Udostępnij Hostinger AI Builder i zarabiaj do 150 USD

Zarabiaj 20% kwoty, którą Twój przyjaciel płaci za swój pierwszy plan Hostinger AI Builder (do 150 USD). Dodatkowo Twój przyjaciel otrzymuje dodatkowe 20% zniżki.
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Jak to działa

01

Udostępnij swój link polecający

Kopiuj swój niestandardowy link bezpośrednio z Hostinger AI Builder lub referrals dashboard i udostępnij go swoim znajomym.
02

Poczekaj, aż dokona aktualizacji

Uzyskaj nagrodę, gdy Twoi znajomi kupią swój pierwszy plan Hostinger AI Builder i korzystają z usług przez ponad 45 dni.
03

Otrzymaj wynagrodzenie

Twoje zarobki zostaną przesłane do Ciebie za pośrednictwem systemu PayPal, przelewem bankowym lub na saldo Hostinger.

Pomóż innym zacząć budować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i otrzymaj nagrodę

Używaj swojego linku polecającego w dowolnym miejscu

Używaj swojego linku polecającego w dowolnym miejscu

  • Wyślij go bezpośrednio do znajomego rozpoczynającego projekt
  • Dodaj go do swojej treści lub biografii w mediach społecznościowych
  • Umieść go w swoich społecznościach lub czatach grupowych
Twoja nagroda: 20% prowizji

Twoja nagroda: 20% prowizji

Zdobądź nagrody, gdy Twoi znajomi kupią swój pierwszy plan Hostinger AI Builder i używają go przez ponad 45 dni.

Program referencyjny Hostinger AI Builder

Możesz znaleźć swój link polecający na jeden z następujących sposobów:

  • Z panelu poleceń
  • Z platformy Hostinger Horizons — wystarczy kliknąć ikonę menu w lewym górnym rogu i wybrać „Poleć”

Nie ma limitu na liczbę osób, które możesz polecić za pośrednictwem programu referencyjnego Hostinger. Podziel się swoim linkem i promuj Hostinger AI Builder do jak największej liczby znajomych.

Ponieważ liczba poleconych jest nieograniczona, Twoje zarobki również. Zarobisz 20% od każdej kwalifikującej się sprzedaży, a to od Ciebie zależy, ile sprzedaży uda Ci się zrealizować.

Otrzymują dodatkowe 20% zniżki na swój pierwszy plan Hostinger AI Builder.

Oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Oznacza to, że nowi użytkownicy mają do 30 dni od zakupu na złożenie wniosku o pełny zwrot pieniędzy.

Dodatkowe 15 dni jest wymagane na cele księgowe i administracyjne.

Możesz wybrać PayPal lub przelew bankowy w panelu poleceń.

PayPal codziennie wysyła środki użytkownikom, którzy zgromadzili 50 USD. Jednak ze względu na automatyzację, możesz otrzymać płatność następnego dnia.

Aby dokonać przelewu bankowego, musisz zebrać 200 USD. Następnie musisz poczekać do ostatniego czwartku miesiąca, kiedy przetwarzane są wszystkie przelewy bankowe. Jeśli kwalifikujesz się do nagrody po tym dniu, zostanie ona przetworzona w kolejnym miesiącu.

W zależności od polityki Twojego banku, przelewy bankowe mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami i różnicami kursowymi, co może zmniejszyć kwotę nagrody. Aby uniknąć tych opłat, możesz skorzystać z PayPal.

W panelu poleceń znajdziesz sekcję „Moje nagrody”. Możesz tu śledzić swoje polecenia i przeglądać zarówno wypłacone, jak i oczekujące prowizje.

Poleć i zarób do 150 USD

Zarabiaj 20% kwoty, którą Twój przyjaciel płaci za swój pierwszy plan Hostinger AI Builder (do 150 USD).

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