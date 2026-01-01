Visual Studio Code Server przenosi pełne środowisko programistyczne VS Code do dowolnej przeglądarki. Uzyskaj dostęp do Twoich rozszerzeń, IntelliSense, zintegrowanego terminala, narzędzi Git i debuggera z dowolnego urządzenia bez lokalnej instalacji oprogramowania — Twoje środowisko programistyczne znajduje się na Twoim VPS-ie i jest zawsze gotowe.

Samodzielne hostowanie VS Code Server na VPS-ie oznacza, że projekty i konfiguracje utrzymują się między sesjami i są dostępne z dowolnej maszyny. Zawsze aktywne środowisko serwerowe jest idealne do programowania w parach przez internet, przepływów pracy w chmurze lub kodowania z urządzeń, na których instalacja VS Code nie jest praktyczna.