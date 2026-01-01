Gogs (Go Git Service) to samodzielnie hostowana usługa Git, stworzona z myślą o prostocie i minimalnym zużyciu zasobów. Napisana w Go, zapewnia zarządzanie repozytoriami, śledzenie problemów, obsługę wiki i organizację zespołów poprzez przejrzysty interfejs internetowy, a także działa wydajnie nawet na małych instancjach VPS.

Samodzielne hostowanie Gogs utrzymuje Twój kod źródłowy na infrastrukturze, którą posiadasz, bez opłat za użytkownika i bez zależności od zewnętrznych platform hostingowych. To wdrożenie łączy Gogs z PostgreSQL w celu niezawodnego przechowywania danych i obejmuje przekierowanie portów SSH dla standardowych przepływów pracy Git push i pull.