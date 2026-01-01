Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w kodowaniu, aby stworzyć aplikację webową. Podczas gdy tradycyjne tworzenie oprogramowania wymaga nauki języków takich jak HTML, CSS czy JavaScript — oraz frameworków takich jak Node.js czy Django — narzędzia no-code i AI, takie jak Hostinger Horizons, pozwalają opisać Twój pomysł własnymi słowami i natychmiast wygenerować działającą aplikację webową — bez pisania kodu.

Dowiedz się więcej z naszego przewodnika na temat jak stworzyć aplikację webową.