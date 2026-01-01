Zmień swój WhatsApp w CRM dzięki AI

Traktuj swoje kontakty jak firmę. Połącz się z WhatsApp. Zarządzaj leadami. Finalizuj sprzedaż.
Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Zmień swój WhatsApp w CRM dzięki AI

Jak stworzyć WhatsApp CRM dla swojej firmy

01

Opisz swój pomysł lub wybierz szablon

Opisz, jak działa Twoja firma, a AI zbuduje wokół niej system CRM, albo od razu zacznij działać, korzystając z jednego z naszych szablonów. Nie wymaga kodowania.
02

Połącz WhatsApp z CRM

Wystarczy kilka kliknięć, a Twój WhatsApp zostanie połączony z CRM za pośrednictwem integracji Twilio.
03

Dostosuj swój CRM

Stwórz wyjątkowy system CRM dla swojej firmy. Po prostu porozmawiaj z AI, aby edytować projekt, treść i personalizować strony.

Sprawdź nasz tutorial krok po kroku

Obejrzyj nasz tutorial wideo lub przewodnik krok po kroku, który pokaże Ci, jak w kilka minut przejść od pomysłu do realizacji projektu:
Jak stworzyć WhatsApp CRM z wykorzystaniem AI

Jak stworzyć WhatsApp CRM z wykorzystaniem AI

Tutorial
Wideo

Wybierz szablon. Spersonalizuj go.

Wybierz profesjonalnie zaprojektowany szablon, dostosuj go z pomocą AI lub edycji wizualnej i szybciej uruchom swoją stronę internetową.

Gotowe szablony

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego CRM — w jednym miejscu

Utwórz i zarządzaj CRM dostosowanym do Twoich potrzeb

Utwórz i zarządzaj CRM dostosowanym do Twoich potrzeb

Opisz, jak działa Twoja firma, a AI Builder zbuduje CRM, który pasuje dokładnie do Twojego przepływu pracy — Twojego przepływu pracy, Twoich etykiet, Twojego rytmu monitorowania.
W przeciwieństwie do WhatsApp lub sklepów w mediach społecznościowych, witryna obsługiwana przez AI Builder daje Ci pełną kontrolę nad danymi klientów, chroniąc Cię przed zmianami zasad platformy lub zakazami konta.
Generuj odpowiedzi w ciągu kilku sekund, wdróż całodobowego czatbota do obsługi klienta i utrzymuj swój biznes w ruchu, nawet gdy śpisz.
Nie musisz tworzyć CRM od podstaw. Szablony dają Ci przewagę dzięki złożonym konfiguracjom, strukturze aplikacji i wstępnie zdefiniowanym przepływom pracy.
Profesjonalny hosting, niestandardowa domena i firmowa poczta e-mail w jednym miejscu — wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować zaufanie wśród odbiorców.

Więcej potencjalnych klientów namierzonych. Więcej zamkniętych transakcji. Więcej wolnego czasu.

Zacznij za darmo

Nie jest wymagana karta kredytowa.

Często zadawane pytania o WhatsApp CRM

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tworzenia WhatsApp CRM.

CRM WhatsApp to narzędzie, które pomaga zarządzać relacjami z klientami bezpośrednio przez WhatsApp. Zamiast tracić kontrolę nad rozmowami, możesz organizować kontakty, śledzić potencjalnych klientów w leju sprzedażowym i finalizować transakcje – wszystko w jednym miejscu. W przeciwieństwie do tradycyjnych CRM, to dociera do klientów tam, gdzie już są: na WhatsApp.

Dzięki WhatsApp CRM możesz organizować i zarządzać kontaktami, śledzić potencjalnych klientów za pomocą wizualnego kanału sprzedaży, automatyzować wiadomości i akceptować płatności – wszystko połączone z WhatsApp. Możesz również dostosować go do konkretnych potrzeb biznesowych za pomocą AI, bez konieczności kodowania.

Bez umiejętności kodowania. Dzięki platformie kodowania Hostinger AI Builder Vibe, możesz stworzyć swój własny WhatsApp CRM, po prostu rozmawiając z AI, lub zacząć od gotowego szablonu i dostosować go w swoim własnym języku - zajmuje się kodem, projektem i treścią dla Ciebie.

Z Hostinger Horizons stworzenie aplikacji WhatsApp CRM jest proste. Oto, jak możesz to zrobić w kilku krokach:

  • Skorzystaj z naszego kreatora aplikacji AI lub jednego z naszych gotowych szablonów, aby zacząć tworzyć za darmo.
  • Dostosuj wszystko do potrzeb swojej firmy, czatując z AI – to jest to, co nazywa się „vibe coding”: bez umiejętności technicznych, tylko Twoje pomysły wyrażone prostym językiem.
  • Wybierz plan, aby odblokować więcej komunikatów i opublikować swój CRM jednym kliknięciem.
  • Połącz WhatsApp z CRM dzięki integracji z Twilio.

Możesz również skorzystać z naszego poradnika Jak zbudować WhatsApp CRM dla małych firm lub przejrzeć nasze tutoriale wideo.

To zależy od tego, ile chcesz dostosować. Możesz rozpocząć pracę w ciągu kilku minut przy użyciu wstępnie wykonanej szablonu, ale jeśli chcesz dostosować każdy szczegół do Twojej firmy, może to potrwać dłużej. W każdym razie, Hostinger AI Builder sprawia, że proces jest tak szybki i intuicyjny, jak to możliwe – wystarczy porozmawiać z AI, a on poradzi sobie z ciężkim podnoszeniem.

Tak – z Hostinger AI Builder można dostosować wszystko. Wystarczy opisać to, czego potrzebujesz własnymi słowami, a AI dostosuje dla Ciebie projekt, treść i funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz konkretnej linii sprzedaży, niestandardowych pól kontaktowych, czy unikalnego układu, możesz kontynuować jego udoskonalanie przez rozmowę, dopóki nie będzie idealnie dopasowany do Twojej firmy.

Hostinger AI Builder nie jest darmowy, ale możesz go wypróbować przed zaangażowaniem się w plan. Sprawdź nasz szczegółowy przewodnik dotyczący jak zacząć i jak wykorzystać to jak najlepiej.

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