Wdróż Anki Sync Server Enhanced w instalacji jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, automatycznymi kopiami zapasowymi i wbudowanym panelem administracyjnym.
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Co możesz zbudować z Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced to gotowy do produkcji obraz Docker, który hostuje oficjalny protokół synchronizacji Anki na Twoim własnym VPS, pozwalając Ci synchronizować talie fiszek między komputerem stacjonarnym, AnkiDroid i AnkiMobile bez zależności od AnkiWeb. Jest zbudowany z oficjalnego źródła Anki i automatycznie śledzi każdą nową wersję upstream.
Samodzielne hostowanie utrzymuje każdą kartę, historię powtórek i plik multimedialny pod Twoją kontrolą. Obsługa wielu użytkowników, zaplanowane kopie zapasowe z opcjonalnym przesyłaniem do S3, metryki Prometheus, fail2ban, ograniczanie szybkości i pulpit nawigacyjny statusu dostarczane są w jednym kontenerze — nie są wymagane oddzielne bazy danych ani usługi zewnętrzne.
Główne cechy Anki Sync Server Enhanced
Synchronizacja wielu użytkowników
Hostuj do 99 niezależnych uczniów na jednym VPS, każdy z własnymi danymi uwierzytelniającymi i izolowanym miejscem na kolekcje.
Automatyczne kopie zapasowe
Codzienne archiwa całej kolekcji z konfigurowalnym okresem przechowywania i opcjonalnym przesyłaniem do S3, MinIO lub Garage w celu tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą.
Wbudowany pulpit nawigacyjny
Interfejs sieciowy pokazuje status serwera, rozmiar danych na użytkownika, czasy ostatniej synchronizacji, historię kopii zapasowych i logi na żywo na pierwszy rzut oka.
Metryki Prometheus
Udostępnia operacje synchronizacji, wskaźniki sukcesu uwierzytelniania, objętość danych i czas dostępności dla pulpitów nawigacyjnych Grafana i potoków alertów.
Wzmocnione bezpieczeństwo
Integracja Fail2ban, ograniczanie szybkości żądań i obsługa haszowanych haseł chronią Twój punkt końcowy przed atakami brute-force.
Dlaczego warto uruchomić Anki Sync Server Enhanced na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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