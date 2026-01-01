Wdróż Adminer jednym kliknięciem.
Lekkie, w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania bazami danych, obsługujące MySQL, PostgreSQL, SQLite i 8 innych systemów.
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Co możesz zbudować z Adminer
Adminer to jednoplikowe narzędzie PHP do zarządzania bazami danych, które zapewnia kompleksowe możliwości administracyjne dla ponad 11 systemów baz danych — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB i innych — za pośrednictwem jednego ujednoliconego interfejsu internetowego. Pierwotnie stworzone jako lżejsza alternatywa dla phpMyAdmin, nie wymaga skomplikowanej instalacji i jest gotowe do użycia natychmiast po wdrożeniu.
Pomimo minimalnego rozmiaru, Adminer obejmuje pełen zakres operacji na bazach danych: przeglądanie i edytowanie rekordów, wykonywanie zapytań SQL z podświetlaniem składni, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, importowanie i eksportowanie danych oraz przeglądanie relacji schematów. Jego przejrzysty projekt sprawia, że jest równie przydatny do szybkiego debugowania podczas tworzenia, jak i do rutynowej administracji w środowiskach produkcyjnych.
Główne cechy Adminer
ponad 11 systemów baz danych
Zarządzaj MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB i innymi z jednego interfejsu, eliminując potrzebę utrzymywania oddzielnych narzędzi dla każdego typu bazy danych.
Natychmiastowe wdrożenie
Spakowany jako pojedynczy plik PHP, bez zależności innych niż serwer WWW, Adminer jest dostępny natychmiast po uruchomieniu i nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.
Edytor zapytań SQL
Wykonuj niestandardowe zapytania SQL z podświetlaniem składni i uporządkowanymi wynikami, co ułatwia inspekcję danych, debugowanie zapytań lub wykonywanie jednorazowych migracji.
Import i eksport
Importuj i eksportuj dane w formatach SQL i CSV do tworzenia kopii zapasowych, migracji i udostępniania danych za pomocą zewnętrznych narzędzi lub członków zespołu.
Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
Twórz, modyfikuj i usuwaj użytkowników baz danych oraz ich uprawnienia bezpośrednio z interfejsu webowego, eliminując potrzebę dostępu przez wiersz poleceń podczas rutynowych zmian kontroli dostępu.
Dlaczego warto uruchomić Adminer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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