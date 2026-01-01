Istnieje strona internetową, która przypadła Ci do gustu? Masz naszkicowany układ? Prześlij dowolne materiały wizualne do Horizons, a AI przekształci je w działającą stronę internetową lub aplikację webową w ciągu kilku sekund.

Po utworzeniu możesz łatwo aktualizować tekst, kolory i funkcje za pomocą prostych poleceń – nie są wymagane żadne umiejętności techniczne.