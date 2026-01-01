Łatwe tworzenie aplikacji SaaS

Przekształć pomysł aplikacji mikro SaaS w produkt na żywo z łatwością za pomocą platformy bez kodu Hostinger AI Builder.
Zacznij za darmo

Plany płatne już od 11,99 zł/mies.

Łatwe tworzenie aplikacji SaaS

Budować szybciej i łatwiej z AI Builder bez kodu SaaS Builder

Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, uruchamiania i rozwijania Twojego SaaS.

Wszechstronny partner AI

Wystarczy, że opiszesz swój pomysł na SaaS, a AI go zbuduje – od logiki backendu po projekt – w pełni funkcjonalny produkt gotowy do uruchomienia w kilka minut. Bez kodowania, bez zespołu technicznego, bez czekania.
Wszechstronny partner AI

Wszystko gotowe do publikacji

Hosting, domena, poczta e-mail i optymalizacja SEO – wszystko w cenie. Bez oddzielnych kont i skomplikowanej konfiguracji.

Wszystko gotowe do publikacji

Wbudowany backend

Wbudowane bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików – nie są potrzebne żadne zewnętrzne narzędzia – dzięki czemu Twój SaaS od razu działa jak prawdziwy produkt.

Wbudowany backend

Zarabiaj od dziś

Oferuj wiele poziomów subskrypcji z płynnymi ulepszeniami lub obniżeniami planu. 0% opłat transakcyjnych i natywna integracja ze Stripe sprawiają, że powtarzające się przychody są bezproblemowe.
Zarabiaj od dziś

Wszechstronny partner AI

Wystarczy, że opiszesz swój pomysł na SaaS, a AI go zbuduje – od logiki backendu po projekt – w pełni funkcjonalny produkt gotowy do uruchomienia w kilka minut. Bez kodowania, bez zespołu technicznego, bez czekania.
Wszechstronny partner AI

Wszystko gotowe do publikacji

Hosting, domena, poczta e-mail i optymalizacja SEO – wszystko w cenie. Bez oddzielnych kont i skomplikowanej konfiguracji.

Wszystko gotowe do publikacji

Wbudowany backend

Wbudowane bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików – nie są potrzebne żadne zewnętrzne narzędzia – dzięki czemu Twój SaaS od razu działa jak prawdziwy produkt.

Wbudowany backend

Zarabiaj od dziś

Oferuj wiele poziomów subskrypcji z płynnymi ulepszeniami lub obniżeniami planu. 0% opłat transakcyjnych i natywna integracja ze Stripe sprawiają, że powtarzające się przychody są bezproblemowe.
Zarabiaj od dziś

Rozwiązania SaaS, które możesz stworzyć — bez kodu, tylko Twoja kreatywność

Poznaj prawdziwe przykłady produktów SaaS, które możesz tworzyć za pomocą Hostinger AI Builder – wszystko zbudowane po prostu opisując to, czego potrzebujesz.
Rozwiązania SaaS, które możesz stworzyć — bez kodu, tylko Twoja kreatywność

Edukacyjne micro SaaS

Twórz narzędzia do nauki – minikursy, ćwiczenia językowe, certyfikaty, które pomagają korepetytorom i małym zespołom szkoleniowym prowadzić ustrukturyzowane lekcje i śledzić postępy bez pełnego systemu LMS.Zacznij tworzyć
Pomóż firmom zarządzać leadami, śledzić relacje z klientami i zamykać więcej transakcji – zbuduj w pełni dostosowany CRM i oferuj go w ramach subskrypcji zespołom sprzedaży i agencjom.Zacznij tworzyć
Pomóż użytkownikom tworzyć podpisy, pomysły na posty, hashtagi, haczyki i treści gotowe na platformy na podstawie prostych podpowiedzi.Zacznij tworzyć
Pozwól restauracjom zarządzać rezerwacjami, śledzić dostępność stolików i wysyłać e-maile z potwierdzeniami – stwórz specjalistyczne narzędzie do rezerwacji i zaoferuj je firmom z branży hotelarskiej.Zacznij tworzyć
Twórz aplikacje do planowania treningów, śledzenia postępów, planowania posiłków i wyzwań, które motywują użytkowników do regularności, jednocześnie dając trenerom i twórcom możliwość opakowania i sprzedaży programów.Zacznij tworzyć
Zbuduj własną platformę podcastową – udostępniaj odcinki, zwiększaj swoją publiczność i pobieraj opłaty za treści premium lub ekskluzywne poprzez subskrypcje.Zacznij tworzyć
Stwórz platformę z ograniczonym dostępem, gdzie członkowie płacą za dostęp do ekskluzywnych treści, kursów lub społeczności – ustalaj własne ceny, zarządzaj subskrypcjami i zwiększaj swoje cykliczne przychody.Zacznij tworzyć

Jak stworzyć aplikację SaaS

01

Opisz swój pomysł

Powiedz AI, czego ma dotyczyć Twój produkt SaaS, i zobacz, jak ożywa – możesz też wybrać szablon, aby rozpocząć jeszcze szybciej.
02

Dostosuj i przetestuj

Dopracuj wszystko, komunikując się z AI – dostosuj funkcje, skonfiguruj płatności i logowania, a następnie obejrzyj wszystko na żywo przed uruchomieniem.
03

Publikuj jednym kliknięciem

Kliknij „Publikuj”, a Twoja usługa SaaS będzie dostępna – hosting, domena i optymalizacja SEO w cenie. Zacznij od razu wdrażać pierwszych użytkowników.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.

Gotowe szablony

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poznaj obszerne tutoriale, poradniki i instrukcje krok po kroku, które szybko przeprowadzą Cię od poziomu początkującego do eksperta w dziedzinie AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć swój pierwszy projekt AI i więcej.
Co to jest SaaS

Co to jest SaaS

Tutorial
Jak zbudować produkt SaaS

Jak zbudować produkt SaaS

Tutorial
Pomysły na mikro SaaS

Pomysły na mikro SaaS

Tutorial
Wideo

Więcej sposobów na monetizację z AI Builder

Sprzedawaj online

Uzyskaj rezerwacje

Twórz własne narzędzia AI

Utwórz szablon, zarabiaj na prowizji

Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz wprowadzić swój wyjątkowy pomysł w życie?

Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa

Często zadawane pytania dotyczące tworzenia aplikacji SaaS

Tworzenie aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa) polega na tworzeniu narzędzi lub usług w chmurze, do których użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zazwyczaj w ramach subskrypcji. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, aplikacje SaaS nie wymagają pobierania ani instalacji – wszystko działa online.

Chcesz odkryć możliwości przyjazne dla startupów? Sprawdź naszą listę pomysłów na SaaS, aby znaleźć inspirację.

Nie — i z AI Builder, nie musisz uczyć się HTML, CSS lub jakichkolwiek ramek. AI Builder używa konwersacyjnego podejścia do budowy — często nazywanego kodowaniem wibracyjnym. Po prostu opisujesz, co chcesz, aby aplikacja SaaS robiła w prostym języku, a AI buduje ją dla Ciebie w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać nową funkcję? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ użytkownika? Opisz to. Jeśli jesteś nowy w koncepcji, nasz przewodnik kodowania wibracyjnego SaaS examples prowadzi Cię przez wszystko, co potrzebujesz wiedzieć.

Koszty różnią się w zależności od podejścia. Samodzielne kodowanie zajmuje czas, ale mniej pieniędzy; zatrudnienie programistów może być kosztowne. Korzystanie z kreatora SaaS bez kodu, takiego jak Hostinger Horizons, jest przyjazne dla budżetu, z przystępnymi cenowo planami, które zaczynają się od 11,99 zł/mies. i pozwalają budować, testować i uruchamiać produkty SaaS bez dużych nakładów początkowych.

Możesz zacząć za darmo — nie jest wymagana karta kredytowa. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, aby od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia — prostsze poprawki kosztują mniej niż kredyt, większe kompilacje mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoją aplikację SaaS, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting, domena i optymalizacja SEO są wliczone w cenę — wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twoje SaaS zostanie uruchomione.

Kończą Ci się środki? Możesz doładować je w dowolnym momencie i śledzić ich wykorzystanie z poziomu pulpitu nawigacyjnego.

Możesz zarobić na aplikacjach SaaS za pośrednictwem subskrypcji miesięcznych, planów premium, zakupów w aplikacjach lub reklam. Hostinger AI Builder integruje się z systemami płatności, takimi jak Stripe, co ułatwia konfigurowanie rozliczeń.

Skuteczny marketing SaaS obejmuje SEO, kampanie w mediach społecznościowych, reklamy płatne, marketing e-mailowy i współpracę z influencerami. Kluczowe jest zidentyfikowanie grupy docelowej i określenie wartości aplikacji.

Dowiedz się więcej w naszym poradniku marketingu SaaS.

Micro SaaS to wysoce wyspecjalizowana aplikacja SaaS, która obsługuje wąską niszę, często budowana i obsługiwana przez mały zespół lub nawet przez samotnego założyciela. Takie strony mogą być szybsze w uruchomieniu i łatwiejsze w zarządzaniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz przewodnik po micro SaaS.

Utrzymanie obejmuje regularne aktualizowanie aplikacji, naprawienie błędów, poprawę bezpieczeństwa i dodanie nowych funkcji. Hostinger AI Builder ułatwia to, łącząc aktualizacje, hosting i monitorowanie w jedną bezproblemową platformę.

Testowanie pomaga wykryć błędy i upewnić się, że aplikacja SaaS działa na różnych urządzeniach. Możesz ręcznie testować funkcje lub korzystać z zautomatyzowanych narzędzi testowych. Hostinger AI Builder umożliwia przeglądanie i testowanie w środowisku sandbox przed publikacją.

Bezpieczeństwo SaaS obejmuje ochronę danych użytkowników, egzekwowanie silnej uwierzytelniania, stosowanie protokołu SSL i regularne monitorowanie zagrożeń. Hostinger AI Builder zajmuje się kluczowymi funkcjami zabezpieczeń, pomagając uruchomić z pewnością.

Tradycyjnie wdrożenie i hosting wymagają konfigurowania serwerów, konfigurowania środowisk i zarządzania domenami. Dzięki Hostinger AI Builder wszystko jest zintegrowane — można budować i uruchamiać w jednym miejscu, z hostingem, niestandardowymi domenami i SSL.

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