Wdróż Onyx jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy czat AI i platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, która łączy każdy LLM z wiedzą Twojego zespołu.
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Co możesz zbudować z Onyx
Onyx to otwartoźródłowa platforma AI, która łączy bogaty w funkcje interfejs czatu z wyszukiwaniem korporacyjnym w dokumentach i aplikacjach Twojego zespołu. Współpracuje z każdym głównym dostawcą LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex oraz z każdym modelem hostowanym samodzielnie, udostępnionym przez Ollama lub vLLM — dzięki czemu możesz swobodnie wybierać model, który pasuje do każdego zadania, bez konieczności przepisywania Twojej infrastruktury.
Samodzielne hostowanie Onyx na Twoim VPS-ie utrzymuje transkrypcje czatów, indeksowane dokumenty i dane uwierzytelniające konektorów na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Ponad czterdzieści konektorów pobiera dane z Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira i innych źródeł do ujednoliconego indeksu wyszukiwania, dzięki czemu odpowiedzi odwołują się do oryginałów, zamiast ujawniać wrażliwe dane stronom trzecim w modelu SaaS.
Główne cechy Onyx
Działa z każdym LLM
Użyj własnych kluczy API dla OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex lub dowolnego punktu końcowego zgodnego z OpenAI, w tym lokalnych wdrożeń Ollama i vLLM.
Czterdzieści plus łączników
Indeksuj Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk i wiele innych, aby odpowiedzi czatu cytowały Twoją prawdziwą wiedzę zespołową.
Agenci AI i asystenci
Twórz niestandardowych asystentów z dostosowanymi promptami, zakresami łączników i narzędziami, aby każdy zespół otrzymał AI dostosowane do swojego przepływu pracy.
Powołania i uzasadnienie
Każda odpowiedź odsyła do dokumentu źródłowego, dzięki czemu użytkownicy weryfikują twierdzenia i ufają odpowiedziom, zamiast zgadywać halucynacje.
Uprawnienia oparte na rolach
Kontrola dostępu na poziomie dokumentu dziedziczy uprawnienia systemu źródłowego, dzięki czemu użytkownicy widzą tylko to, co już mają prawo czytać.
Samodzielnie hostowana prywatność
Czaty, wektory i dokumenty źródłowe pozostają na Twoim VPS-ie — nic nie jest wysyłane na serwery Onyx, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad ruchem modelu i łączników.
Dlaczego warto uruchomić Onyx na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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