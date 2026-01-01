Wdróż Defguard jednym kliknięciem.
Open-source zarządzanie dostępem zero-trust z natywnym uwierzytelnianiem wieloskładnikowym WireGuard i wbudowanym OpenID Connect.
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Co możesz zbudować z Defguard
Defguard to platforma do zarządzania dostępem w modelu zero-trust klasy korporacyjnej, zbudowana wokół WireGuard, jedyne rozwiązanie, które dodaje prawdziwe uwierzytelnianie wieloskładnikowe bezpośrednio do tunelu VPN, zamiast owijać wokół niego oddzielną bramę aplikacji. Główny komponent dołączony do tego szablonu obsługuje internetowy interfejs zarządzania, dostawcę tożsamości OpenID Connect, rejestrację użytkowników, konfigurację ACL oraz płaszczyznę sterowania gRPC, która steruje zdalnymi bramami i klientami desktopowymi.
Samodzielne hostowanie Defguard na własnym VPS utrzymuje katalogi użytkowników, klucze sprzętowe, dzienniki audytu i klucze podpisywania OpenID całkowicie pod Twoją kontrolą. Dodaj węzły bramy Defguard w dowolnym miejscu w Twojej sieci, aby zakończyć tunele WireGuard, podczas gdy rdzeń pozostaje jedynym źródłem prawdy dla tożsamości, urządzeń i zasad dostępu.
Główne cechy Defguard
WireGuard z MFA
Wymuś drugie czynniki uwierzytelniania TOTP, e-mail lub klucz sprzętowy bezpośrednio na każdym połączeniu WireGuard, zamiast polegać na oddzielnej bramie dostępu.
Wbudowane OpenID Connect
Zintegrowany dostawca tożsamości OIDC pozwala Defguardowi wydawać tokeny SSO dla Twoich innych aplikacji bez wdrażania Keycloak lub zewnętrznego IdP.
Zdalna rejestracja użytkownika
Wdrażaj nowych użytkowników za pomocą procesu wdrażania z przewodnikiem, który automatycznie ustawia hasła, udostępnia urządzenia i konfiguruje klienta desktopowego.
ACL-e i reguły zapory sieciowej
Zdefiniuj segmentację sieci i zasady dostępu dla poszczególnych użytkowników, które propagują do bramek Linux i FreeBSD/OPNsense w czasie rzeczywistym.
LDAP i synchronizacja AD
Dwukierunkowa synchronizacja z Active Directory i LDAP zapewnia spójność użytkowników, grup i członkostw w grupach w różnych systemach.
Udostępnianie YubiKey
Konfiguruj klucze sprzętowe Yubico dla SSH, GPG i OpenPGP bezpośrednio z konsoli zarządzania Defguard.
Dlaczego warto uruchomić Defguard na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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