Do 69% zniżki na Filestash

Wdróż Filestash jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowany menedżer plików internetowych zapewniający dostęp przez przeglądarkę do FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git oraz ponad 20 zapleczy pamięci masowej.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Filestash jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Filestash

Filestash to otwartoźródłowa, niezależna od pamięci masowej platforma do zarządzania plikami, która zapewnia przejrzysty interfejs przeglądarki do dostępu do plików za pośrednictwem ponad 20 protokołów — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i innych. Zamiast utrzymywać oddzielne klienty dla każdego systemu przechowywania danych, Filestash ujednolica je pod jednym intuicyjnym interfejsem internetowym.

Samodzielne hostowanie Filestash na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad Twoimi danymi uwierzytelniającymi do pamięci masowej i transferami plików, bez opłat abonamentowych i bez zależności od stron trzecich. Połącz się z dowolną pamięcią masową, której już używasz, skonfiguruj uwierzytelnianie i udostępnij dostęp swojemu zespołowi.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Filestash

20+ backendów pamięci masowej

Połącz się z FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i innymi z jednego ujednoliconego interfejsu bez przełączania klientów.

Protokoły Wielokrotnego Dostępu

Dostęp do Twoich plików za pośrednictwem interfejsu internetowego, bramy SFTP, WebDAV lub API zgodnego z S3 — dzięki czemu Filestash współpracuje z Twoimi istniejącymi narzędziami i przepływami pracy.

Edycja dokumentów w przeglądarce

Edytuj dokumenty biurowe bezpośrednio w przeglądarce z opcjonalną integracją Collabora Online — nie są wymagane żadne aplikacje desktopowe ani pobieranie plików.

Architektura wtyczek

Rozszerz Filestash za pomocą wtyczek do specjalistycznych przeglądarek plików, zapleczy uwierzytelniania, łączników pamięci masowej i automatyzacji przepływu pracy.

Wyszukiwanie oparte na AI

Inteligentne wyszukiwanie i inteligentne foldery pomagają Ci szybko zlokalizować pliki we wszystkich podłączonych zapleczach pamięci masowej.

Dlaczego warto uruchomić Filestash na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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