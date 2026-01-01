Wdróż Filestash jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer plików internetowych zapewniający dostęp przez przeglądarkę do FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git oraz ponad 20 zapleczy pamięci masowej.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Filestash
Filestash to otwartoźródłowa, niezależna od pamięci masowej platforma do zarządzania plikami, która zapewnia przejrzysty interfejs przeglądarki do dostępu do plików za pośrednictwem ponad 20 protokołów — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i innych. Zamiast utrzymywać oddzielne klienty dla każdego systemu przechowywania danych, Filestash ujednolica je pod jednym intuicyjnym interfejsem internetowym.
Samodzielne hostowanie Filestash na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad Twoimi danymi uwierzytelniającymi do pamięci masowej i transferami plików, bez opłat abonamentowych i bez zależności od stron trzecich. Połącz się z dowolną pamięcią masową, której już używasz, skonfiguruj uwierzytelnianie i udostępnij dostęp swojemu zespołowi.
Główne cechy Filestash
20+ backendów pamięci masowej
Połącz się z FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i innymi z jednego ujednoliconego interfejsu bez przełączania klientów.
Protokoły Wielokrotnego Dostępu
Dostęp do Twoich plików za pośrednictwem interfejsu internetowego, bramy SFTP, WebDAV lub API zgodnego z S3 — dzięki czemu Filestash współpracuje z Twoimi istniejącymi narzędziami i przepływami pracy.
Edycja dokumentów w przeglądarce
Edytuj dokumenty biurowe bezpośrednio w przeglądarce z opcjonalną integracją Collabora Online — nie są wymagane żadne aplikacje desktopowe ani pobieranie plików.
Architektura wtyczek
Rozszerz Filestash za pomocą wtyczek do specjalistycznych przeglądarek plików, zapleczy uwierzytelniania, łączników pamięci masowej i automatyzacji przepływu pracy.
Wyszukiwanie oparte na AI
Inteligentne wyszukiwanie i inteligentne foldery pomagają Ci szybko zlokalizować pliki we wszystkich podłączonych zapleczach pamięci masowej.
Dlaczego warto uruchomić Filestash na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
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