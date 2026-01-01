1Backend to platforma open-source do dostarczania aplikacji AI jako komponowalnych mikroserwisów i mikrofrontendów, wszystko z jednej, samodzielnie hostowanej płaszczyzny kontrolnej. Łączy w sobie zarządzanie użytkownikami, uprawnienia, sekrety, konfigurację, routing, przechowywanie plików i usługę modeli AI, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na logice aplikacji zamiast na łączeniu infrastruktury.

Samodzielne hostowanie 1Backend na własnym serwerze VPS utrzymuje prompty, wagi modeli, sekrety i dane klientów w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Wbudowane usługi uruchamiają lokalne LLM-y i kontenery stable diffusion na żądanie, zapewniając gotowy do produkcji backend dla produktów AI bez blokady dostawcy opartej na tokenach.