CommaFeed to szybki, lekki osobisty czytnik RSS wyraźnie wzorowany na oryginalnym interfejsie Google Reader — z układem trzyczęściowym, skrótami klawiaturowymi, natychmiastowym oznaczaniem kanałów, importem/eksportem OPML oraz skupieniem na szybkości, a nie na nadmiarze funkcji. Jest napisany w Java/Quarkus, działa jako pojedynczy, samodzielny plik binarny i przechowuje wszystko w osadzonej bazie danych H2, więc całe wdrożenie to jeden kontener plus jedna wolumin.

Samodzielne hostowanie CommaFeed na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoje subskrypcje, stan przeczytania i oznaczone gwiazdką artykuły na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je czytnikowi kanałów SaaS. Natywne aplikacje na Androida i iOS łączą się bezpośrednio z Twoją instancją za pośrednictwem API, OPML pozwala Ci swobodnie migrować między czytnikami kanałów, a wbudowany harmonogram odświeża kanały w tle bez zewnętrznych pracowników.