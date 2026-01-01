Anki Sync Server Enhanced to gotowy do produkcji obraz Docker, który hostuje oficjalny protokół synchronizacji Anki na Twoim własnym VPS, pozwalając Ci synchronizować talie fiszek między komputerem stacjonarnym, AnkiDroid i AnkiMobile bez zależności od AnkiWeb. Jest zbudowany z oficjalnego źródła Anki i automatycznie śledzi każdą nową wersję upstream.

Samodzielne hostowanie utrzymuje każdą kartę, historię powtórek i plik multimedialny pod Twoją kontrolą. Obsługa wielu użytkowników, zaplanowane kopie zapasowe z opcjonalnym przesyłaniem do S3, metryki Prometheus, fail2ban, ograniczanie szybkości i pulpit nawigacyjny statusu dostarczane są w jednym kontenerze — nie są wymagane oddzielne bazy danych ani usługi zewnętrzne.