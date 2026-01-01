Wdróż Alexandrie jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana baza wiedzy z rozszerzonym Markdownem, wyszukiwaniem pełnotekstowym i szczegółowymi uprawnieniami dla poszczególnych dokumentów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Alexandrie
Alexandrie to samodzielnie hostowana baza wiedzy i platforma dokumentacji zbudowana z Go i Nuxt 4. Oferuje bogaty edytor Markdown z wyrażeniami matematycznymi KaTeX, kolorowymi kontenerami wyróżnień i centrum dowodzenia do wyszukiwania pełnotekstowego we wszystkich Twoich dokumentach. Pięciopoziomowy system uprawnień dla każdego dokumentu pozwala Ci zachować niektóre notatki prywatne, udostępniać inne Twojemu zespołowi i publikować wybrane strony publicznie — wszystko z jednej instalacji.
Samodzielne hostowanie Alexandrie utrzymuje Twoje dokumenty, notatki i przesłane pliki na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Wbudowana, kompatybilna z S3 pamięć obiektowa obsługuje przesyłanie plików bez zewnętrznej usługi, a tworzenie kopii zapasowych i przywracanie jednym kliknięciem pozwala Ci chronić całą bazę wiedzy bez ręcznych eksportów baz danych.
Główne cechy Alexandrie
Rozszerzony edytor Markdown
Pisz za pomocą wyrażeń matematycznych KaTeX, kolorowych kontenerów wyróżniających i bogatych osadzeń, używając edytora CodeMirror 6 zaprojektowanego do tworzenia ustrukturyzowanej dokumentacji.
Pięciopoziomowe uprawnienia
Przypisz szczegółowe poziomy dostępu dla każdego dokumentu — od całkowicie prywatnych po publicznie dostępne — aby ta sama instalacja służyła jednocześnie do przechowywania osobistych notatek, wiki zespołowych i dokumentów publicznych.
Pełnotekstowe wyszukiwanie poleceń
Centrum dowodzenia sterowane klawiaturą natychmiast przeszukuje wszystkie Twoje dokumenty, ułatwiając nawigację po dużych bazach wiedzy bez ręcznego przeglądania folderów.
Wbudowane przechowywanie plików
Zintegrowany magazyn obiektów zgodny z S3 obsługuje przesyłanie plików i załączniki multimedialne bez konieczności korzystania z zewnętrznej usługi przechowywania danych lub konta CDN.
Logowanie SSO i OIDC
Uwierzytelnij się za pomocą Google, GitHub, Microsoft lub Discord za pośrednictwem OIDC, eliminując potrzebę zarządzania oddzielnymi kontami użytkowników dla każdego członka zespołu.
Dlaczego warto uruchomić Alexandrie na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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