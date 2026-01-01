Horizons wykorzystuje najlepsze dostępne duże modele językowe, szkolone na ogromnych ilościach danych. Niezależnie od tego, czy tworzysz treści, projektujesz układy, czy budujesz narzędzia online, nasza sztuczna inteligencja rozumie Twoje prośby i dostarcza wyniki zgodne z Twoją wizją.

A ponieważ Twoja prywatność ma znaczenie, nigdy nie używamy Twoich podpowiedzi czy danych projektu do szkolenia modeli.