Zensical to nowoczesna platforma do tworzenia dokumentacji, stworzona przez zespół odpowiedzialny za Material for MkDocs. Generuje dopracowane, przeszukiwalne strony z dokumentacją z plików źródłowych Markdown i udostępnia je za pomocą wbudowanego serwera podglądu na żywo — dzięki czemu zmiany w Twoich dokumentach są natychmiast widoczne w przeglądarce. Obsługuje zarówno swój własny natywny format zensical.toml , jak i istniejące pliki konfiguracyjne mkdocs.yml , co sprawia, że migracja z MkDocs jest prosta.

Samodzielne hostowanie Zensical na Twoim własnym VPS oznacza, że Twoja dokumentacja znajduje się na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez opłat za stronę, bez śledzenia czytelników i bez zależności od zewnętrznej usługi hostingowej dokumentacji. Projekt startowy jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu możesz od razu rozpocząć pisanie.