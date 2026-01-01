Wdróż Zensical jednym kliknięciem.
Platforma dokumentacji hostowana samodzielnie, która tworzy i udostępnia piękne dokumenty projektowe oparte na Markdown z podglądem na żywo.
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Co możesz zbudować z Zensical
Zensical to nowoczesna platforma do tworzenia dokumentacji, stworzona przez zespół odpowiedzialny za Material for MkDocs. Generuje dopracowane, przeszukiwalne strony z dokumentacją z plików źródłowych Markdown i udostępnia je za pomocą wbudowanego serwera podglądu na żywo — dzięki czemu zmiany w Twoich dokumentach są natychmiast widoczne w przeglądarce. Obsługuje zarówno swój własny natywny format
zensical.toml, jak i istniejące pliki konfiguracyjne
mkdocs.yml, co sprawia, że migracja z MkDocs jest prosta.
Samodzielne hostowanie Zensical na Twoim własnym VPS oznacza, że Twoja dokumentacja znajduje się na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za stronę, bez śledzenia czytelników i bez zależności od zewnętrznej usługi hostingowej dokumentacji. Projekt startowy jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu możesz od razu rozpocząć pisanie.
Główne cechy Zensical
Tworzenie treści w Markdown
Twórz dokumentację w zwykłych plikach Markdown i renderuj ją jako dopracowaną, w pełni nawigowalną witrynę dokumentacji.
Serwer podglądu na żywo
Wbudowany serwer deweloperski przeładowuje dokumentację w przeglądarce natychmiast po zapisaniu plików źródłowych, co sprawia, że edycja jest szybka i natychmiastowa.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wbudowana wyszukiwarka po stronie klienta indeksuje wszystkie strony dokumentacji, dzięki czemu czytelnicy mogą natychmiast znaleźć treści bez żadnej infrastruktury po stronie serwera.
Kompatybilność z MkDocs
Odczytuje istniejące pliki konfiguracyjne
mkdocs.yml, umożliwiając zespołom migrację z MkDocs bez przepisywania ich konfiguracji.
Wsparcie wielojęzyczne
Pełna internacjonalizacja w ponad 60 językach dla dokumentacji obsługującej globalną publiczność w jej ojczystym języku.
Projekt Starter przy pierwszym uruchomieniu
Automatycznie inicjuje przykładowy projekt dokumentacji przy pierwszym wdrożeniu, dzięki czemu możesz od razu rozpocząć pisanie i dostosowywanie.
Dlaczego warto uruchomić Zensical na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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