Filestash to otwartoźródłowa, niezależna od pamięci masowej platforma do zarządzania plikami, która zapewnia przejrzysty interfejs przeglądarki do dostępu do plików za pośrednictwem ponad 20 protokołów — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox i innych. Zamiast utrzymywać oddzielne klienty dla każdego systemu przechowywania danych, Filestash ujednolica je pod jednym intuicyjnym interfejsem internetowym.

Samodzielne hostowanie Filestash na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad Twoimi danymi uwierzytelniającymi do pamięci masowej i transferami plików, bez opłat abonamentowych i bez zależności od stron trzecich. Połącz się z dowolną pamięcią masową, której już używasz, skonfiguruj uwierzytelnianie i udostępnij dostęp swojemu zespołowi.