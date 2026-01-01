Yuvomi to rodzinny organizer o otwartym kodzie źródłowym, który łączy zadania, współdzielone kalendarze, listy zakupów, plany posiłków, przepisy, budżety i notatki domowe w jedną, mobilną, progresywną aplikację internetową. Każdy moduł jest niezależny, więc możesz używać tylko tych elementów, które pasują do Twojego gospodarstwa domowego i zignorować resztę.

Samodzielne hostowanie Yuvomi na własnym serwerze VPS chroni wrażliwe dane domowe — harmonogramy, rachunki, listy kontaktów, przypomnienia medyczne — przed usługami chmurowymi stron trzecich. Baza danych SQLite obsługuje opcjonalne szyfrowanie AES-256 w spoczynku, a wbudowany harmonogram obsługuje automatyczne kopie zapasowe, dzięki czemu informacje o Twojej rodzinie pozostają prywatne, bez rezygnacji z wygody.