Zbuduj narzędzia wewnętrzne, z których Twój zespół będzie faktycznie korzystać.

Od pulpitów nawigacyjnych po portale dla pracowników – twórz niestandardowe narzędzia, które eliminują pracę ręczną, zwiększają produktywność zespołu i dają Ci więcej czasu na skupienie się na tym, co faktycznie rozwija Twój biznes. Po prostu opisz, czego potrzebujesz, bez konieczności kodowania.
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Pakiety płatne już od 11,99 zł/mies.

Zbuduj narzędzia wewnętrzne, z których Twój zespół będzie faktycznie korzystać.

Twój zespół zasługuje na coś lepszego niż arkusze kalkulacyjne

Wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć, uruchamiać i obsługiwać niestandardowe narzędzia dla Twojego zespołu – w jednym miejscu.

Działaj szybciej z odpowiednimi narzędziami

Wystarczy opisać, czego potrzebuje Twój zespół, a AI to zbuduje – bez konieczności kodowania. Zapewnij Twojemu zespołowi lepsze narzędzia, ogranicz pracę ręczną i skaluj szybciej przy tych samych zasobach.

Wszystko, aby napędzać rozwój

Hosting, domena i poczta e-mail – wszystko w cenie. Prosta konfiguracja dla narzędzi marketingowych i płatniczych: SEO, Stripe, PayPal, AdSense i wiele więcej.

Uczyń Twoje narzędzia bardziej inteligentnymi dzięki AI

Dodaj inteligentnego chatbota lub inteligentną wyszukiwarkę do dowolnego narzędzia wewnętrznego – bez konieczności zakładania konta innej firmy lub ponoszenia osobnych opłat.

Przechowuj i zarządzaj Twoimi danymi z łatwością

Wbudowane konta użytkowników, bazy danych i przechowywanie plików – dzięki czemu Twoje narzędzia działają jak prawdziwa aplikacja od pierwszego dnia, bez konieczności konfiguracji technicznej.
Twój zespół zasługuje na coś lepszego niż arkusze kalkulacyjne

Niektóre niestandardowe narzędzia wewnętrzne, które można zbudować za pomocą AI Builder

Od prostych trackerów po w pełni spersonalizowane pulpity nawigacyjne – poznaj popularne przykłady albo zacznij od razu z gotowym proleceniem i zacznij tworzyć w kilka sekund.
Niektóre niestandardowe narzędzia wewnętrzne, które można zbudować za pomocą AI Builder

Panel sprzedaży

Zobacz dokładnie, jak prosperuje Twoja firma – śledź przychody, transakcje i cele w jednym przejrzystym widoku, aktualizowane w czasie rzeczywistym.Zacznij budować
Utrzymuj każdy projekt zgodnie z harmonogramem – przypisuj zadania, ustalaj terminy i monitoruj postępy bez ciągłego dopytywania o aktualizacje przez e-mail.Zacznij budować
Pomóż swojemu zespołowi organizować zadania, ustalać priorytety i skupiać się na tym, co najważniejsze.Zacznij budować
Pomóż Twojemu zespołowi sprzedaży szybciej tworzyć i wysyłać profesjonalne oferty – dostosuj usługi, ceny i harmonogramy, automatycznie obliczaj sumy i eksportuj do PDF-a jednym kliknięciem.Zacznij budować
Utwórz inteligentnego chatbota, który będzie odpowiadał na pytania klientów całodobowo, prowadził użytkowników lub automatyzował typowe zadania.Zacznij budować
Szybciej wdrażaj nowych pracowników – centralizuj dokumenty, listy kontrolne i materiały szkoleniowe w jednym miejscu.Zacznij budować

Jak utworzyć narzędzie wewnętrzne z AI Builder

01

Opisz swój pomysł lub wybierz szablon

Powiedz AI, co ma robić Twoje wewnętrzne narzędzie i zobacz, jak staje się rzeczywistością — lub wybierz szablon, aby rozpocząć jeszcze szybciej.
02

Dostosuj i testuj

Dopracuj Twoje narzędzie, rozmawiając z AI – dostosuj przepływy pracy, dodaj pola danych i dopracuj projekt, aż będzie działać dokładnie tak, jak potrzebuje tego Twój zespół. Wyświetl podgląd na żywo, zanim opublikujesz.
03

Opublikuj jednym kliknięciem

Gdy nadejdzie ta chwila, kliknij opublikuj. Twoje narzędzie jest aktywne i gotowe do pracy – bez konfiguracji technicznej, bez czekania.

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.

Gotowe szablony

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Przewodnik wprowadzający

Przewodnik wprowadzający

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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specjalista ds. cyfrowych

Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Twórca treści

Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Założyciel

Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Przedsiębiorca

Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.

Chcesz uruchomić swoje pierwsze narzędzie wewnętrzne?

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Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Kreatora narzędzi wewnętrznych

Narzędzie wewnętrzne to każda aplikacja, pulpit lub system zbudowany specjalnie do użytku zespołu. Pomyśl o śledzikach projektów, przepływach pracy zatwierdzających, portalach HR lub pulpitach sprzedaży. Zamiast płacić za oprogramowanie, które nie jest w pełni dopasowane, możesz zbudować dokładnie to, czego potrzebuje Twój zespół za pomocą AI Builder.

Każdy, kto ma pomysł i problem biznesowy do rozwiązania – bez konieczności posiadania wykształcenia inżynierskiego. Niezależnie od tego, czy jesteś założycielem zmęczonym żonglowaniem arkuszami kalkulacyjnymi, menedżerem, który chce usprawnić przepływ pracy swojego zespołu, czy właścicielem małej firmy, który potrzebuje niestandardowego narzędzia, ale nie ma zespołu programistów, aby je zbudować, Horizons jest stworzone dla Ciebie. Jeśli potrafisz opisać, czego potrzebujesz, Horizons może to zbudować.

Wcale nie. Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia — często nazywane vibe coding. Ty po prostu opisujesz, co chcesz, w prostym języku, a AI tworzy to dla Ciebie w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać nowe pole danych? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ pracy? Opisz to.

Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, nasz tutorial na temat jak tworzyć niestandardowe narzędzia wewnętrzne przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.

Możesz zacząć za darmo – karta kredytowa nie jest wymagana. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze modyfikacje kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoje narzędzie, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons na własnej skórze, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.

Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twoim narzędziu – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.

Gdy zdecydujesz się na publikację, płatne plany zaczynają się od 11,99 zł/mies. i obejmują hosting i domenę – więc nie musisz już nic konfigurować. Wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój projekt zostanie opublikowany.

Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.

Tak. program AI Builder jest wyposażony w zintegrowany backend, co oznacza, że możesz budować aplikacje internetowe z uwierzytelnieniem użytkownika, pamięcią danych i kontrolą dostępu wbudowaną bezpośrednio w program – więc możesz zdecydować dokładnie, kto może się zalogować, co może zobaczyć i co może zrobić, bez konieczności konfigurowania żadnych zewnętrznych systemów lub baz danych.

Tak. Każdy narzędzie zbudowane z AI Builder jest w pełni responsywne, więc działa na pulpicie stacjonarnym, tabletu i urządzenia mobilne – niezależnie od miejsca pracy zespołu.

Nie ma problemu. Aktualizacja narzędzia wewnętrznego jest tak samo prosta, jak jego budowa. Wystarczy wrócić do projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nim. Wszystko to jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera.

A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz rozszerzyć narzędzie w dalszym ciągu, AI Builder daje pełny dostęp do kodu – więc możesz go przenieść tak daleko, jak chcesz.

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