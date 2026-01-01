Twój biznes, Twoja niestandardowa rezerwacja – stworzona w kilka minut
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć przyjmować rezerwacje online
Utwórz stronę do planowania lub aplikację
Wszystko, aby napędzać rozwój
Hosting, domena i poczta e-mail – wszystko w cenie. Prosta konfiguracja dla narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.
Wysyłaj potwierdzenia automatycznie
Każda rezerwacja wyzwala natychmiastowy e-mail z potwierdzeniem – bez ręcznego potwierdzania, bez pominiętych spotkań, bez konieczności dopytywania klientów.
Synchronizuj z narzędziami, z których już korzystasz
Utwórz stronę do planowania lub aplikację
Wszystko, aby napędzać rozwój
Hosting, domena i poczta e-mail – wszystko w cenie. Prosta konfiguracja dla narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.
Wysyłaj potwierdzenia automatycznie
Każda rezerwacja wyzwala natychmiastowy e-mail z potwierdzeniem – bez ręcznego potwierdzania, bez pominiętych spotkań, bez konieczności dopytywania klientów.
Synchronizuj z narzędziami, z których już korzystasz
Twoja rezerwacja online, zbudowana po Twojemu
Rezerwacja usług
System rezerwacji
Umawianie spotkań
Sprzedaż biletów na wydarzenia
Jak zbudować niestandardową stronę rezerwacji lub aplikację z AI
Opisz swój pomysł
Dostosuj i testuj
Opublikuj jednym kliknięciem
Wybierz szablon. Spersonalizuj go.
Gotowe szablony
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Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Niestandardowa strona rezerwacji i aplikacja – najczęściej zadawane pytania
Co to jest niestandardowa strona rezerwacji czy aplikacja?
W przeciwieństwie do oprogramowania rezerwacyjnego, które blokuje przydatne funkcje za drogimi planami – lub pobiera opłatę za rzeczy, których nigdy nie będziesz używał – rozwiązanie dostosowane jest do Twoich dokładnych potrzeb biznesowych. Twoje usługi, marka, przepływ pracy i tylko te funkcje, które naprawdę są dla Ciebie ważne.
Z AI Builder, możesz zbudować dokładnie to, czego potrzebujesz – prostą stronę rezerwacyjną dla salonu, system rezerwacji dla restauracji, witrynę rezerwacji zajęć dla salonu fitness lub stronę rejestracji wydarzeń dla następnego warsztatu.
Jakie rodzaje firm mogą korzystać z AI Builder do dokonywania rezerwacji?
Wszelkie firmy, które wymagają umów lub rezerwacji – salony, terapeutów, trenerów, konsultantów, restauracje, studia fitness, organizatorzy wydarzeń, agenci nieruchomości i inne. Jeśli Twoja firma opiera się na rezerwacjach, AI Builder może zbudować niestandardowe rozwiązanie, które pasuje do sposobu pracy.
Czy potrzebuję umiejętności kodowania lub wiedzy technicznej, aby stworzyć stronę lub aplikację do rezerwacji online?
Wcale. Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia – często nazywane kodowaniem vibe. Po prostu opisujesz, co chcesz, w prostym języku, a AI tworzy to dla Ciebie w czasie rzeczywistym.
Chcesz dodać e-mail z potwierdzeniem? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zsynchronizować się z Kalendarzem Google? Opisz to. Chcesz zmienić kolor swojego formularza rezerwacji? Powiedz Horizons, a zostanie to zrobione w kilka sekund.
Działa również w ponad 80 językach, więc możesz tworzyć własnymi słowami – bez potrzeby używania technicznego słownictwa. Jeśli jesteś nowy w tym koncepcie, nasz przewodnik po kodowaniu vibe przeprowadzi Ciebie przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć.
Czy mogę wysyłać automatyczne potwierdzenia rezerwacji?
Tak – każda rezerwacja może wywołać natychmiastową wiadomość e-mail z potwierdzeniem do Twojego klienta, więc nie jest potrzebne ręczne potwierdzenie i nie ma ryzyka pominiętych spotkań.
Czy mogę zsynchronizować moją stronę rezerwacji lub aplikację z Kalendarzem Google lub Calendly?
Wystarczy poprosić program AI Builder o podłączenie strony rezerwacji lub aplikacji do kalendarza Google, kalendarza lub dowolnego innego narzędzia, którego używasz, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez program AI Builder w celu uzyskania klucza API. Po udostępnieniu żądanych danych, program AI Builder zajmie się resztą.
Czy moi klienci mogą tworzyć konta i zarządzać własnymi rezerwacjami?
Tak, program AI Builder jest wyposażony w integrowany backend, który umożliwia tworzenie witryn i aplikacji rezerwacyjnych z uwierzytelnieniem użytkownika i zarządzaniem kontami. Oznacza to, że klienci mogą się zalogować, przeglądać nadchodzące rezerwacje i zarządzać terminami – bez konieczności używania żadnych narzędzi zewnętrznych lub konfiguracji technicznych.
A co, jeśli będę chcieć wprowadzić zmiany, gdy moja firma się rozwinie?
Aktualizacja strony rezerwacji lub aplikacji jest tak samo prosta, jak jej budowa. Wystarczy wrócić do projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nią. Wszystko to jest częścią doświadczenia w kodowaniu wibracyjnym, nie potrzebujesz dewelopera.
A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz zwiększyć skalę, AI Builder daje Ci pełny dostęp do kodu, dzięki czemu możesz go wykorzystać tak daleko, jak chcesz.
Gdzie mogę zacząć od strony z niestandardowymi rezerwacjami AI Builder i aplikacji Builder?
Tutaj – wystarczy kliknąć „Rozpocznij za darmo”. Karta kredytowa nie jest wymagana. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze poprawki kosztują mniej niż jeden kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać stronę rezerwacji lub aplikację, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons na własnej skórze, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.
Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI na Twojej stronie lub w aplikacji – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.
Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting i domena są już wliczone w cenę, więc nie musisz nic więcej konfigurować – wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twoja strona rezerwacji lub aplikacja zostanie uruchomiona.
Kończą Ci się środki? Możesz doładować je w dowolnym momencie i śledzić ich wykorzystanie z poziomu pulpitu nawigacyjnego.
Jaka jest różnica między AI Builder i Hostinger Website Builder do rezerwacji stron?
Hostinger oferuje dwa sposoby na stworzenie strony rezerwacyjnej – za pomocą platformy Horizons opartej na kodowaniu vibe i Kreatora stron Hostinger typu „przeciągnij i upuść” – a różnica tkwi już w nazwie.
Kreator stron Hostinger pozwala zacząć od szablonu lub wygenerować stronę rezerwacyjną na podstawie opisu, a następnie dostosować ją, przeciągając i upuszczając gotowe elementy. To świetne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje szybko uruchomić przejrzystą, prostą stronę rezerwacyjną.
Horizons przyjmuje podejście konwersacyjne – rozmawiasz z AI, a ona wprowadza zmiany w czasie rzeczywistym, dając Ci znacznie większą swobodę personalizacji. Pozwala również tworzyć bardziej zaawansowane projekty, takie jak aplikacje rezerwacyjne z logowaniem użytkowników i funkcjonalnością członkostwa, dzięki zintegrowanemu zapleczu. A dla tych, którzy tego potrzebują, dostępny jest również pełny dostęp do kodu.
Oba narzędzia są stworzone dla osób bez wiedzy technicznej – różnica sprowadza się do tego, jak lubisz tworzyć i ile elastyczności potrzebujesz.