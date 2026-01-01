Wdróż Apache Guacamole jednym kliknięciem.
Bezklientowa brama pulpitu zdalnego do uzyskiwania dostępu do połączeń RDP, SSH, VNC i Telnet bezpośrednio z Twojej przeglądarki internetowej.
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Co możesz zbudować z Apache Guacamole
Apache Guacamole to bezklientowa brama pulpitu zdalnego, która umożliwia dostęp do serwerów RDP, VNC, SSH i Telnet z dowolnej nowoczesnej przeglądarki internetowej — bez wtyczek, bez natywnego oprogramowania klienckiego i bez konfiguracji dla każdego urządzenia. Przeglądarka zajmuje się renderowaniem, podczas gdy demon po stronie serwera tłumaczy protokoły, czyniąc zdalny dostęp tak prostym, jak otwarcie adresu URL.
Samodzielne hostowanie Guacamole na własnym VPS-ie zmienia Twój serwer w centralny host przesiadkowy do zarządzania zdalnymi maszynami w dowolnym miejscu na świecie. Wbudowane zarządzanie użytkownikami, dzienniki audytu i współdzielenie połączeń czynią go równie użytecznym dla samodzielnych administratorów i małych zespołów, zachowując jednocześnie każde poświadczenie i sesję pod Twoją bezpośrednią kontrolą.
Główne cechy Apache Guacamole
Dostęp do przeglądarki bez klienta
Połącz się z dowolnym hostem RDP, VNC, SSH lub Telnet bezpośrednio z karty przeglądarki — bez oprogramowania klienckiego, bez wtyczek, bez obejść zapory sieciowej.
Obsługa wielu protokołów
Wbudowane adaptery dla RDP, VNC, SSH, Telnet i Kubernetes zaspokajają codzienne potrzeby administratorów, programistów i zespołów bezpieczeństwa.
Scentralizowane dane uwierzytelniające
Przechowuj hasła serwerów, klucze SSH i certyfikaty raz w Guacamole i udzielaj użytkownikom dostępu bez udostępniania podstawowych tajemnic.
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Uprawnienia oparte na rolach, integracja LDAP i SAML oraz reguły dostępu dla każdego połączenia pomagają dużym zespołom zachować porządek w miarę wzrostu liczby połączeń.
Nagrywanie sesji i audyt
Opcjonalne nagrywanie sesji i szczegółowe dzienniki działań ułatwiają audytowanie, kto, gdzie się połączył i co zrobił.
Dlaczego warto uruchomić Apache Guacamole na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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