Wdróż ToolJet jednym kliknięciem.
Platforma open-source low-code do tworzenia i wdrażania narzędzi wewnętrznych, paneli kontrolnych i paneli administracyjnych z ponad 50 integracjami źródeł danych.
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Co możesz zbudować z ToolJet
ToolJet to platforma open-source low-code, która zapewnia zespołom wizualny kreator typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia narzędzi wewnętrznych, paneli administracyjnych i aplikacji CRUD w znacznie krótszym czasie niż zwykle. Dzięki ponad 40 wbudowanym komponentom interfejsu użytkownika i natywnym konektorom dla ponad 50 usług — w tym PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets i Stripe — zespoły mogą tworzyć aplikacje oparte na danych bez pisania obszernego kodu frontendowego.
Samodzielne hostowanie ToolJet na własnym VPS utrzymuje konfiguracje narzędzi wewnętrznych, dane uwierzytelniające źródeł danych i logikę biznesową w całości w Twojej infrastrukturze. Brak opłat za użytkownika, brak limitów użytkowania i brak dostępu stron trzecich do Twoich danych operacyjnych.
Główne cechy ToolJet
Ponad 50 łączników źródeł danych
Połącz się z bazami danych, interfejsami API REST, punktami końcowymi GraphQL i narzędziami SaaS, w tym Google Sheets, Stripe i Salesforce, bez pisania niestandardowego kodu integracji.
Wizualny Kreator „przeciągnij i upuść”
Twórz układy interfejsu użytkownika z ponad 40 gotowych komponentów — tabel, formularzy, wykresów, okien modalnych — bez pisania kodu HTML lub CSS i wiąż je bezpośrednio z zapytaniami o dane.
Logika JavaScript i Python
Dodawaj transformacje danych i logikę biznesową bezpośrednio w zapytaniach, używając JavaScriptu lub Pythona, zapewniając zaawansowanym użytkownikom pełną kontrolę bez opuszczania platformy.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia dla każdej aplikacji i obszaru roboczego, aby każdy członek zespołu mógł uzyskać dostęp tylko do narzędzi i danych odpowiednich dla jego roli.
Synchronizacja Git
Definicje aplikacji kontroli wersji poprzez synchronizację z repozytorium Git, umożliwiając przeglądy kodu, audyty i wycofywanie zmian dla krytycznych narzędzi wewnętrznych.
Dlaczego warto uruchomić ToolJet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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