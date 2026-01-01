Onyx to otwartoźródłowa platforma AI, która łączy bogaty w funkcje interfejs czatu z wyszukiwaniem korporacyjnym w dokumentach i aplikacjach Twojego zespołu. Współpracuje z każdym głównym dostawcą LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex oraz z każdym modelem hostowanym samodzielnie, udostępnionym przez Ollama lub vLLM — dzięki czemu możesz swobodnie wybierać model, który pasuje do każdego zadania, bez konieczności przepisywania Twojej infrastruktury.

Samodzielne hostowanie Onyx na Twoim VPS-ie utrzymuje transkrypcje czatów, indeksowane dokumenty i dane uwierzytelniające konektorów na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Ponad czterdzieści konektorów pobiera dane z Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira i innych źródeł do ujednoliconego indeksu wyszukiwania, dzięki czemu odpowiedzi odwołują się do oryginałów, zamiast ujawniać wrażliwe dane stronom trzecim w modelu SaaS.