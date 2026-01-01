Kreator aplikacji AI, który przekształca pomysły w aplikacje

Twórz i uruchamiaj interaktywne aplikacje webowe, używając wyłącznie swoich słów, dzięki kreatorowi aplikacji AI i niewymagającemu kodu.
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Kreator aplikacji AI, który przekształca pomysły w aplikacje

Jak zbudować aplikację z AI

01

Zdefiniuj swój pomysł i kluczowe cechy

Zacznij od zidentyfikowania głównego problemu, który Twoja aplikacja webowa rozwiąże i określenia, jakich funkcji potrzebuje.
02

Opisz swój pomysł lub wybierz szablon

Po prostu powiedz AI o swoim pomyśle i zobacz, jak staje się rzeczywistością — lub wybierz szablon, aby szybciej rozpocząć pracę.
03

Edytuj, testuj i uruchom

Ustaw aplikację, uruchom testy, a kiedy będzie gotowa, opublikuj ją online — dzięki AI Builder, możesz to zrobić jednym kliknięciem.
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Potrzebujesz pomysłów na aplikacje webowe bez kodu?

Poznaj prawdziwe przykłady aplikacji internetowych, które możesz opracować za pomocą Hostingera, od osobistych stron internetowych po narzędzia biznesowe — wszystkie zasilane przez sztuczną inteligencję i urzeczywistniane za pomocą prostych wskazówek.
Potrzebujesz pomysłów na aplikacje webowe bez kodu?

Aplikacja webowa CRM

Organizuj i zarządzaj kontaktami bez wysiłku. Wzmacniaj relacje, prowadząc zapisy spotkań i szczegółów.Zacznij tworzyć
Łatwo śledź wydatki na reklamy i skuteczność kampanii na różnych platformach, dzięki czemu będziesz mieć pod kontrolą całkowite koszty.Zacznij tworzyć
Pozwól klientom przeglądać menu, rezerwować stoliki i określać preferencje dietetyczne w jednym miejscu.Zacznij tworzyć
Szybko zbieraj spostrzeżenia i opinie użytkowników, aby udoskonalać produkty i usługi.Zacznij tworzyć
Twórz i wysyłaj profesjonalne, spersonalizowane faktury w mgnieniu oka, nadając swojej firmie elegancki wygląd.Zacznij tworzyć
Pomóż użytkownikom tworzyć wyróżniające się CV, korzystając z instrukcji krok po kroku i sugestii treści opartych na AI.Zacznij tworzyć
Udostępniaj, organizuj i przesyłaj strumieniowo odcinki podcastów na eleganckiej, przyjaznej użytkownikowi platformie.Zacznij tworzyć

Budować szybciej, mądrzej i łatwiej z Hostinger bez kodu AI app builder

AI do tworzenia stron i aplikacji w jednym

Od kodu i projektowania po treści i SEO – niech Hostinger AI Builder zajmie się wszystkim. Połącz Stripe i zintegrowany backend, aby uruchomić prawdziwe, funkcjonujące aplikacje internetowe – bez konieczności posiadania umiejętności technicznych.

Liczy się prędkość, nie wysiłek

Opisz swój pomysł - AI szybko go zrealizuje i przygotuje do uruchomienia. Działa w ponad 80 językach, więc możesz tworzyć własnymi słowami.

Szybko rozpocznij, rozwijaj się jeszcze szybciej

Uruchom jednym kliknięciem dzięki bezpiecznemu i szybkiemu hostingowi, własnej domenie, firmowej poczcie e-mail i wielu innym funkcjom – wszystko w jednym miejscu. Bez potrzeby korzystania z usług zewnętrznych.

Zasilane przez najnowocześniejszą technologię

AI Builder korzysta z zaufanych programów LLM i najnowocześniejszych narzędzi, aby dostarczać wysokiej jakości kod, kopiowanie i projektowanie dla najbardziej odważnych pomysłów aplikacji internetowych.

Chcesz wprowadzić swój wyjątkowy pomysł w życie?

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Nie jest wymagana karta kredytowa.

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Przeglądaj kompleksowe tutoriale, przewodniki „jak to zrobić” i instrukcje krok po kroku, które w mgnieniu oka przeniosą Cię z poziomu początkującego do poziomu profesjonalisty AI. Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować swój pierwszy projekt AI, i nie tylko.
Przewodnik wprowadzający

Przewodnik wprowadzający

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Wideo
Ulepsz swoje podpowiedzi

Ulepsz swoje podpowiedzi

Tutorial
Wideo
Typowe błędy, których należy unikać

Typowe błędy, których należy unikać

Tutorial
Wideo

Często zadawane pytania dotyczące kreatora aplikacji AI

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia aplikacji webowych.

Kreator aplikacji AI to narzędzie, które pozwala Ci tworzyć aplikacje lub strony internetowe, używając AI zamiast tradycyjnego kodowania. Ty opisujesz, co chcesz zbudować, a AI generuje dla Ciebie strukturę, logikę i interfejs aplikacji — czyniąc tworzenie aplikacji dostępnym dla użytkowników nietechnicznych.

Tak. Nie potrzebujesz doświadczenia w kodowaniu, aby stworzyć aplikację webową. Podczas gdy tradycyjne tworzenie oprogramowania wymaga nauki języków takich jak HTML, CSS czy JavaScript — oraz frameworków takich jak Node.js czy Django — narzędzia no-code i AI, takie jak Hostinger Horizons, pozwalają opisać Twój pomysł własnymi słowami i natychmiast wygenerować działającą aplikację webową — bez pisania kodu.

Dowiedz się więcej z naszego przewodnika na temat jak stworzyć aplikację webową.

Tak. Jest idealny dla startupów, założycieli i zespołów, które chcą szybko zweryfikować pomysły. Możesz tworzyć i iterować aplikację webową bez zatrudniania programistów, co ułatwia testowanie MVP i wczesne zbieranie opinii.

Koszty tworzenia aplikacji webowych mogą się znacznie różnić. Samodzielne tworzenie aplikacji może być niedrogie, ale wymaga czasu i umiejętności technicznych, podczas gdy zatrudnienie zespołu programistów może kosztować tysiące.

Korzystanie z platformy bez kodu, takiej jak Hostinger Horizons, to przystępna i ekonomiczna opcja. Plany są przystępne cenowo i zaczynają się od 11,99 zł/mies.. Pozwalają one tworzyć i uruchamiać aplikacje bez dużych nakładów początkowych.

Aby uzyskać szczegółowe zestawienie, zobacz ile kosztuje aplikacja webowa.

Możesz przejść od pomysłu do aplikacji w kilka minut. Gdy opiszesz swój pomysł na aplikację, AI niemal natychmiast tworzy w pełni funkcjonalną aplikację webową. Stamtąd możesz dopracować funkcje, dostosować układy i przetestować aplikację przed uruchomieniem.

W przypadku kodowania potrzebny jest edytor kodu (np. Visual Studio Code), kontrola wersji (np. GitHub) oraz narzędzia do wdrażania. Z bezkodowym programem do tworzenia aplikacji, takim jak Hostinger AI Builder, potrzebna jest tylko jedna platforma – obsługuje on tworzenie aplikacji, hosting i wdrażanie w jednym bezproblemowym toku.

Możesz zbudować szeroką gamę aplikacji internetowych, w tym narzędzia wewnętrzne, tablicy kontrolne, MVP, aplikacje biznesowe, systemy rezerwacji, SaaS i interaktywne aplikacje internetowe.

Hostinger AI app creator jest przeznaczony do rozwoju aplikacji internetowych, a nie native mobile apps.

Przed uruchomieniem możesz wyświetlić podgląd i przetestować swoją aplikację webową, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki Hostinger Horizons możesz przetestować swoją aplikację w środowisku testowym i szybko naprawić problemy, prosząc AI o wprowadzenie zmian — bez konieczności kodowania lub ręcznego debugowania.

Gdy wszystko będzie wyglądać prawidłowo, opublikuj swoją aplikację webową online natychmiast jednym kliknięciem. Hosting jest wbudowany, więc nie musisz zarządzać konfiguracją wdrożenia.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po testowaniu aplikacji webowych.

Tak, możesz kontynuować edycję aplikacji lub witryny internetowej po jej wygenerowaniu przez sztuczną inteligencję. Jeśli chcesz edytować tylko tekst i kod, nie potrzebujesz kredytów wiadomości, a możesz to zrobić bezpośrednio.

Możesz również użyć Hostinger AI Builder do wprowadzania zmian i generowania zupełnie nowych wersji aplikacji lub witryny, pod warunkiem, że masz wystarczająco dużo kredytów wiadomości. Wystarczy opisać, jakie zmiany chcesz wprowadzić w wiadomości do naszego twórcy aplikacji internetowych z sztuczną inteligencją.

Bezpieczeństwo aplikacji webowych obejmuje konfigurację certyfikatu SSL, zarządzanie uprawnieniami, ochronę danych użytkownika i monitorowanie zagrożeń. Hostinger Horizons domyślnie obsługuje podstawowe środki bezpieczeństwa, ale możesz dowiedzieć się więcej o najlepszych praktykach bezpieczeństwa aplikacji webowych.

Utrzymanie aplikacji internetowej oznacza jej aktualizację, zabezpieczenie i płynne działanie. Obejmuje to naprawienie błędów, aktualizację komponentów oprogramowania i poprawę funkcji z czasem. Narzędzia takie jak Hostinger AI Builder upraszczają utrzymanie, łącząc aktualizacje i hosting na jednej platformie..

Istnieje wiele sposobów zarabiania pieniędzy z aplikacji internetowych. Możesz pobierać pieniądze od użytkowników bezpośrednio poprzez subskrypcje lub jednorazowe zakupy, uruchamiać reklamy, oferować funkcje premium (model freemium) lub sprzedawać dostęp do specjalistycznych narzędzi lub treści. Hostinger AI Builder integruje się z systemami płatności, co ułatwia konfigurację płatnych funkcji lub usług.

Dla więcej inspiracji, sprawdź wskazówki na temat jak zarabiać na aplikacji internetowej

Strony internetowe wyświetlają treści statyczne lub półdynamiczne; aplikacje webowe oferują funkcje interaktywne, takie jak konta użytkowników czy aktualizacje w czasie rzeczywistym. Która opcja jest lepsza, zależy od Twoich celów.

Dowiedz się więcej w naszym porównaniu aplikacji webowej i strony internetowej.

Aplikacje webowe działają w przeglądarkach; aplikacje mobilne pobiera się na urządzenia. Aplikacje webowe są łatwiejsze w aktualizacji i wdrażaniu, a aplikacje mobilne oferują lepszą integrację z urządzeniami.

Zobacz nasze pełne zestawienie aplikacji webowych i mobilnych, aby poznać ich zalety i wady.

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