Zbuduj narzędzia wewnętrzne, z których Twój zespół będzie faktycznie korzystać.
Twój zespół zasługuje na coś lepszego niż arkusze kalkulacyjne
Działaj szybciej z odpowiednimi narzędziami
Wszystko, aby napędzać rozwój
Uczyń Twoje narzędzia bardziej inteligentnymi dzięki AI
Przechowuj i zarządzaj Twoimi danymi z łatwością
Niektóre niestandardowe narzędzia wewnętrzne, które można zbudować za pomocą AI Builder
Panel sprzedaży
Śledzenie projektu
Narzędzie do ustalania priorytetów zadań
Kreator propozycji sprzedaży
Czatbot AI
Portal wdrożeniowy dla pracowników
Jak utworzyć narzędzie wewnętrzne z AI Builder
Opisz swój pomysł lub wybierz szablon
Dostosuj i testuj
Opublikuj jednym kliknięciem
Wybierz szablon. Spersonalizuj go.
Gotowe szablony
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Co użytkownicy mówią o Hostinger Horizons
Kodowanie Vibe kompresuje rozwój o 45%, a narzędzia takie jak Hostinger AI Builder przekształcają naturalny język w robocze prototypy w kilka godzin, a nie tygodni. Bariera wejścia do budowania oprogramowania jest znacznie niższa.
Niedawno miałem okazję przetestować nowe narzędzie @Hostinger AI Builder i muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. 😎
Hostinger AI Builder może być najbardziej wydajnym narzędziem do tworzenia aplikacji za milion dolarów.
Hostinger AI Builder to nowy i innowacyjny sposób tworzenia MVP i testowania pomysłów, zanim przejdziesz do wszystkiego.
Nie uwierzysz, jak łatwo jest zbudować to, czego chcesz dla swojej strony internetowej i klientów za pomocą Hostinger's AI Builder!
Hostinger AI Builder to narzędzie, za pomocą którego możesz zbudować pomysł, który masz – wystarczy go wyjaśnić, a to po prostu działa.
Kocham sposób, w jaki wszystko idzie z @Hostinger AI Builder! Nowa aktualizacja AI była naprawdę zabawna do interakcji. Była to zmiana gry nie tylko dla mnie, ale znam wiele innych również.
Zastanawiam się, jak Hostinger wycofał AI Builder... To szalone, jak szybko pozwala każdemu rozmieszczać przedni i tylny koniec.
Nie mogę powiedzieć, jak długo ten projekt czekał na mojej liście, dopóki nie stworzyliście AI Builder. Nie wiem nic o kodowaniu aplikacji internetowych. 0 i oto jest. Mój projekt marzeń, aby pomóc ludziom, to LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder jest naprawdę zmieniającym grę w porównaniu do wszystkiego innego. Tak łatwo było skonfigurować subdomenę dla mojego bloga w mojej aplikacji internetowej – powiedziałem: "Wow!"
Teraz możesz budować aplikacje internetowe, po prostu wprowadzając prośbę na Hostinger AI Builder. Naprawdę fajne rzeczy!
Próbowałem Hostinger AI Builder i to jest game-changer! Ten bezkodowy twórca aplikacji AI tworzy eleganckie strony internetowe i aplikacje w ciągu kilku minut — projektuje, koduje i pisze dla Ciebie. Warto spróbować.
To tak, jakby mieć do dyspozycji najlepszego programistę stron internetowych/programistę oprogramowania, który jest gotowy stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz.
Możesz zbudować kilka ładnych rzeczy z Hostinger AI Builder. To nie jest jak typowy twórca stron internetowych – to więcej.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Kreatora narzędzi wewnętrznych
Czym jest narzędzie wewnętrzne?
Narzędzie wewnętrzne to każda aplikacja, pulpit lub system zbudowany specjalnie do użytku zespołu. Pomyśl o śledzikach projektów, przepływach pracy zatwierdzających, portalach HR lub pulpitach sprzedaży. Zamiast płacić za oprogramowanie, które nie jest w pełni dopasowane, możesz zbudować dokładnie to, czego potrzebuje Twój zespół za pomocą AI Builder.
Kto może zbudować narzędzia wewnętrzne z AI Builder?
Każdy, kto ma pomysł i problem biznesowy do rozwiązania – bez konieczności posiadania wykształcenia inżynierskiego. Niezależnie od tego, czy jesteś założycielem zmęczonym żonglowaniem arkuszami kalkulacyjnymi, menedżerem, który chce usprawnić przepływ pracy swojego zespołu, czy właścicielem małej firmy, który potrzebuje niestandardowego narzędzia, ale nie ma zespołu programistów, aby je zbudować, Horizons jest stworzone dla Ciebie. Jeśli potrafisz opisać, czego potrzebujesz, Horizons może to zbudować.
Czy do stworzenia własnego narzędzia potrzebne są mi umiejętności projektowania lub kodowania?
Wcale nie. Horizons wykorzystuje konwersacyjne podejście do tworzenia — często nazywane vibe coding. Ty po prostu opisujesz, co chcesz, w prostym języku, a AI tworzy to dla Ciebie w czasie rzeczywistym. Chcesz dodać nowe pole danych? Po prostu zapytaj. Potrzebujesz zmienić przepływ pracy? Opisz to.
Jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, nasz tutorial na temat jak tworzyć niestandardowe narzędzia wewnętrzne przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć.
Ile kosztuje budowa narzędzia za pomocą wewnętrznego narzędzia AI Builder?
Możesz zacząć za darmo – karta kredytowa nie jest wymagana. Po dołączeniu otrzymasz 5 kredytów AI, które pozwolą Ci od razu rozpocząć tworzenie. Wykorzystanie kredytów zależy od złożoności każdego polecenia – prostsze modyfikacje kosztują mniej niż kredyt, większe projekty mogą wymagać więcej. Darmowe kredyty wystarczą, aby opisać swoje narzędzie, zobaczyć, jak ożywa i poznać Horizons na własnej skórze, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.
Warto wiedzieć: kredyty AI są również wykorzystywane do zasilania wszelkich funkcji AI w Twoim narzędziu – takich jak chatbot czy inteligentne wyszukiwanie – ale tylko wtedy, gdy użytkownicy faktycznie z nimi wchodzą w interakcję.
Gdy zdecydujesz się na publikację, płatne plany zaczynają się od 11,99 zł/mies. i obejmują hosting i domenę – więc nie musisz już nic konfigurować. Wystarczy kliknąć „Publikuj”, a Twój projekt zostanie opublikowany.
Kończą Ci się kredyty? Możesz doładować konto w dowolnym momencie i śledzić jego zużycie na pulpicie nawigacyjnym.
Czy mogę kontrolować, kto ma dostęp do mojego wewnętrznego narzędzia?
Tak. program AI Builder jest wyposażony w zintegrowany backend, co oznacza, że możesz budować aplikacje internetowe z uwierzytelnieniem użytkownika, pamięcią danych i kontrolą dostępu wbudowaną bezpośrednio w program – więc możesz zdecydować dokładnie, kto może się zalogować, co może zobaczyć i co może zrobić, bez konieczności konfigurowania żadnych zewnętrznych systemów lub baz danych.
Czy mój zespół może korzystać z narzędzia na dowolnym urządzeniu?
Tak. Każdy narzędzie zbudowane z AI Builder jest w pełni responsywne, więc działa na pulpicie stacjonarnym, tabletu i urządzenia mobilne – niezależnie od miejsca pracy zespołu.
A co, jeśli będę potrzebować wprowadzić zmiany, gdy moja firma się rozwinie?
Nie ma problemu. Aktualizacja narzędzia wewnętrznego jest tak samo prosta, jak jego budowa. Wystarczy wrócić do projektu, otworzyć go i kontynuować rozmowę z AI Builderem – opisz, co chcesz zmienić, a reszta zajmie się nim. Wszystko to jest częścią doświadczenia w programowaniu wibracyjnym, nie trzeba żadnego dewelopera.
A jeśli posiadasz doświadczenie techniczne lub chcesz rozszerzyć narzędzie w dalszym ciągu, AI Builder daje pełny dostęp do kodu – więc możesz go przenieść tak daleko, jak chcesz.