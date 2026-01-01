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Często zadawane pytania o WhatsApp CRM
Co to jest WhatsApp CRM?
CRM WhatsApp to narzędzie, które pomaga zarządzać relacjami z klientami bezpośrednio przez WhatsApp. Zamiast tracić kontrolę nad rozmowami, możesz organizować kontakty, śledzić potencjalnych klientów w leju sprzedażowym i finalizować transakcje – wszystko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do tradycyjnych CRM, to dociera do klientów tam, gdzie już są: na WhatsApp.
Co mogę zrobić za pomocą WhatsApp CRM?
Dzięki WhatsApp CRM możesz organizować i zarządzać kontaktami, śledzić potencjalnych klientów za pomocą wizualnego kanału sprzedaży, automatyzować wiadomości i akceptować płatności – wszystko połączone z WhatsApp. Możesz również dostosować go do konkretnych potrzeb biznesowych za pomocą AI, bez konieczności kodowania.
Czy muszę mieć jakieś umiejętności kodowania, aby stworzyć WhatsApp CRM z AI?
Bez umiejętności kodowania. Dzięki platformie kodowania Hostinger AI Builder Vibe, możesz stworzyć swój własny WhatsApp CRM, po prostu rozmawiając z AI, lub zacząć od gotowego szablonu i dostosować go w swoim własnym języku - zajmuje się kodem, projektem i treścią dla Ciebie.
Jak utworzyć WhatsApp CRM z Hostinger AI Builder?
Z Hostinger Horizons stworzenie aplikacji WhatsApp CRM jest proste. Oto, jak możesz to zrobić w kilku krokach:
- Skorzystaj z naszego kreatora aplikacji AI lub jednego z naszych gotowych szablonów, aby zacząć tworzyć za darmo.
- Dostosuj wszystko do potrzeb swojej firmy, czatując z AI – to jest to, co nazywa się „vibe coding”: bez umiejętności technicznych, tylko Twoje pomysły wyrażone prostym językiem.
- Wybierz plan, aby odblokować więcej komunikatów i opublikować swój CRM jednym kliknięciem.
- Połącz WhatsApp z CRM dzięki integracji z Twilio.
Możesz również skorzystać z naszego poradnika Jak zbudować WhatsApp CRM dla małych firm lub przejrzeć nasze tutoriale wideo.
Ile czasu zajmuje skonfigurowanie WhatsApp CRM?
To zależy od tego, ile chcesz dostosować. Możesz rozpocząć pracę w ciągu kilku minut przy użyciu wstępnie wykonanej szablonu, ale jeśli chcesz dostosować każdy szczegół do Twojej firmy, może to potrwać dłużej. W każdym razie, Hostinger AI Builder sprawia, że proces jest tak szybki i intuicyjny, jak to możliwe – wystarczy porozmawiać z AI, a on poradzi sobie z ciężkim podnoszeniem.
Czy mogę dostosować CRM do konkretnych potrzeb mojej firmy?
Tak – z Hostinger AI Builder można dostosować wszystko. Wystarczy opisać to, czego potrzebujesz własnymi słowami, a AI dostosuje dla Ciebie projekt, treść i funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz konkretnej linii sprzedaży, niestandardowych pól kontaktowych, czy unikalnego układu, możesz kontynuować jego udoskonalanie przez rozmowę, dopóki nie będzie idealnie dopasowany do Twojej firmy.
Czy Hostinger AI Builder jest darmowy?
Hostinger AI Builder nie jest darmowy, ale możesz go wypróbować przed zaangażowaniem się w plan. Sprawdź nasz szczegółowy przewodnik dotyczący jak zacząć i jak wykorzystać to jak najlepiej.