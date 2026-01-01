Alexandrie to samodzielnie hostowana baza wiedzy i platforma dokumentacji zbudowana z Go i Nuxt 4. Oferuje bogaty edytor Markdown z wyrażeniami matematycznymi KaTeX, kolorowymi kontenerami wyróżnień i centrum dowodzenia do wyszukiwania pełnotekstowego we wszystkich Twoich dokumentach. Pięciopoziomowy system uprawnień dla każdego dokumentu pozwala Ci zachować niektóre notatki prywatne, udostępniać inne Twojemu zespołowi i publikować wybrane strony publicznie — wszystko z jednej instalacji.

Samodzielne hostowanie Alexandrie utrzymuje Twoje dokumenty, notatki i przesłane pliki na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Wbudowana, kompatybilna z S3 pamięć obiektowa obsługuje przesyłanie plików bez zewnętrznej usługi, a tworzenie kopii zapasowych i przywracanie jednym kliknięciem pozwala Ci chronić całą bazę wiedzy bez ręcznych eksportów baz danych.