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Wbudowane bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików – nie są potrzebne żadne zewnętrzne narzędzia – dzięki czemu Twój SaaS od razu działa jak prawdziwy produkt.
Zarabiaj od dziś
Wszechstronny partner AI
Wszystko gotowe do publikacji
Hosting, domena, poczta e-mail i optymalizacja SEO – wszystko w cenie. Bez oddzielnych kont i skomplikowanej konfiguracji.
Wbudowany backend
Wbudowane bazy danych, konta użytkowników i miejsce do przechowywania plików – nie są potrzebne żadne zewnętrzne narzędzia – dzięki czemu Twój SaaS od razu działa jak prawdziwy produkt.
Zarabiaj od dziś
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Często zadawane pytania dotyczące tworzenia aplikacji SaaS
Czym jest tworzenie aplikacji SaaS?
Tworzenie aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa) polega na tworzeniu narzędzi lub usług w chmurze, do których użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zazwyczaj w ramach subskrypcji. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, aplikacje SaaS nie wymagają pobierania ani instalacji – wszystko działa online.
Chcesz odkryć możliwości przyjazne dla startupów? Sprawdź naszą listę pomysłów na SaaS, aby znaleźć inspirację.
Czy muszę umieć kodować, aby stworzyć aplikację SaaS?
Nie — i z AI Builder, nie musisz uczyć się HTML, CSS lub jakichkolwiek ramek. AI Builder używa konwersacyjnego podejścia do budowy — często nazywanego kodowaniem wibracyjnym. Po prostu opisujesz, co chcesz, aby aplikacja SaaS robiła w prostym języku, a AI buduje ją dla Ciebie w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać nową funkcję? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ użytkownika? Opisz to. Jeśli jesteś nowy w koncepcji, nasz przewodnik kodowania wibracyjnego SaaS examples prowadzi Cię przez wszystko, co potrzebujesz wiedzieć.
Ile kosztuje stworzenie aplikacji SaaS?
Koszty różnią się w zależności od podejścia. Samodzielne kodowanie zajmuje czas, ale mniej pieniędzy; zatrudnienie programistów może być kosztowne. Korzystanie z kreatora SaaS bez kodu, takiego jak Hostinger Horizons, jest przyjazne dla budżetu, z przystępnymi cenowo planami, które zaczynają się od 11,99 zł/mies. i pozwalają budować, testować i uruchamiać produkty SaaS bez dużych nakładów początkowych.
Możesz zacząć za darmo — nie jest wymagana karta kredytowa. Po zarejestrowaniu otrzymasz 5 kredytów AI, aby od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia — prostsze poprawki kosztują mniej niż kredyt, większe kompilacje mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoją aplikację SaaS, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons przed podjęciem jakichkolwiek działań.
Gdy zdecydujesz się na publikację, po prostu przełącz się na jeden z naszych płatnych planów. Hosting, domena i optymalizacja SEO są wliczone w cenę — wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twoje SaaS zostanie uruchomione.
Kończą Ci się środki? Możesz doładować je w dowolnym momencie i śledzić ich wykorzystanie z poziomu pulpitu nawigacyjnego.
Jak mogę zarabiać na swojej aplikacji SaaS?
Możesz zarobić na aplikacjach SaaS za pośrednictwem subskrypcji miesięcznych, planów premium, zakupów w aplikacjach lub reklam. Hostinger AI Builder integruje się z systemami płatności, takimi jak Stripe, co ułatwia konfigurowanie rozliczeń.
Jak mogę wypromować swoją aplikację SaaS?
Skuteczny marketing SaaS obejmuje SEO, kampanie w mediach społecznościowych, reklamy płatne, marketing e-mailowy i współpracę z influencerami. Kluczowe jest zidentyfikowanie grupy docelowej i określenie wartości aplikacji.
Dowiedz się więcej w naszym poradniku marketingu SaaS.
Jaka jest różnica między SaaS i mikro SaaS?
Micro SaaS to wysoce wyspecjalizowana aplikacja SaaS, która obsługuje wąską niszę, często budowana i obsługiwana przez mały zespół lub nawet przez samotnego założyciela. Takie strony mogą być szybsze w uruchomieniu i łatwiejsze w zarządzaniu.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz przewodnik po micro SaaS.
Jak utrzymywać aplikację SaaS?
Utrzymanie obejmuje regularne aktualizowanie aplikacji, naprawienie błędów, poprawę bezpieczeństwa i dodanie nowych funkcji. Hostinger AI Builder ułatwia to, łącząc aktualizacje, hosting i monitorowanie w jedną bezproblemową platformę.
Jak przetestować aplikację SaaS?
Testowanie pomaga wykryć błędy i upewnić się, że aplikacja SaaS działa na różnych urządzeniach. Możesz ręcznie testować funkcje lub korzystać z zautomatyzowanych narzędzi testowych. Hostinger AI Builder umożliwia przeglądanie i testowanie w środowisku sandbox przed publikacją.
Jak zabezpieczyć aplikację SaaS?
Bezpieczeństwo SaaS obejmuje ochronę danych użytkowników, egzekwowanie silnej uwierzytelniania, stosowanie protokołu SSL i regularne monitorowanie zagrożeń. Hostinger AI Builder zajmuje się kluczowymi funkcjami zabezpieczeń, pomagając uruchomić z pewnością.
Jak wdrożyć i hostować aplikację SaaS?
Tradycyjnie wdrożenie i hosting wymagają konfigurowania serwerów, konfigurowania środowisk i zarządzania domenami. Dzięki Hostinger AI Builder wszystko jest zintegrowane — można budować i uruchamiać w jednym miejscu, z hostingem, niestandardowymi domenami i SSL.