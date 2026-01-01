Hostinger Horizons łączy Twoją stronę lub aplikację z narzędziami potrzebnymi do rozwoju i skalowania. Zapomnij o technicznych problemach – po prostu opisz, czego potrzebujesz, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą.

Potrzebujesz loginów, płatności lub monetyzacji? Hostinger Horizons integruje usługi takie jak Supabase, Stripe i AdSense, a na żądanie może połączyć się z innymi narzędziami.