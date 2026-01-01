ToolJet to platforma open-source low-code, która zapewnia zespołom wizualny kreator typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia narzędzi wewnętrznych, paneli administracyjnych i aplikacji CRUD w znacznie krótszym czasie niż zwykle. Dzięki ponad 40 wbudowanym komponentom interfejsu użytkownika i natywnym konektorom dla ponad 50 usług — w tym PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets i Stripe — zespoły mogą tworzyć aplikacje oparte na danych bez pisania obszernego kodu frontendowego.

Samodzielne hostowanie ToolJet na własnym VPS utrzymuje konfiguracje narzędzi wewnętrznych, dane uwierzytelniające źródeł danych i logikę biznesową w całości w Twojej infrastrukturze. Brak opłat za użytkownika, brak limitów użytkowania i brak dostępu stron trzecich do Twoich danych operacyjnych.