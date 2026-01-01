Jak to działa
Udostępnij swój link polecający
Poczekaj, aż dokona aktualizacji
Otrzymaj wynagrodzenie
Pomóż innym zacząć budować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i otrzymaj nagrodę
Używaj swojego linku polecającego w dowolnym miejscu
- Wyślij go bezpośrednio do znajomego rozpoczynającego projekt
- Dodaj go do swojej treści lub biografii w mediach społecznościowych
- Umieść go w swoich społecznościach lub czatach grupowych
Twoja nagroda: 20% prowizji
Program referencyjny Hostinger AI Builder
Gdzie mogę zdobyć link polecający?
Możesz znaleźć swój link polecający na jeden z następujących sposobów:
- Z panelu poleceń
- Z platformy Hostinger Horizons — wystarczy kliknąć ikonę menu w lewym górnym rogu i wybrać „Poleć”
Ile osób mogę polecić?
Nie ma limitu na liczbę osób, które możesz polecić za pośrednictwem programu referencyjnego Hostinger. Podziel się swoim linkem i promuj Hostinger AI Builder do jak największej liczby znajomych.
Ile mogę zarobić?
Ponieważ liczba poleconych jest nieograniczona, Twoje zarobki również. Zarobisz 20% od każdej kwalifikującej się sprzedaży, a to od Ciebie zależy, ile sprzedaży uda Ci się zrealizować.
Co otrzyma mój znajomy?
Otrzymują dodatkowe 20% zniżki na swój pierwszy plan Hostinger AI Builder.
Dlaczego na otrzymanie wynagrodzenia muszę czekać 45 dni?
Oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Oznacza to, że nowi użytkownicy mają do 30 dni od zakupu na złożenie wniosku o pełny zwrot pieniędzy.Dodatkowe 15 dni jest wymagane na cele księgowe i administracyjne.
W jaki sposób otrzymam swoje zarobki?
Możesz wybrać PayPal lub przelew bankowy w panelu poleceń.PayPal codziennie wysyła środki użytkownikom, którzy zgromadzili 50 USD. Jednak ze względu na automatyzację, możesz otrzymać płatność następnego dnia.Aby dokonać przelewu bankowego, musisz zebrać 200 USD. Następnie musisz poczekać do ostatniego czwartku miesiąca, kiedy przetwarzane są wszystkie przelewy bankowe. Jeśli kwalifikujesz się do nagrody po tym dniu, zostanie ona przetworzona w kolejnym miesiącu.W zależności od polityki Twojego banku, przelewy bankowe mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami i różnicami kursowymi, co może zmniejszyć kwotę nagrody. Aby uniknąć tych opłat, możesz skorzystać z PayPal.
Jak mogę sprawdzić status moich poleceń?
W panelu poleceń znajdziesz sekcję „Moje nagrody”. Możesz tu śledzić swoje polecenia i przeglądać zarówno wypłacone, jak i oczekujące prowizje.