Micro SaaS to wysoce wyspecjalizowana aplikacja SaaS, która obsługuje wąską niszę, często budowana i obsługiwana przez mały zespół lub nawet przez samotnego założyciela. Takie strony mogą być szybsze w uruchomieniu i łatwiejsze w zarządzaniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz przewodnik po micro SaaS.