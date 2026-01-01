Wdróż Visual Studio Code Server w instalacji jednym kliknięciem.
Uruchom VS Code w pełni w Twojej przeglądarce z dowolnego miejsca z rozszerzeniami, debugowaniem, Git i zintegrowanym terminalem.
Wybierz plan VPS dla Visual Studio Code Server
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server przenosi pełne środowisko programistyczne VS Code do dowolnej przeglądarki. Uzyskaj dostęp do Twoich rozszerzeń, IntelliSense, zintegrowanego terminala, narzędzi Git i debuggera z dowolnego urządzenia bez lokalnej instalacji oprogramowania — Twoje środowisko programistyczne znajduje się na Twoim VPS-ie i jest zawsze gotowe.
Samodzielne hostowanie VS Code Server na VPS-ie oznacza, że projekty i konfiguracje utrzymują się między sesjami i są dostępne z dowolnej maszyny. Zawsze aktywne środowisko serwerowe jest idealne do programowania w parach przez internet, przepływów pracy w chmurze lub kodowania z urządzeń, na których instalacja VS Code nie jest praktyczna.
Główne cechy Visual Studio Code Server
Pełny VS Code w przeglądarce
Uzyskaj pełne doświadczenie VS Code, w tym rozszerzenia, motywy, skróty klawiszowe i ustawienia, z dowolnej karty przeglądarki.
Wsparcie rozszerzeń
Zainstaluj i uruchom rozszerzenia VS Code po stronie serwera, w tym serwery językowe, lintery, formatery i debuggery.
Zintegrowany terminal
Uruchamiaj polecenia shella, twórz narzędzia i skrypty bezpośrednio w terminalu przeglądarki połączonym z Twoim środowiskiem VPS.
Integracja z Git
Zarządzaj repozytoriami, twórz commity, przeglądaj różnice i obsługuj konflikty scalania za pomocą wbudowanych narzędzi Git w VS Code.
Trwały obszar roboczy
Projekty, ustawienia i rozszerzenia zachowują się między sesjami na Twoim VPS, dzięki czemu możesz kontynuować pracę dokładnie od miejsca, w którym ją przerwałeś(aś).
Dlaczego warto uruchomić Visual Studio Code Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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