Twój projekt zoptymalizowany dla SEO i AI

Kreator AI Hostinger automatycznie generuje wszystko, co jest potrzebne, aby Twoje strony zostały indeksowane przez wyszukiwarki i lepiej zrozumiane przez narzędzia AI, takie jak ChatGPT, Gemini i Meta AI.
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Automatycznie zoptymalizowane pod kątem widoczności

Po opublikowaniu strony bez kodu na własnej domenie pliki SEO i AI (sitemap.xml, robots.txt, llms.txt) powstają automatycznie. Wyszukiwarki i narzędzia AI od razu wiedzą, gdzie szukać Twoich treści — bez ustawień.
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Inteligentna publikacja pod SEO i odkrywanie przez AI

Platforma wyszukiwania AI

Pomóż narzędziom takim jak ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity i Meta AI zrozumieć Twoją stronę. Dzięki automatycznie generowanemu plikowi LLMs.txt systemy AI wiedzą dokładnie, gdzie szukać, zwiększając szanse na rekomendowanie Twojej treści w odpowiedziach i podsumowaniach.
Kreator AI tworzy pliki sitemap.xml i robots.txt dla każdego opublikowanego projektu — zachowując strukturę, możliwość wyszukiwania i zgodność z najlepszymi praktykami SEO.
Kreator AI Hostinger automatycznie zajmuje się podstawowymi elementami SEO, takimi jak metadane, sitemap.xml, llms.txt i robots.txt, bez konieczności wtyczek ani dodatkowych narzędzi. Wystarczy opublikować swoją stronę, stronę docelową lub projekt cyfrowy, a on jest gotowy do indeksu przez wyszukiwarki obsługujące treści renderowane JavaScript.

Nowość w SEO ze sztuczną inteligencją? Obejrzyj i dowiedz się w kilka minut

W tych krótkich filmikach pokazujemy, czym jest Generative Engine Optimization (GEO) i jak zadbać, aby Twoje treści były widoczne.

Co użytkownicy mówią o Kreatorze AI Hostinger

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Kreator AI Hostinger przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Kreator AI Hostinger i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Kreator AI Hostinger może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Kreator AI Hostinger to nowy i innowacyjny sposób tworzenia projektów MVP i testowania pomysłów przed wdrożeniem ich w pełni.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Kreatora AI Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Kreator AI Hostinger to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Kreatorem AI Hostinger! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger poradził sobie z Kreatorem AI... To niesamowite, jak szybko każdy może dzięki niemu wdrożyć frontend i backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście projektów do zrealizowania, AŻ do momentu, aż stworzyliście Kreator AI. Nie znam się na kodowaniu aplikacji webowych. 0 i jest. Mój wymarzony projekt, który ma pomóc innym, jest JUŻ OPUBLIKOWANY. Hura!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Kreator AI Hostinger to prawdziwy przełom w porównaniu z innymi. Skonfigurowanie subdomeny dla mojego bloga w aplikacji webowej było tak proste, że aż pomyślałem: „Wow!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje webowe, po prostu wprowadzając polecenie w Kreatorze AI Hostinger. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Kreator AI Hostinger i to jest game-changer! Ten bezkodowy kreator aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Z Kreatorem AI Hostinger możesz stworzyć naprawdę fajne rzeczy. To coś więcej niż typowy kreator stron internetowych.

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