a AI tworzy to dla Ciebie w czasie rzeczywistym.

Chcesz dodać e-mail z potwierdzeniem? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zsynchronizować się z Kalendarzem Google? Opisz to. Chcesz zmienić kolor swojego formularza rezerwacji? Powiedz Horizons, a zostanie to zrobione w kilka sekund.

Działa również w ponad 80 językach, więc możesz tworzyć własnymi słowami – bez potrzeby używania technicznego słownictwa. Jeśli jesteś nowy w tym koncepcie, nasz przewodnik po kodowaniu vibe przeprowadzi Ciebie przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.

Tak – każda rezerwacja może wywołać natychmiastową wiadomość e-mail z potwierdzeniem do Twojego klienta, więc nie jest potrzebne ręczne potwierdzenie i nie ma ryzyka pominiętych spotkań.

Wystarczy poprosić program AI Builder o podłączenie strony rezerwacji lub aplikacji do kalendarza Google, kalendarza lub dowolnego innego narzędzia, którego używasz, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez program AI Builder w celu uzyskania klucza API. Po udostępnieniu żądanych danych, program AI Builder zajmie się resztą.

Tak, program AI Builder jest wyposażony w integrowany backend, który umożliwia tworzenie witryn i aplikacji rezerwacyjnych z uwierzytelnieniem użytkownika i zarządzaniem kontami. Oznacza to, że klienci mogą się zalogować, przeglądać nadchodzące rezerwacje i zarządzać terminami – bez konieczności używania żadnych narzędzi zewnętrznych lub konfiguracji technicznych.

Aktualizacja strony rezerwacji lub aplikacji jest tak samo prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nią. Wszystko to jest częścią doświadczenia w kodowaniu wibracyjnym, nie potrzebujesz dewelopera.

A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz zwiększyć skalę, AI Builder daje Ci pełny dostęp do kodu, dzięki czemu możesz go wykorzystać tak daleko, jak chcesz.

Tutaj – wystarczy kliknąć „Rozpocznij za darmo”. Karta kredytowa nie jest wymagana. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż jeden kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać stronę rezerwacji lub aplikację, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons na własnej skórze, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.

Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI na Twojej stronie lub w aplikacji – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.

Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę, więc nie musisz nic więcej konfigurować – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twoja strona rezerwacji lub aplikacja zostanie uruchomiona.

Kończą Ci się środki? Możesz doładować je w dowolnym momencie i śledzić ich wykorzystanie z poziomu pulpitu nawigacyjnego.

Hostinger oferuje dwa sposoby na stworzenie strony rezerwacyjnej – za pomocą platformy Horizons opartej na kodowaniu vibe i Kreatora stron Hostinger typu „przeciągnij i upuść” – a różnica tkwi już w nazwie.

Kreator stron Hostinger pozwala zacząć od szablonu lub wygenerować stronę rezerwacyjną na podstawie opisu, a następnie dostosować ją, przeciągając i upuszczając gotowe elementy. To świetne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje szybko uruchomić przejrzystą, prostą stronę rezerwacyjną.

Horizons przyjmuje podejście konwersacyjne – rozmawiasz z AI, a ona wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym, dając Ci znacznie większą swobodę personalizacji. Pozwala również tworzyć bardziej zaawansowane projekty, takie jak aplikacje rezerwacyjne z logowaniem użytkowników i funkcjonalnością członkostwa, dzięki zintegrowanemu zapleczu. A dla tych, którzy tego potrzebują, dostępny jest również pełny dostęp do kodu.

Oba narzędzia są stworzone dla osób bez wiedzy technicznej – różnica sprowadza się do tego, jak lubisz tworzyć i ile elastyczności potrzebujesz.

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