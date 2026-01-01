Adminer to jednoplikowe narzędzie PHP do zarządzania bazami danych, które zapewnia kompleksowe możliwości administracyjne dla ponad 11 systemów baz danych — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB i innych — za pośrednictwem jednego ujednoliconego interfejsu internetowego. Pierwotnie stworzone jako lżejsza alternatywa dla phpMyAdmin, nie wymaga skomplikowanej instalacji i jest gotowe do użycia natychmiast po wdrożeniu.

Pomimo minimalnego rozmiaru, Adminer obejmuje pełen zakres operacji na bazach danych: przeglądanie i edytowanie rekordów, wykonywanie zapytań SQL z podświetlaniem składni, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, importowanie i eksportowanie danych oraz przeglądanie relacji schematów. Jego przejrzysty projekt sprawia, że jest równie przydatny do szybkiego debugowania podczas tworzenia, jak i do rutynowej administracji w środowiskach produkcyjnych.