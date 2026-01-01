Defguard to platforma do zarządzania dostępem w modelu zero-trust klasy korporacyjnej, zbudowana wokół WireGuard, jedyne rozwiązanie, które dodaje prawdziwe uwierzytelnianie wieloskładnikowe bezpośrednio do tunelu VPN, zamiast owijać wokół niego oddzielną bramę aplikacji. Główny komponent dołączony do tego szablonu obsługuje internetowy interfejs zarządzania, dostawcę tożsamości OpenID Connect, rejestrację użytkowników, konfigurację ACL oraz płaszczyznę sterowania gRPC, która steruje zdalnymi bramami i klientami desktopowymi.

Samodzielne hostowanie Defguard na własnym VPS utrzymuje katalogi użytkowników, klucze sprzętowe, dzienniki audytu i klucze podpisywania OpenID całkowicie pod Twoją kontrolą. Dodaj węzły bramy Defguard w dowolnym miejscu w Twojej sieci, aby zakończyć tunele WireGuard, podczas gdy rdzeń pozostaje jedynym źródłem prawdy dla tożsamości, urządzeń i zasad dostępu.