Wdróż CommaFeed jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany osobisty czytnik RSS inspirowany Google Readerem, ze skrótami klawiaturowymi, aplikacjami mobilnymi i przejrzystym układem trzypanelowym.
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Co możesz zbudować z CommaFeed
CommaFeed to szybki, lekki osobisty czytnik RSS wyraźnie wzorowany na oryginalnym interfejsie Google Reader — z układem trzyczęściowym, skrótami klawiaturowymi, natychmiastowym oznaczaniem kanałów, importem/eksportem OPML oraz skupieniem na szybkości, a nie na nadmiarze funkcji. Jest napisany w Java/Quarkus, działa jako pojedynczy, samodzielny plik binarny i przechowuje wszystko w osadzonej bazie danych H2, więc całe wdrożenie to jeden kontener plus jedna wolumin.
Samodzielne hostowanie CommaFeed na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoje subskrypcje, stan przeczytania i oznaczone gwiazdką artykuły na infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast przekazywać je czytnikowi kanałów SaaS. Natywne aplikacje na Androida i iOS łączą się bezpośrednio z Twoją instancją za pośrednictwem API, OPML pozwala Ci swobodnie migrować między czytnikami kanałów, a wbudowany harmonogram odświeża kanały w tle bez zewnętrznych pracowników.
Główne cechy CommaFeed
Interfejs użytkownika Google Reader
Trójpanelowy układ z listą kanałów, listą wpisów i widokiem do czytania — plus pełne skróty klawiaturowe (j/k/v/m) do szybkiej nawigacji, które długoletni użytkownicy RSS natychmiast rozpoznają.
Import/eksport OPML
Migruj Twoje subskrypcje do i z za pomocą standardowego formatu OPML, dzięki czemu zachowujesz kontrolę nad swoimi nawykami czytelniczymi i możesz zmieniać czytniki w dowolnym momencie.
Natywne aplikacje mobilne
Darmowe aplikacje towarzyszące na Androida i iOS łączą się z Twoją samodzielnie hostowaną instancją za pośrednictwem API do czytania w podróży bez udostępniania danych osobom trzecim.
Osadzona baza danych H2
Jednoplikowa baza danych H2 nie wymaga oddzielnego serwera baz danych — utwórz kopię zapasową swojej bazy danych, kopiując jeden folder, przywróć, wstawiając ją z powrotem.
Odświeżanie kanału w tle
Wbudowany harmonogram odświeża tysiące kanałów w tle z adaptacyjnymi interwałami, nie wymaga Celery ani zewnętrznych pracowników.
Dlaczego warto uruchomić CommaFeed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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