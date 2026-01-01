Wdróż Yuvomi jednym kliknięciem.
Prywatny, samodzielnie hostowany planer rodzinny do zadań, kalendarzy, posiłków, zakupów i budżetów domowych w jednej aplikacji zorientowanej na urządzenia mobilne.
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Co możesz zbudować z Yuvomi
Yuvomi to rodzinny organizer o otwartym kodzie źródłowym, który łączy zadania, współdzielone kalendarze, listy zakupów, plany posiłków, przepisy, budżety i notatki domowe w jedną, mobilną, progresywną aplikację internetową. Każdy moduł jest niezależny, więc możesz używać tylko tych elementów, które pasują do Twojego gospodarstwa domowego i zignorować resztę.
Samodzielne hostowanie Yuvomi na własnym serwerze VPS chroni wrażliwe dane domowe — harmonogramy, rachunki, listy kontaktów, przypomnienia medyczne — przed usługami chmurowymi stron trzecich. Baza danych SQLite obsługuje opcjonalne szyfrowanie AES-256 w spoczynku, a wbudowany harmonogram obsługuje automatyczne kopie zapasowe, dzięki czemu informacje o Twojej rodzinie pozostają prywatne, bez rezygnacji z wygody.
Główne cechy Yuvomi
Wspólny planer rodzinny
Koordynuj zadania, kalendarze, posiłki i listy zakupów dla wszystkich członków gospodarstwa domowego dzięki przypisaniom dla wielu użytkowników i powiadomieniom.
PWA zorientowana na urządzenia mobilne
Instaluje się jako progresywna aplikacja internetowa, która sprawia wrażenie natywnej, na telefonach i tabletach, z widokami dostępnymi offline do zarządzania gospodarstwem domowym w drodze.
Integracje kalendarza
Synchronizuj z Kalendarzem Google, iCloud przez CalDAV, urządzeniami Apple i subskrypcjami ICS, aby mieć wszystkie istniejące harmonogramy w jednym miejscu.
Zaszyfrowany magazyn SQLite
Opcjonalne szyfrowanie SQLCipher AES-256 chroni przechowywane dane domowe, a zaplanowane kopie zapasowe mogą być odzwierciedlane w dowolnym miejscu docelowym WebDAV.
Modułowy zestaw narzędzi domowych
Włącz tylko moduły, których potrzebujesz — budżety, planowanie posiłków, przepisy, urodziny, kontakty, dokumenty lub zarządzanie domem — a resztę pomiń.
Prywatne i bez śledzenia
Zero zewnętrznych trackerów, brak telemetrii i licencja MIT utrzymują Twoje dane rodzinne w pełni pod Twoją kontrolą na Twoim VPS-ie.
Dlaczego warto uruchomić Yuvomi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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