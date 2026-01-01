Wdróż Gogs jednym kliknięciem.
Bezproblemowa, samodzielnie hostowana usługa Git napisana w Go — lekka, szybka i łatwa do uruchomienia na dowolnym serwerze.
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Co możesz zbudować z Gogs
Gogs (Go Git Service) to samodzielnie hostowana usługa Git, stworzona z myślą o prostocie i minimalnym zużyciu zasobów. Napisana w Go, zapewnia zarządzanie repozytoriami, śledzenie problemów, obsługę wiki i organizację zespołów poprzez przejrzysty interfejs internetowy, a także działa wydajnie nawet na małych instancjach VPS.
Samodzielne hostowanie Gogs utrzymuje Twój kod źródłowy na infrastrukturze, którą posiadasz, bez opłat za użytkownika i bez zależności od zewnętrznych platform hostingowych. To wdrożenie łączy Gogs z PostgreSQL w celu niezawodnego przechowywania danych i obejmuje przekierowanie portów SSH dla standardowych przepływów pracy Git push i pull.
Główne cechy Gogs
Hosting repozytorium Git
Pełne zarządzanie repozytorium z przeglądaniem gałęzi, historią commitów i przepływami pracy żądań scalenia w prostym interfejsie webowym.
Śledzenie problemów
Wbudowany system śledzenia problemów z etykietami, kamieniami milowymi i przypisywaniem utrzymuje porządek w pracy nad projektem obok kodu.
SSH i dostęp do Git przez HTTPS
Programiści przesyłają i pobierają dane przez SSH lub HTTPS, używając standardowych klientów Git, bez żadnych zmian w przepływie pracy.
Minimalne wykorzystanie zasobów
Gogs działa na sprzęcie o niskiej specyfikacji, co czyni go praktycznym wyborem do hostingu Git dla małych serwerów i domowych laboratoriów.
Integracje webhook
Obsługa webhooków uruchamia systemy CI/CD i usługi zewnętrzne w przypadku zdarzeń push dla zautomatyzowanych potoków kompilacji i wdrożenia.
Dlaczego warto uruchomić Gogs na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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