Wdróż 1Backend jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do tworzenia aplikacji AI ze skalowalnymi mikrousługami i mikrofrontendami.
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Co możesz zbudować z 1Backend
1Backend to platforma open-source do dostarczania aplikacji AI jako komponowalnych mikroserwisów i mikrofrontendów, wszystko z jednej, samodzielnie hostowanej płaszczyzny kontrolnej. Łączy w sobie zarządzanie użytkownikami, uprawnienia, sekrety, konfigurację, routing, przechowywanie plików i usługę modeli AI, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na logice aplikacji zamiast na łączeniu infrastruktury.
Samodzielne hostowanie 1Backend na własnym serwerze VPS utrzymuje prompty, wagi modeli, sekrety i dane klientów w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Wbudowane usługi uruchamiają lokalne LLM-y i kontenery stable diffusion na żądanie, zapewniając gotowy do produkcji backend dla produktów AI bez blokady dostawcy opartej na tokenach.
Główne cechy 1Backend
Środowisko wykonawcze mikrousług AI
Uruchamiaj i orkiestruj kontenery AI — w tym lokalne LLM-y i modele obrazów — bezpośrednio z backendu, bez potrzeby zewnętrznego orkiestratora.
Wbudowana tożsamość
Konta użytkowników, role, uprawnienia, organizacje i klucze API są dostępne od razu, dzięki czemu każda nowa usługa automatycznie dziedziczy uwierzytelnianie.
Tajne dane i konfiguracja
Szyfrowane przechowywanie sekretów i usługi konfiguracji dla poszczególnych aplikacji pozwalają na przechowywanie kluczy API i ustawień poza kodem i kontrolą wersji.
hosting Microfrontend
Obsługuj wiele frontendów za pośrednictwem pojedynczej warstwy routingu, umożliwiając niezależnym zespołom wdrażanie modułów interfejsu użytkownika bez przebudowy całej aplikacji.
Manifesty Bootstrap
Zdefiniuj trasy, uprawnienia, konfiguracje i sekrety w manifestach YAML dla powtarzalnych wdrożeń infrastruktury jako kodu w różnych środowiskach.
Dlaczego warto uruchomić 1Backend na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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